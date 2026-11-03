Yeniçağa'da Kızılay Haftası'nda öğrencilere gönüllü ve kulüp rozetleri verildi - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Son Dakika Uygulamayı yükle! YÜKLE

Yeniçağa'da Kızılay Haftası'nda öğrencilere gönüllü ve kulüp rozetleri verildi

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Yeniçağa'da Kızılay Haftası dolayısıyla okullarda düzenlenen etkinliklerde öğrencilere Kızılay'ın misyonu anlatıldı. Kızılay kulüplerindeki öğrencilere gönüllü ve kulüp rozetleri verilirken çocuklar gönüllülük çalışmalarına teşvik edildi.

Yeniçağa Türk Kızılay Temsilciliği ve Yeniçağa Gençlik Merkezi işbirliğinde Kızılay Haftası dolayısıyla okullarda eğitim ve farkındalık etkinlikleri gerçekleştirildi.

Etkinliklerde öğrencilere Türk Kızılayın tarihi, insani yardım misyonu ve yürüttüğü faaliyetler hakkında bilgi verildi.

Okullarda oluşturulan Kızılay kulüplerinde yer alan öğrencilere gönüllü ve kulüp rozetleri verildi, çocukların küçük yaşlardan itibaren yardımlaşma, dayanışma ve gönüllülük çalışmalarına katılmaları teşvik edildi.

Yeniçağa Gençlik Merkezi tarafından hazırlanan etkinliklerde ise çocuklar keyifli vakit geçirdi.

Kaynak: AA
Kızılay HaftasıKültür SanatKızılayGüncelEğitimSon Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

İlk kar için tarih verildi Rusya’dan geliyor, hava buz kesecek İlk kar için tarih verildi! Rusya'dan geliyor, hava buz kesecek
Ev sahibine soğuk duş 25 bin liraya kiraladığı evi hostele çevirmiş Ev sahibine soğuk duş! 25 bin liraya kiraladığı evi hostele çevirmiş
Televizyon kanallarından radikal karar Bu akşam üç dizi yayınlanmayacak Televizyon kanallarından radikal karar! Bu akşam üç dizi yayınlanmayacak
Hükümet kanadından emekli maaşlarıyla ilgili yeni açıklama Hükümet kanadından emekli maaşlarıyla ilgili yeni açıklama
6 suç kaydı vardı, hiç tanımadığı kadına dehşeti yaşattı Hayat karartan tokat kamerada 6 suç kaydı vardı, hiç tanımadığı kadına dehşeti yaşattı! Hayat karartan tokat kamerada
Enflasyon rakamları açıklandı Enflasyon rakamları açıklandı
12:28
Ortak basın toplantısına Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın Korece teşekkürü damga vurdu
Ortak basın toplantısına Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Korece teşekkürü damga vurdu
12:14
Cumhurbaşkanı Erdoğan Güney Kore’de Nükleer santral için iş birliği zaptı imzalandı
Cumhurbaşkanı Erdoğan Güney Kore'de! Nükleer santral için iş birliği zaptı imzalandı
11:56
Futbol dünyası yasta Kaleciyle çarpışan futbolcu öldü
Futbol dünyası yasta! Kaleciyle çarpışan futbolcu öldü
11:48
Yıldız ismi duyurdular Türk futbol tarihine geçecek rekor bonservis
Yıldız ismi duyurdular! Türk futbol tarihine geçecek rekor bonservis
11:18
Bakan Gürlek: Fon soruşturmasında kapsamlı suç yapısı tespit edildi
Bakan Gürlek: Fon soruşturmasında kapsamlı suç yapısı tespit edildi
10:07
Veli grubundan numarasını aldığı evli kadına yazdı, aldığı cevaba bakın
Veli grubundan numarasını aldığı evli kadına yazdı, aldığı cevaba bakın
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 3.11.2026 12:29:25. #7.13#
SON DAKİKA: Yeniçağa'da Kızılay Haftası'nda öğrencilere gönüllü ve kulüp rozetleri verildi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android