Yıldırımlı çocukların tiyatro keyfi

14.04.2026 14:39  Güncelleme: 14:41
Yıldırım Belediyesi, çocukların kültür ve sanatla tanışmalarını sağlamak amacıyla her hafta sonu ücretsiz tiyatro etkinlikleri düzenliyor. Adile Naşit Tiyatrosu'nda sahnelenen son oyun 'Karlar Ülkesi Şirin Dede', aile değerlerini ön plana çıkararak büyük ilgi gördü.

Yıldırım Belediyesi, çocukların kültür ve sanatla iç içe büyümesi için birbirinden değerli etkinlikleri hayata geçirmeye devam ediyor. Adile Naşit Tiyatrosu'nda her haftasonu çocukları ücretsiz olarak tiyatro ile buluşturan Yıldırım Belediyesi, son olarak 'Karlar Ülkesi Şirin Dede' oyununu sahneye taşıdı. Birlik olmanın, sevginin ve aile bağlarının önemini anlatan oyun büyük beğeni topladı. Yıldırım Belediyesi, 2025-2026 Kültür Sanat Sezonu boyunca her pazar günü Adile Naşit Tiyatrosu'nda farklı bir çocuk oyununu ücretsiz olarak sergilemeye devam edecek.

"Kültür sanatla büyüyorlar"

Çocuklara yönelik kültür-sanat etkinliklerinin önemine vurgu yapan Yıldırım Belediye Başkanı Oktay Yılmaz, "Yıldırım'da yetişen her çocuğumuzun kültürle ve sanatla buluşmasını çok önemsiyoruz. Çocuklarımızın hem keyif alacağı hem de ufkunu geliştirecek etkinliklerle onların kişisel gelişimlerine katkı sağlamak istiyoruz. Tiyatro, çocuklarımızın hayal gücünü zenginleştiriyor, algılarını güçlendiriyor. Bu yüzden Adile Naşit Tiyatrosu'nda her hafta farklı bir oyunu çocuklarımızla buluşturmanın mutluluğunu yaşıyoruz" ifadelerini kullandı. - BURSA

Kaynak: İHA

