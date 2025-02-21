Yılmaz Erdoğan\'ın "Deli Emin" karakteri çalıntı çıktı: Aslen Hakkarili değil Çankırılıymış

Kültür Sanat

Televizyonun insan hayatında nasıl bir değişim yarattığını gözler önüne seren ve gişe rekorları kıran Vizontele filminde Yılmaz Erdoğan'ın hayat verdiği "Deli Emin" karakterinin aslen Çankırılı olduğu ortaya çıktı.

DELİ FERİT, DELİ EMİN OLMUŞ

Türkiye İnternet Gazeteciler Derneği'nin çalıştayı için kente gelen basın mensuplarını valilik binasında ağırlayan Çankırı Valisi Mustafa Fırat Taşolar, "Zamanında Yılmaz Erdoğan'ın babası Nazım Erdoğan burada görev yapıyor. Yılmaz Erdoğan da o dönem yüksek bir tepeye verici kurarak Çankırı halkını televizyonla tanıştıran Deli Ferit'in hikayesinden etkilenip yıllar sonra bunu sinemaya uyarlıyor. Bunu yaparken de Deli Emin'i Çankırılı değil de Hakkarili bir karakter olarak göstermeyi tercih ediyor. Ancak şu bir gerçek ki Deli Emin Hakkarili değil Çankırılıdır" ifadelerini kullandı.

VİZONTELE FİLMİ HAKKINDA

Vizontele; 2000 yapımı, yönetmenliğini Yılmaz Erdoğan ve Ömer Faruk Sorak'ın birlikte yaptığı, senaryosunu da Yılmaz Erdoğan'ın yazdığı bir Türk komedi sinema filmidir. Filmin hikayesi Hakkâri'de geçmekteyse de burada çekim yapmanın zorluğu nedeniyle çekimler Van'ın Gevaş ilçesinde yapıldı. Çoğunlukla Beşiktaş Kültür Merkezi oyuncularının rol aldığı filmin 2003 yılında Vizontele Tuuba adlı bir devam filmi de çekildi.