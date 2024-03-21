Yeni teknolojilerle gençleri buluşturan 'Uluslararası Kütüphane ve Teknoloji Festivali' başlıyor
ANKARA - Sanal gerçeklikten yapay zekaya, akıllı mimariden robotik uygulamalara gençleri ve yediden yetmişe kütüphane kullanıcılarını yeni teknolojilerle tanıştıracak olan 'Uluslararası Kütüphane ve Teknoloji Festivali' 23 Mart tarihinde başlıyor.
Türkiye'de kütüphanelere ve kütüphanecilik mesleğine farkındalığı arttırmak üzere her sene düzenlenen Kütüphane Haftası bu yıl bir ilke imza atıyor. Kültür ve Turizm Bakanlığının 'Dijital Geleceğin Anahtarı: Yapay Zeka Temelli Akıllı Kütüphaneler' ana temasıyla düzenleyeceği 60. Kütüphane Haftası, Türkiye'de ilk kez teknolojiyi kütüphanelerle buluşturan bir festivale ev sahipliği yapacak. Dünyanın en büyüklerinden biri olan Rami Kütüphanesi'nde 23 Mart'ta başlayacak uluslararası festivale kütüphanecilik alanında teknoloji ve yapay zeka temelli hizmet üretenler ile bu alanda hizmet veren kurum, kuruluş ve dernekler, ürün geliştiriciler, girişimciler, kütüphaneciler, akademisyenler katılacak. Macaristan, Birleşik Arap Emirlikleri, Katar ve Azerbaycan "Uluslararası Kütüphane ve Teknoloji Festivali"nin konuk ülkeleri olacak.
Festival yapay zeka konferansıyla başlayacak
İstanbul Rami Kütüphanesi'nde tüm kullanıcı gruplarını ağırlayacak olan festival 'Kütüphaneciler için Yapay Zekanın Gizemini Çözmek' konulu konferans ile başlayacak. Yapay zeka, sanal ve artırılmış gerçeklik, hologram gibi teknolojilerin meraklılarıyla buluşacağı hafta boyunca bilgi güvenliği, akıllı mimari, robotik, kodlama ve iş süreçleri oluşturarak özel iş uygulamaları geliştirmeye yönelik atölye ve paneller düzenlenecek. 'İlham Veren Konuşmalar' konferans serisinin de yer alacağı hafta çok sayıda sosyal ve kültürel etkinliklerde devam edecek.
Türkiye'nin 81 ilinde kutlanacak olan 60. Kütüphaneler Haftası'nı Rami Kütüphanesi'nden başlatacak olan 'Uluslararası Kütüphane ve Teknoloji Festivali' 27 Mart'ta sona erecek. Festivalin ayrıntılarıyla kayıt bilgilerine kutuphaneveteknoloji.com internet adresinden ulaşılabilecek.
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Başkent Bişkek'te bir restoranın bahçesinde, 21 Mart Nevruz Bayramı etkinliğine katılacak davetliler için sümölök tatlısı hazırlığı yapıldı. Organizatörler, tatlının hazırlanma sürecine ülke genelinden kanaat önderleri ile halk sanatçılarını davet etti. Tatlı hazırlanırken, geleneksel çalgıların eşliğinde türküler söylendi, dualar edildi ve iyi dileklerde bulunuldu. Yerel kıyafetler giyen kadınlar, milli müzikler eşliğinde yaptıkları danslarla ve söylediği şarkılarla sümölök pişirme etkinliğine renk kattı. Ses sanatçıları Venera Pirmatova ve Tolkun Orozobayeva, Nevruz Bayramı adlı yeni şarkılarını seslendirdi. Sümölök tatlısı, yakılan ateşin üzerinde karıştırıldıktan sonra dev kazanın kapağı kapatıldı. Sabahleyin kazanın kapağı açılacak ve sümölök tatlısı, bardaklara konularak Nevruz Bayramı'nı kutlamaya gelen misafirlere ikram edilecek. Nevruz Bayramı'nın vazgeçilmez ikramlarından ve tarifi kuşaktan kuşağa aktarılan, bolluk ve bereketin simgesi 'sümölök' tatlısının yapımında, yağ, filizlenmiş buğday, un ve su kullanılıyor. Nevruz Bayramı meydanlarda kutlanacak. Milli bayram Nevruz, tüm ana meydanlarda sportif, geleneksel ve kültürel etkinliklerle kutlanacak. Bişkek Büyükşehir Belediyesi, Nevruz için Ala-Too Meydanı'nda halk oyunları, konser, fuar, el işleri ile gelenekleri tanıtma etkinlikleri düzenleyecek. Oş Büyükşehir Belediyesi de 'Sümölök Festivali', yerel sanatçıların katılımıyla konser etkinliği organize edecek. İlçe belediyeleri de etkinliklerin ziyaretçilerine sümölök tatlısı ikramında bulunacak.
Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Bursa'nın İznik ilçesinde restorasyonu tamamlanan Roma Tiyatrosu'nun açılış töreninde yaptığı konuşmada, Türkiye'nin tarihine ve topraklarına sahip çıktıklarını vurguladı. Uraloğlu, tarihi yapıların korunmasının önemine dikkat çekerek, Cumhurbaşkanı'nın da bu tür çalışmalara önem verdiğini belirtti.
Amerikalı oyuncu Will Smith, geçen yıl ramazan ayında Kur'an-ı Kerim'in tamamını okuduğunu belirterek, kutsal kitabın anlatısının çok açık olduğunu, yanlış anlaşılmaya yer bırakmadığını ifade etti.
Şivan Perwer, 'Keça Kurdan' adlı şarkının sahibi olarak Aynur Doğan'a şarkıyı söyleme yasağı getirdiğini sosyal medya hesabından duyurdu. Aynur Doğan ise yaptığı paylaşımda, şarkının kendileri için özgürlüğün, barışın ve dayanışmanın sembolü olduğunu belirtti.
Gürcistan'ın başkenti Tiflis'te, Nevruz Bayramı çeşitli etkinliklerle kutlandı. Abanotubanı Meydanı'nda düzenlenen programda, halk oyunları, şarkılar ve dans gösterileri yer aldı. Türkiye ve Azerbaycan büyükelçileri de bayramı kutladı. Gürcistan'da Nevruz Bayramı ilerleyen günlerde de çeşitli etkinliklerle kutlanacak.
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