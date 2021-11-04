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Yeni Zelanda'da bahçeden çıkan 7,8 kiloluk dev patates rekor ağırlıkta olabilir - Son Dakika

Yeni Zelanda'da bahçeden çıkan 7,8 kiloluk dev patates rekor ağırlıkta olabilir

04.11.2021 17:13
Yeni Zelanda'da bahçeden çıkan 7,8 kiloluk dev patates rekor ağırlıkta olabilir

Yeni Zelanda'da bir çiftçi bahçesini ayıklarken yaklaşık 8 kilogramlık dev bir patates buldu.

Yeni Zelanda'da bir çiftçi bahçesini ayıklarken yaklaşık 8 kilogramlık dev bir patates buldu.

Sky News'in haberine göre, bahçesini ayıklayan Colin Craig-Brown, çapasının takıldığı toprağın altında cismin dev bir patates olduğunu fark etti.

Karısı Donna, "İnanamadık. Sadece çok büyüktü." dedi.

Hamilton şehrinde yaşayan çift, patatesin kendi kendine birkaç yıl veya daha uzun süre büyümüş olabileceğini düşünüyor.

Dev patatese "Doug" ismini verdiler

"Doug" adını verdikleri dev patatesin ün kazandığını belirten Craig-Brown, taşımak için küçük bir araba yaptıklarını söyledi.

Craig-Brown, "Ona bir şapka taktık. Fotoğraflarını Facebook'a koyduk, yürüyüşe çıkardık, ona biraz güneş ışığı verdik." dedi.

Çift, 7,8 kiloluk patatesin türünün en ağırı olarak Guinness Dünya Rekorlar Kitabı'na girip girmediğini öğrenmek için bekliyor.

Rekorun mevcut sahibi ise 2011'den beri İngiltere'nin Shepton Mallett kasabasından 4,98 kiloluk bir patates.

Yeni Zelanda, Çiftçi, Kültür Sanat, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Kültür Sanat Yeni Zelanda'da bahçeden çıkan 7,8 kiloluk dev patates rekor ağırlıkta olabilir - Son Dakika


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SON DAKİKA: Yeni Zelanda'da bahçeden çıkan 7,8 kiloluk dev patates rekor ağırlıkta olabilir - Son Dakika
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