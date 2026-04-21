Yeşilçam Film Afişleri Sergisi Antalya'da

Üye Girişi
Son Dakika Logo

21.04.2026 22:15
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Antalya'da açılan sergide 60 Yeşilçam film afişi sanatseverlerle buluştu. Sergi 26 Nisan'a kadar açık.

Antalya Büyükşehir Belediyesi ve Antalya Sinema Derneği işbirliğiyle "Yeşilçam Film Afişleri Sergisi" sanatseverlerle buluştu.

Koleksiyoner Ulvi Sulaoğlu'nun küratörlüğünde, araştırmacı-yazar Mustafa Aydemir'in katkılarıyla hazırlanan sergi, Bülent Ecevit Kültür Merkezi'nde ziyaretçilerine kapılarını açtı.

Sergide, Türk sinemasının üretim kültürünü, estetik dönüşümünü ve toplumsal hafızadaki izlerini yansıtan 60 film afişi yer aldı.

Yeşilçam yapıtlarından "Selvi Boylum Al Yazmalım", "Herkesin Sevgilisi", "Ne Şeker Şey" ve "Beklenen Şarkı" filmlerinin afişleri ilgi gördü.

Antalya Valisi Hulusi Şahin, törende yaptığı konuşmada, Antalya'nın kültür, sanat ve spor şehri olduğunu belirtti.

Sergide emeği geçenlere teşekkürlerini ileten Şahin, "Antalya aynı zamanda köklü bir tarihe ve güçlü bir şehir kültürüne sahip. Bu şehre böyle nitelikli sergiler kazandırmak büyük önem taşıyor." ifadelerini kullandı.

Konuşmanın ardından Şahin ve beraberindekiler, sergi alanını gezerek eserleri inceledi.

Açılışa, Büyükşehir Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Daire Başkanı Okan Yavuz, sanatçılar ve sanatseverler katıldı.

Sergi, 26 Nisan'a kadar ziyaret edilebilecek.

Kaynak: AA

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Amerikalı gezgin Diyarbakır’da protestonun ortasında kaldı Amerikalı gezgin Diyarbakır'da protestonun ortasında kaldı
Trump’ın bir bakanı daha görevden ayrıldı Trump'ın bir bakanı daha görevden ayrıldı
Uşak’ta Eşme Belediye Başkanı Tozan hakkında karar Uşak'ta Eşme Belediye Başkanı Tozan hakkında karar
Trafikte garip olay: Taksiciye kızan yaya çılgına döndü Trafikte garip olay: Taksiciye kızan yaya çılgına döndü
DEVA Partili Ekmen’den çağrı: Harbiye Açıkhava Sahnesi, Mem Ararat’a açılsın DEVA Partili Ekmen'den çağrı: Harbiye Açıkhava Sahnesi, Mem Ararat'a açılsın
Türkiye, Mısır, Pakistan ve Umman’dan ABD-İran savaşı çağrısı: Tek seçenek var Türkiye, Mısır, Pakistan ve Umman'dan ABD-İran savaşı çağrısı: Tek seçenek var

22:02
Okul tehdidiyle iki öğrenci gözaltında
Okul tehdidiyle iki öğrenci gözaltında
21:37
Kahramanmaraş’taki okul saldırganının annesi de tutuklandı
Kahramanmaraş'taki okul saldırganının annesi de tutuklandı
21:18
Bakan Gürlek açıkladı Boşanma davalarında devrim niteliğinde değişiklik geliyor
Bakan Gürlek açıkladı! Boşanma davalarında devrim niteliğinde değişiklik geliyor
21:14
Konyaspor-Fenerbahçe maçında televizyona yansıyan anlam verilemeyen ses
Konyaspor-Fenerbahçe maçında televizyona yansıyan anlam verilemeyen ses
20:44
Eski Tunceli Valisi Tuncay Sonel tutuklandı
Eski Tunceli Valisi Tuncay Sonel tutuklandı
19:51
Şanlıurfa ve Kahramanmaraş’taki okullarda yaşanan saldırılara ilişkin TBMM’de araştırma komisyonu kuruldu.
Şanlıurfa ve Kahramanmaraş'taki okullarda yaşanan saldırılara ilişkin TBMM'de araştırma komisyonu kuruldu.
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 21.04.2026 22:48:50. #7.12#
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.