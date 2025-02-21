Yılmaz Erdoğan'ın "Deli Emin" karakteri çalıntı çıktı: Aslen Hakkarili değil Çankırılıymış - Son Dakika
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Kültür Sanat

Yılmaz Erdoğan'ın "Deli Emin" karakteri çalıntı çıktı: Aslen Hakkarili değil Çankırılıymış

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Gişe rekorları kıran Vizontele filminde Yılmaz Erdoğan'ın canlandırdığı "Deli Emin" karakterinin Hakkarili değil Çankırılı olduğu ortaya çıktı. Çankırı Valisi Mustafa Fırat Taşolar, Yılmaz Erdoğan'ın babasının Çankırı'da görev yaptığı dönemde, halkı televizyonla tanıştıran Deli Ferit'in hikayesinden etkilenerek sinemaya uyarladığını belirtti.

21.02.2025 14:58  Güncelleme: 15:22
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Televizyonun insan hayatında nasıl bir değişim yarattığını gözler önüne seren ve gişe rekorları kıran Vizontele filminde Yılmaz Erdoğan'ın hayat verdiği "Deli Emin" karakterinin aslen Çankırılı olduğu ortaya çıktı.

DELİ FERİT, DELİ EMİN OLMUŞ

Türkiye İnternet Gazeteciler Derneği'nin çalıştayı için kente gelen basın mensuplarını valilik binasında ağırlayan Çankırı Valisi Mustafa Fırat Taşolar, "Zamanında Yılmaz Erdoğan'ın babası Nazım Erdoğan burada görev yapıyor. Yılmaz Erdoğan da o dönem yüksek bir tepeye verici kurarak Çankırı halkını televizyonla tanıştıran Deli Ferit'in hikayesinden etkilenip yıllar sonra bunu sinemaya uyarlıyor. Bunu yaparken de Deli Emin'i Çankırılı değil de Hakkarili bir karakter olarak göstermeyi tercih ediyor. Ancak şu bir gerçek ki Deli Emin Hakkarili değil Çankırılıdır" ifadelerini kullandı.

Yılmaz Erdoğan'ın 'Deli Emin' karakteri çalıntı çıktı: Aslen Hakkarili değil Çankırılıymış

VİZONTELE FİLMİ HAKKINDA

Vizontele; 2000 yapımı, yönetmenliğini Yılmaz Erdoğan ve Ömer Faruk Sorak'ın birlikte yaptığı, senaryosunu da Yılmaz Erdoğan'ın yazdığı bir Türk komedi sinema filmidir. Filmin hikayesi Hakkâri'de geçmekteyse de burada çekim yapmanın zorluğu nedeniyle çekimler Van'ın Gevaş ilçesinde yapıldı. Çoğunlukla Beşiktaş Kültür Merkezi oyuncularının rol aldığı filmin 2003 yılında Vizontele Tuuba adlı bir devam filmi de çekildi.

Yılmaz Erdoğan\'ın "Deli Emin" karakteri çalıntı çıktı: Aslen Hakkarili değil Çankırılıymış

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Son Dakika Kültür Sanat Yılmaz Erdoğan'ın 'Deli Emin' karakteri çalıntı çıktı: Aslen Hakkarili değil Çankırılıymış - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (10)

  • Osman Koca:
    çalıntı çıktı diye bi başlık yanlış..kelimeleri düzgün kullanamıyorsunuz.çalıntı olması için bunun başkasına ait bir senaryo olması lazım.adam esinlenmiştir doğrudur burada yanlış bişede yok.yanlış olan tek şey çalıntı diyerek adamı hırsız gibi göstermenizdir. 55 25 Yanıtla
  • 34 baron04 Kaya:
    bütün derdimiz şimdi bumu arkadaşlar tube tube 26 2 Yanıtla
  • Herbokolog Sami null:
    Adam sanki başkasının senaryosunu çalmış. 22 3 Yanıtla
  • Huseyin Gurkan:
    kendini beğenmiş in teki en iyi o en yakışıklı o en karizma o en iyi şiir o okur en iyi yazar o en iyi oyuncu o...bı ay aya bak Allah aşkına 5 10 Yanıtla
  • Kaho Kroyf:
    ne fark eder ki televizyonun ilk ulaştığı yerlerdeki tepki Anadolu'da hemen hemen aynı bu görevli yetkili ve etkili arkadaş sıkıntılı sanırım çalıştığı birimde bir üst makama geçmek için fark edilmek istiyor böylesine garip reklam ile 11 3 Yanıtla
  • Apple User:
    böyle olduğunu bilseydim izlemezdim. tühhhh 6 1 Yanıtla
  • Fırat Helvacı:
    Herkes yapiyor o mu yapmasin. 3 2 Yanıtla
  • nurullah sari:
    Orijinali Çankırı da yaşanmış bir olayı almiş doğu versiyonuna çevirmiş diyelim. 3 1 Yanıtla
  • Aslan Yiğit:
    yılmaz erdoğan normal yani 0 2 Yanıtla
  • Mahmut Özdemir:
    koskoca valimizin uğraştığı işe bakınız. ne farkeder trabzonlu olsa. film güzel olmuş vesselam 0 0 Yanıtla
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SON DAKİKA: Yılmaz Erdoğan'ın "Deli Emin" karakteri çalıntı çıktı: Aslen Hakkarili değil Çankırılıymış - Son Dakika
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