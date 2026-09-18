Yıkıntılar arasında bir eğitim mücadelesi: Gazzeli öğrenciler yaşadıklarını anlattı - Son Dakika
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Yıkıntılar arasında bir eğitim mücadelesi: Gazzeli öğrenciler yaşadıklarını anlattı

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Yıkıntılar arasında bir eğitim mücadelesi: Gazzeli öğrenciler yaşadıklarını anlattı
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Alanya Alaaddin Keykubat Üniversitesi (ALKÜ) Bilim İletişimi Ofisi tarafından yapılan "Gazze’de Öğrenci Olmak" isimli programda Gazzeli öğrenci Kerem Saleh ve Gazze İslam Üniversitesi öğrencisi Nur Naim El-Baz Gazze’deki yıkıntılar arasında üniversite hayatını anlattı.

Alanya Alaaddin Keykubat Üniversitesi (ALKÜ) Bilim İletişimi Ofisi tarafından yapılan " Gazze'de Öğrenci Olmak" isimli programda Gazzeli öğrenci Kerem Saleh ve Gazze İslam Üniversitesi öğrencisi Nur Naim El-Baz Gazze'deki yıkıntılar arasında üniversite hayatını anlattı.

Yükseköğretim Kurulu (YÖK) koordinasyonunda Alanya Alaaddin Keykubat Üniversitesi Bilim İletişimi ofisi tarafından "Gazze İçin Bilim Kafe" etkinlikleri kapsamında "Gazze'de Öğrenci Olmak" konferansı yapıldı. Alanya Gençlik Merkezi iş birliğinde Alanya Nebahat Şifa Anadolu İmam Hatip Lisesinde yapılan konferansa ALKÜ Genel Sekreteri Hüseyin Er, Alanya Gençlik Merkezi Müdürü Ahmet Eşref Sarı, Okul Müdürü Yılmaz Kısa, Filistinli Öğrenciler Topluluğu üyeleri, öğrenciler ve vatandaşlar katıldı. Programda, Gazze'deki öğrencilerin ve akademisyenlerin yaşadığı insani kriz, ağır bombardıman altında sürdürülmeye çalışılan eğitim mücadelesi ve bölgenin tarihi süreci detaylarıyla aktarıldı.

Doğan, Filistin tarihini ve eğitim durumunu anlattı

Konferans ALKÜ Dış İlişkiler Koordinatörlüğünden Öğr. Gör. Dr. Diren Doğan'ın konuşmasıyla başladı. Doğan, etkinlikteki tarihi sunumunda; 1947 Birleşmiş Milletler paylaşım planı, 1948 Nakba (Büyük Felaket), 1967 Altı Gün Savaşı ve 7 Ekim 2023 sonrasında tırmanan askeri operasyonların kronolojik gelişimini anlattı. 7 Ekim sonrası başlatılan saldırılarda konutlar, hastaneler ve üniversiteler dahil, özellikle eğitim kurumlarının ağır hasar gördüğünü ve Gazze'de büyük bir insani krizin meydana geldiğini vurgulayan Doğan, üniversite hayatının da tüm imkansızlıklara rağmen yapılmaya çalışıldığının altını çizdi.

Gazze'deki yıkımın içinde eğitimini sürdürüyor

Programda, Gazze İslam Üniversitesi Ebelik Bölümü öğrencisi Nur Naim Elbaz'ın mesajına yer verildi. Elbaz, yıkılan yollar, yetersiz ulaşım imkanları ve bombalanan binalar altında yüz yüze derslere katılmaya çalıştığını belirterek, çevrim içi eğitim için ise çadırından çıkarak internet sinyalinin olduğu alanları aramak zorunda kaldığını ifade etti. Elbaz konuşmasında, "Eğitimimi çevrim içi olarak sürdürüyorum ancak bazı günler yüz yüze dersler gerçekleşiyor. Yolların tahrip edilmesi ve süregelen bombardımanlar nedeniyle neredeyse yok durumdaki ulaşım imkanlarıyla üniversiteye gitmek zorunda kalıyorum. Üniversiteye vardığımda ise binaların çoğu bombalanmış ya da ağır hasar görmüş durumda olduğundan ders çalışmayı oldukça zorlaştırıyor. Binalar bombalandığı için genel eğitim şartları zaten oldukça yetersiz kalıyor. Çevrim içi ders çalışmak istediğimizde ise internet bağlantısı çok zayıf oluyor; bu nedenle çadırımdan çıkıp internetin çektiği bir alan aramak zorunda kalıyorum. Çok fazla zorlukla karşılaşıyoruz fakat eğitimimize devam edebilmek ve kendimizi geliştirmek için çabalıyoruz. Her halimize şükür olsun." dedi.

"En büyük silahımız kalem ve eğitimdir"

ALKÜ öğrencisi ve Filistinli Öğrenciler Platformu Temsilcisi Kerem Saleh, etkinlikte yaptığı konuşmada Filistin halkının okuma-yazma oranının yüksekliğine ve eğitime verilen öneme dikkat çekti. Filistinlilerin askeri ordularının bulunmadığını, bu nedenle tek silahlarının kalem ve eğitim olduğunu belirten Saleh, İsrail'in geleceğe dönük nitelikli insan kaynağını yok etmek amacıyla okulları ve üniversiteleri hedef aldığını söyledi. Okul bombalamaları sırasında kendi abisinin de şehit olduğunu açıklayan Saleh, savaş öncesinde okul sıralarında olan çocukların bugün hayatta kalabilmek için sabah saatlerinde su ve gıda kuyruklarında beklemek zorunda kaldığını dile getirdi. Kerem Saleh, Türkiye ve ALKÜ Rektörlüğü tarafından Filistinli ve Gazzeli öğrencilere sağlanan eğitim bursları ve harç muafiyeti kararlarından dolayı teşekkürlerini sundu. Programın sonunda, Genel Sekreter Hüseyin Er tarafından Müdür Sarı'ya, Okul Müdürü Kısa'ya, Kerem Saleh ve Öğr. Gör. Dr. Doğan'a teşekkür belgesi takdim etti.

Kaynak: İHA
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