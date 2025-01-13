Yeni Oyuncular 'Annem Ankara' Dizisine Katılıyor - Son Dakika
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Kültür Sanat

Yeni Oyuncular 'Annem Ankara' Dizisine Katılıyor

Yeni Oyuncular \'Annem Ankara\' Dizisine Katılıyor

'Annem Ankara' dizisinin yedinci bölümünde Orhan Kılıç ve Aleyna Bozok yeni karakterler olarak izleyicilerin karşısına çıkıyor. Rıza karakteri paranın ve gücün etkisi altında mutsuz bir evlilik yaşamaktadır, Güneş karakteri ise annesiyle sürekli çatışmalar yaşamakta ve kendini anlaşılamamış hissetmektedir.

13.01.2025 11:28  Güncelleme: 11:34
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KANAL D'nin yaşanmış bir hayat hikayesinden uyarlanan dizisi 'Annem Ankara'nın kadrosuna yedinci bölüm itibariyle iki yeni oyuncu dahil oluyor. Orhan Kılıç 'Rıza' olarak izleyicilerin karşısına çıkarken, Aleyna Bozok 'Güneş' karakterine hayat verecek.

Heyecan dolu bir bölümle ekrana gelecek dizide paranın ve gücün yanında olan 'Rıza', az konuşan ve konuştuğu kişiye de tepeden bakan bir insan. Dışarıdan bakıldığında sorunsuz gibi gözüken evliliğinin içerisinde ise oldukça mutsuz bir karakterle izleyici karşısına çıkacak.

BKM imzalı, senaryosu Başak Angigün tarafından kaleme alınan, yönetmenliğini Faruk Teber'in üstlendiği dizide Aleyna Bozok'un canlandırdığı Güneş ise, hırçın, mesafeli duruşunun altında kırılgan ve sevgiye aç biri. Annesiyle sürekli kavga halinde olan Güneş'in en büyük sıkıntısı ise anlaşılmadığını düşünmesi.

GÜÇLÜ KADRO

'Annem Ankara'nın güçlü oyuncu kadrosunda Bergüzar Korel ve Mehmet Günsür'le birlikte Özgürcan Çevik, Gökçe Eyüboğlu, Sevinç Erbulak, Yıldıray Şahinler ve Güler Ökten, Sinem Uslu, Muharrem Türkseven, Mustafa Açılan, Dilek Çelebi, Hakan Akın ,Fatma Toptaş, Durukan Çelikkaya, Ezgi Gör, Selen Özbayrak, Başak Akan, Mustafa Enis Bilir, Beyza Şekerci, Cansu Dağdelen, Ediz Gülsuyu, Mert Tanık, Naz Özgülüş, Egemen Ulaş Önkal Mehmet Can Akça, Yasin Pehlivan yer alıyor.

'Annem Ankara' yeni bölümüyle çarşamba akşamı saat 20.00'de Kanal D'de.

Kaynak: DHA

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Son Dakika Kültür Sanat Yeni Oyuncular 'Annem Ankara' Dizisine Katılıyor - Son Dakika

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