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Yorgan ustası Nahya Güzelyurt "Yaşayan İnsan Hazineleri" ödülüne layık görüldü - Son Dakika

Yorgan ustası Nahya Güzelyurt "Yaşayan İnsan Hazineleri" ödülüne layık görüldü

14.01.2022 15:22

Yorgan ustası Nahya Güzelyurt "Yaşayan İnsan Hazineleri" ödülüne layık görüldüHATAY Hatay'da Türkiye'nin tek kadın yorgan yapım ustası olan Nahya Güzelyurt "Yaşayan İnsan Hazineleri Geleceğe Aktarılan Mirasın Temsilcileri Ödülüne layık görüldü.

Yorgan ustası Nahya Güzelyurt "Yaşayan İnsan Hazineleri" ödülüne layık görüldü

HATAY Hatay'da Türkiye'nin tek kadın yorgan yapım ustası olan Nahya Güzelyurt "Yaşayan İnsan Hazineleri Geleceğe Aktarılan Mirasın Temsilcileri Ödülüne layık görüldü. Ödülünü Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın elinden alan Güzelyurt çok büyük heyecan yaşadığını ve onur duyduğunu söyledi.

Kültür ve Turizm Bakanlığı kayıtlarına göre, Türkiye'nin tek kadın yorgancısı olarak, unutulmaya yüz tutmuş bir mesleği yaşatmaya devam Nahya Güzelyurt 'Yaşayan İnsan Hazineleri' ödülüne layık görüldü. Beştepe Millet Kongre ve Kültür Merkezi'nde düzenlenen "Yaşayan İnsan Hazineleri Geleceğe Aktarılan Mirasın Temsilcileri Ödül Töreni'nde" ödülünü Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'dan alan Nahya Güzelyurt, sahnedeyken çok heyecanlanmadığını ancak inerken çok heyecanlandığını söyledi.

35 senedir usta olarak yorgancılık yaptığını belirten Güzelyurt, "Hatay'da doğdum büyüdüm, yıllardır yorgancılık işini yapıyorum. 1987 yılından itibaren usta olarak çalışmaya başladım. Birde Halk Eğitim Merkezi'nde usta öğreticilik yaptım. Çevre illerden, köylerden, şehir dışından insanlar yorgan malzemesi getirir ben onlara el emeği ile iş yapardım. 2000'li yıllara kadar böyle sürdü. 2018 yılında Kültür Bakanlığı'na başvuruda bulunmuştum ve o yıl bana sanatçı kartı verildi. Daha sonra Kültür Bakanlığı beni fuarlara, festivallere çağırmaya başladı" dedi.

Unutulmaya yüz tutmuş bir mesleği yaptığını ve bunun için daha çok öğrenciye ulaşmak istediğini belirten Güzelyurt, "Bu yıl Cumhurbaşkanımız tarafından "Yaşayan İnsan Hazineleri" ödülüne layık görüldü. Sıkıntılarımızı tam anlamı ile anlatamadık. Ben daha fazla öğrenciye ulaşabileyim diye yetkililerden kadro istiyorum. Bu meslek unutulmaya yüz tutmuş bir meslek. Bu ödül benim için gurur verici. Ben Cumhurbaşkanımıza hediyeyi minyatür olarak Atatürk portresini yaptım ve hediye olarak götürdüm. Herkes salonda ayağa kalkarak alkışladı. Sahnedeyken çok heyecanlanmadım ama inerken insanlarla göz göze gelince çok heyecanlandım ve çok gurur verici bir durum. Bütün hak eden insanlara verilsin istiyorum" dedi.

Yorgan ustası Nahya Güzelyurt Yaşayan İnsan Hazineleri ödülüne layık görüldü
Yorgan ustası Nahya Güzelyurt Yaşayan İnsan Hazineleri ödülüne layık görüldü
Yorgan ustası Nahya Güzelyurt Yaşayan İnsan Hazineleri ödülüne layık görüldü

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Recep Tayyip Erdoğan, cumhurbaşkanı, Türkiye, Hatay, Kültür Sanat, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Kültür Sanat Yorgan ustası Nahya Güzelyurt 'Yaşayan İnsan Hazineleri' ödülüne layık görüldü - Son Dakika


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SON DAKİKA: Yorgan ustası Nahya Güzelyurt "Yaşayan İnsan Hazineleri" ödülüne layık görüldü - Son Dakika
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