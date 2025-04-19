Yörükler Burdur'da Renkli Yürüyüşle Göç Ettiler

Kepenek giyildi, cura çalındı, Yörükler Burdur'da yürüdü

Burdur'da temsili Yörük göçü renkli görüntülere sahne oldu

BURDUR - Burdur Valiliği tarafından Turizm Haftası dolayısıyla düzenlenen "Temsili Yörük Göçü", vatandaşların yoğun ilgisiyle gerçekleştirildi. Yörük kültürünün canlandırıldığı etkinlikte, katılımcılar keyifli anlar yaşadı.

Turizm Haftası etkinlikleri kapsamında Burdur Valiliği öncülüğünde gerçekleştirilen "Temsili Yörük Göçü", Çatalpınar mevkiinde başladı. Etkinliğe katılan vatandaşlar, yerel sanatçılar tarafından çalınan cura, sipsi ve yöresel müzikler eşliğinde geleneksel kıyafetleriyle yürüyüşe katıldı. Yöresel kıyafetler giyen Yörükler, beraberlerinde getirdikleri deve, at, eşek ve keçilerle birlikte yürüyerek Cumhuriyet Meydanı'na ulaştı. Yörük kültürünün simgeleriyle süslenen yürüyüş korteji, izleyenlere renkli anlar yaşattı. Yürüyüşün sona erdiği Cumhuriyet Meydanı'nda ise Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü öğrencileri tarafından halk oyunları gösterisi sunuldu. Gösteri vatandaşlardan büyük alkış aldı. Ayrıca etkinlikte İl Müftüsü Ali Hayri Çelik tarafından Yörük göç duası edildi.

Yörük geleneği genç nesillere aktarılıyor

Etkinliğe destek veren Burdur Yörük Kültür Araştırma ve Yaşatma Derneği Başkanı ve Burdur Dernekler Federasyonu Başkan Yardımcısı Alaettin Kalkan, "Bugün Turizm Haftası kapsamında Burdur Valiliği koordinesinde güzel bir Yörük göçü yaptık. Tabii biz de bu etkinliğe Yörük dernekleri olarak destek verdik. Atlarımızla, develerimizle, keçilerimizle, çoban kepeneklerimiz, yöresel kıyafetli kadınlarımız ve erkeklerimizle geleneğimizi göreneğimizi hem tanıttık hem yaşattık hem de bir yaylaya çıkış yürüyüşü yaptık. En sonunda da duamızı yaptık. Bizim tabii bunu yapma amacımız eski gelenek göreneklerimizi, Yörük kültürünü genç nesillere, çocuklarımıza, gençlerimize, torunlarımıza aktarmak. Bunu da yaptığımıza inanıyoruz. Hele bugünkü coşkulu çocuk ve gençlerden oluşan kalabalık bizleri ziyadesiyle memnun etti." dedi.

"Dünyanın neresinde Türk varsa biz onu seviyoruz"

İran'ın Kaşkay şehrinde yaşayan ve 8 yıldır Burdur'da ikamet eden Kaşkay Türkü Hasan Zeylabpoor, "İran'ın güneyinde yaşayan Yörük Türklerindenim. 4 milyona yakın bir Türk nüfusumuz var orada. Hala eski Türk kültürümüzden ödün vermeden dağlarda, ovalarda, kara çadırlarda yaşıyoruz. Tabii ki şehirde yaşayanlar da var ama kültürümüzden hiçbir şey kaybetmedik. Daha önce de Yörük günlerine, sizin festivallerinize katıldık. Çok değerli dildaşlarımız zahmet çekmişlerdi, gelmişlerdi, güzel elbiseleri vardı, güzel kültürleri vardı. Tanıştığımıza çok memnun olduk onlarla. Buradaki Yörük festivallerine katıldığımızda kanım kaynıyor. Bizim dilimiz, kanımız Türk olduğu için dünyanın neresinde bir Türk olsa biz onu seviyoruz, çok mutlu oluyoruz. Ama bence İran Kaşkay Türkleri Türkiye'ye göre kendi kültürünü daha çok yaşatıyor. Hala çadırda kalıyorlar, keçileri var, koyunları var, büyükbaş hayvanları var. Düğünler de doğada yapılıyor. At biniyorlar, deve besliyorlar. Türkiye'de de bunları yapan aşiretler, Yörükler var ama az kaldı. Biz Türkler olarak bunu kaybetmeyeceğiz. Bizim gerçek dilimiz, kültürümüz, tevekkülümüz her şeyimiz Yörüklüğümüze bağlı" dedi.

Etkinlik boyunca katılımcılar bol bol fotoğraf çektirdi, sosyal medya hesaplarında etkinliği paylaşarak kültürel farkındalığın artmasına katkı sağladı. Yörük Şenliği programı, yarın Burdur'un turizme açılan ilk mağarası olan ve 1965 yılında ziyarete açılan İnsuyu Mağarası'nda devam edecek. Etkinlikler burada da farklı gösteriler ve kültürel sunumlarla sürdürülecek.