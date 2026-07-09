Yenilenen Yazlık Sinema Karabük'e Can Verdi - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Yenilenen Yazlık Sinema Karabük'e Can Verdi

Yenilenen Yazlık Sinema Karabük\'e Can Verdi
09.07.2026 09:52
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Karabük'te restorasyon sonrası açılan Yenişehir Yazlık Sineması, kentin kültürel hafızasını canlandırıyor.

Karabük'te restorasyon çalışmalarının ardından açılan Yenişehir Yazlık Sineması, kentin sosyal ve kültürel hafızasını canlandırıyor.

Karabük Belediye Başkanı Özkan Çetinkaya, AA muhabirine, Yenişehir Yazlık Sineması'nın 1958'de yapıldığını söyledi.

Çetinkaya, sinemanın, diğer tesisler gibi o dönem Karabük halkının, Karabük Demir ve Çelik Fabrikalarında (KARDEMİR) çalışan işçi, mühendis, memur ve yöneticilerin sosyal etkinlik yapması amacıyla tasarlanmış bir tesis olduğunu belirtti.

Göreve geldiklerinde bölgede 5 tesis bulunduğuna işaret eden Çetinkaya, "Bu tesisleri şu ana kadar Yazlık Sinema'yla üçünü devreye almış olduk. Kaldı 2 tesis. Sosyal bina ve Kışlık Sinema'yla ilgili çalışma var. Burayı toplu etkinlik alanı olarak kullanıyoruz. Yaz aylarında akşamları Türk sineması ve Yeşilçam. Diğer türlü kış aylarında da içine yaptığımız etüt merkezi var. Bölgenin okullar bölgesi olması sebebiyle orada da kütüphane tesis ettik." diye konuştu.

Çetinkaya, tesisin 1958'den 2013'e kadar işletildiğini dile getirerek, "2013'ten bugüne atıl vaziyetteydi. Burayı aslına uygun restore ettik ve haziranda da devreye aldık. İlk programlar milli maçlarımıza denk geldi. Hakikaten yoğun katılım oldu. Geçer not da aldı. Şimdi cebimizde yazlık sinemamız var. Burayı en iyi şekilde toplu etkinliklerde değerlendireceğiz." ifadelerini kullandı.

"Sosyal tesislerimizin hepsini yaşatacağız"

Yenişehir'in Karabük'ün kuruluşuyla tasarlanmış bölge olduğunu hatırlatan Çetinkaya, şöyle devam etti:

"Fabrikayı kuran büyüklerimizden bize emanet. Buradaki ağaçlarımızın, yeşil alanlarımızın ve diğer sosyal tesislerimizin hepsini yaşatacağız. Ben dahil birçoğumuzun orada anıları var. Hem o anılar yaşasın hem de tesisler yaşasın. Karabük'e yeni sosyal alanlar üretmek noktasında geçmişe sahip çıkmamız gerekiyor. Geleceğe de yeni tesisler üretmemiz gerekiyor. Bunu da başarmaya gayret ediyoruz."

Çetinkaya, aynı bölgedeki kışlık sinemayı da açacaklarını, kış döneminde kütüphaneyi, etüt merkezini kullanacak gençleri de sabırsızlıkla beklediklerini belirterek, "Okullar açıldığında tesisimiz biraz daha gençlere yönelik olacak. Güvenli alan içerisinde kameraların ve kapısında güvenliğinin olduğu bir tesis." dedi.

Özkan Çetinkaya, tesisin açılmasına katkılarından dolayı Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, AK Parti Karabük milletvekilleri Cem Şahin ve Durmuş Ali Keskinkılıç, AK Parti İl Başkanı Ferhat Salt ve tesisi veren KARDEMİR Yönetim Kurulu Başkanı Muhammet Ali Oflaz ile yönetimine teşekkür etti.

Kaynak: AA

Özkan Çetinkaya, Yerel Haberler, Kültür Sanat, Yenişehir, Belediye, Karabük, Sinema, Yaşam, Son Dakika

Son Dakika Kültür Sanat Yenilenen Yazlık Sinema Karabük'e Can Verdi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Hamaney için veda törenleri devam ediyor: Naaşı bugün Necef’e ulaştı Hamaney için veda törenleri devam ediyor: Naaşı bugün Necef'e ulaştı
Belçika’dan ABD’ye net mesaj: NATO’nun 5. maddesi gündeme geldi Belçika'dan ABD'ye net mesaj: NATO'nun 5. maddesi gündeme geldi
İstanbul’daki restoranlarda müşterilerin çantasını çalan çocuk hırsız yakalandı İstanbul'daki restoranlarda müşterilerin çantasını çalan çocuk hırsız yakalandı
Emine Erdoğan NATO liderlerinin eşlerini ağırladı Emine Erdoğan NATO liderlerinin eşlerini ağırladı
ABD’den sürpriz İsrail kararı: Gitmeyecek ABD'den sürpriz İsrail kararı: Gitmeyecek
Emekliler merakla bekliyordu İşte zamlı maaşların ödeneceği takvim Emekliler merakla bekliyordu! İşte zamlı maaşların ödeneceği takvim

10:21
Rusya’dan NATO’ya sert uyarı: Bu kararlar dünyayı felakete sürükleyebilir
Rusya'dan NATO'ya sert uyarı: Bu kararlar dünyayı felakete sürükleyebilir
10:15
NATO Zirvesi’nde kararlar alındı, imzalar atıldı Türkiye için yeni dönem başlıyor
NATO Zirvesi'nde kararlar alındı, imzalar atıldı! Türkiye için yeni dönem başlıyor
09:36
Zirvenin yıldızı İzlanda Başbakanı oldu Son paylaşımına Türklerden yorum yağıyor
Zirvenin yıldızı İzlanda Başbakanı oldu! Son paylaşımına Türklerden yorum yağıyor
09:31
İran: ABD saldırılarında 14 kişi hayatını kaybetti, 78 kişi yaralandı
İran: ABD saldırılarında 14 kişi hayatını kaybetti, 78 kişi yaralandı
08:42
Ankara’dan eski uçakla ayrıldı, İngiltere’de yeniden değiştirdi
Ankara'dan eski uçakla ayrıldı, İngiltere'de yeniden değiştirdi
08:13
Trump’tan F-35 için U dönüşü gibi açıklama: Henüz tamamen karar vermedim
Trump'tan F-35 için U dönüşü gibi açıklama: Henüz tamamen karar vermedim
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 9.07.2026 10:56:11. #7.13#
SON DAKİKA: Yenilenen Yazlık Sinema Karabük'e Can Verdi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.