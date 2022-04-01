'Yeni Kelimeler' hat sergisi Beyoğlu'nda sanatseverlerle buluştu - Son Dakika
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'Yeni Kelimeler' hat sergisi Beyoğlu'nda sanatseverlerle buluştu

01.04.2022 11:54
'Yeni Kelimeler' hat sergisi Beyoğlu'nda sanatseverlerle buluştu

Hat sanatının usta isimlerinden Levent Karaduman'ın yeni üslubuyla ortaya koyduğu eserlerinden oluşan 'Yeni Kelimeler' hat sergisi, Beyoğlu Belediyesi'nin ev sahipliğinde İstiklal Sanat Galerisinde sanatseverlerin beğenisine sunuldu.

Hat sanatının usta isimlerinden Levent Karaduman'ın yeni üslubuyla ortaya koyduğu eserlerinden oluşan 'Yeni Kelimeler' hat sergisi, Beyoğlu Belediyesi'nin ev sahipliğinde İstiklal Sanat Galerisinde sanatseverlerin beğenisine sunuldu.

Beyoğlu Belediyesi tarafından 11 Ayın Sultanı Ramazan ayına özel olarak hazırlanan 'Yeni Kelimeler' Hat Sergisi, İstiklal Sanat Galerisi'nde sanatseverlerle buluştu. Beş kelime, beş renk ve beş hikaye üzerine kurgulanan, "El- Hayy", "El- Hakk", "Hu", "Malik'ül-mülk" ve "Elhamdülillah" kelimeleri üzerine inşa edilen sergide, Hat sanatının usta isimlerinden Levent Karaduman'ın yeni üslubuyla ortaya koyduğu çağdaş hat sanatı eserleri sanatseverlerin beğenisine sunuldu. Serginin açılış törenine; Beyoğlu Belediye Başkanı Haydar Ali Yıldız, Hattat Levent Karaduman ve serginin küratörü İsmail Erdoğan'ın yanı sıra çok sayıda sanatsever katıldı.

GELENEKTEN GELECEĞE DOĞRU MEDENİYET YÜRÜYÜŞÜNDE KELİMELER HEP VAR OLACAK

Serginin açılış konuşmasını yapan Beyoğlu Belediye Başkanı Haydar Ali Yıldız, "İnsanın kendini bilmesi, tanıması; Rabbini tanımasıyla mümkün. Bu bakımdan kelimelerin gücüne inanan bir medeniyet ve gelenekten geliyoruz. Kelimeler, bir medeniyetin inşasında çok kıymetli. Bugün kıymetli hat sanatçısı Levent Karaduman'ın 'Yeni Kelimeler' isimli sergisi, Ramazan öncesinde, kendi benliğimize döndüğümüz bir ayda Beyoğlu Belediyesi olarak İstiklal Sanat Galerisi'nde açıldı. Böyle bir sergiye ev sahipliği yapmaktan büyük bir mutluluk duyuyorum. İnanıyorum ki gelenekten geleceğe doğru bir medeniyet yürüyüşünde kelimeler hep var olacak ve kendimizi, Rabbimizi, insanlığı tanımamıza hep öncülük edecekler" açıklamasında bulundu.

5 RENK, 5 KELİME VE 5 HİKAYE ÜZERİNE KURDUK BU KONSEPTİ

Yaptığı çalışmayla ilgili bilgiler aktaran Hattat Levent Karaduman ise "İlahi kavramların hepsini bir arada barındıran, insanın yaratılışından insanın yeryüzünde halife kılınmasına kadar birçok konuyu ele aldık sergide. 5 renk, 5 kelime ve 5 hikaye üzerine kurduk bu konsepti. Bu konseptle ilgili çalışmalar geçtiğimiz ocak ayından beri devam ediyordu. Daha önce Tataristan ve Diyarbakır'da sergilendi. Son durak olarak da İstanbul'da sergilenmeye başladı" şeklinde konuştu.

İNSANLAR, 5 TEMEL KELİME ÜZERİNDEN BİR YOLCULUĞA ÇIKACAK

Serginin küratörlüğünü üstlenen İsmail Erdoğan da "Klasik hat sanatının görücüye çıkma biçimlerinin dışında çok güçlü dokuların oluşturulduğu ve renklerin adeta patladığı eserlerle insanlar karşı karşıya kalacak. Kelime her şeyin özü. 5 temel kelime var. İnsanlar, 5 temel kelime üzerinden bir yolculuğa çıkacak aslında. Allah'ın isimlerinden 'hayy' ile başlayıp 'elhamdulillah' ile sona eriyor" dedi.

Levent Karaduman'ın, 3'ü heykel, 27'si tuval üzerine akrilik tekniğiyle yapılan tablolarından oluşan 30 eseri Mayıs ayına kadar sanatseverlerin ziyaretine açık olacak.


'Yeni Kelimeler' hat sergisi Beyoğlu'nda sanatseverlerle buluştu
'Yeni Kelimeler' hat sergisi Beyoğlu'nda sanatseverlerle buluştu
'Yeni Kelimeler' hat sergisi Beyoğlu'nda sanatseverlerle buluştu
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'Yeni Kelimeler' sergisi İstiklal Sanat Galerisi'nde açıldı 'Yeni Kelimeler' sergisi İstiklal Sanat Galerisi'nde açıldı Beyoğlu Belediyesi ile Kariyer.net istihdamı artırmak için iş birliği yaptı Beyoğlu Belediyesi ile Kariyer.net istihdamı artırmak için iş birliği yaptı

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Kaynak: DHA

Son Dakika Kültür Sanat 'Yeni Kelimeler' hat sergisi Beyoğlu'nda sanatseverlerle buluştu - Son Dakika


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