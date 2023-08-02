Yılmaz Erdoğan, 20 yıl sonra televizyona dönüyor - Son Dakika
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Yılmaz Erdoğan, 20 yıl sonra televizyona dönüyor

02.08.2023 12:26

Usta oyuncu Yılmaz Erdoğan, kendisinin kaleme alacağı ve başrolünde yer alacağı 'İnci Taneleri' adlı dizisiyle 20 yıl aradan sonra televizyona geri dönüyor. Dizinin kanalı ve yönetmeni henüz belli olmadı.

Bir Demet Tiyatro ile Türk Televizyon tarihine geçen Yılmaz Erdoğan, televizyon hasretine son veriyor. Usta oyuncu, yazıp başrolünde oynayacağı "İnci Taneleri" dizisiyle dönüş yapıyor.

20 YIL SONRA BİR İLKE İMZA ATACAK

Birsen Altuntaş'ın haberine göre, Yılmaz Erdoğan 20 yıllık aradan sonra bir ilke imza atacak. Ulusal kanala kendisinin yazıp başrolünü oynayacağı bir dizi çekecek. Ekranı özleyen usta kalem çok etkili bir melodramla televizyona dönüş yapacak. Bugüne kadar sinema ve ekran tarihine geçen sayısız unutulmaz projeye imza atan Erdoğan'ın yeni dizisinin adı ise İnci Taneleri.

Bomba gelişme! Yılmaz Erdoğan 20 yıl sonra televizyona dizi çekecek

DİZİNİN KANALI YAKINDA NETLEŞECEK

Yılmaz Erdoğan'ın şu günlerde senaryosunu yazdığı dizinin kadro çalışmaları ise önümüzdeki günlerde başlayacak. Dizinin kanalı ve yönetmeni de yakında netleşecek.

Bomba gelişme! Yılmaz Erdoğan 20 yıl sonra televizyona dizi çekecek
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Son Dakika Kültür Sanat Yılmaz Erdoğan, 20 yıl sonra televizyona dönüyor - Son Dakika


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