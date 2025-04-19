Yörükler Burdur'da Renkli Yürüyüşle Göç Ettiler - Son Dakika
Üye Girişi
Kültür Sanat

Yörükler Burdur'da Renkli Yürüyüşle Göç Ettiler

Burdur'da düzenlenen Temsili Yörük Göçü etkinliği, Yörük kültürünü tanıttı ve coşkulu görüntüler sundu.

19.04.2025 22:35
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Kepenek giyildi, cura çalındı, Yörükler Burdur'da yürüdü

Burdur'da temsili Yörük göçü renkli görüntülere sahne oldu

BURDUR - Burdur Valiliği tarafından Turizm Haftası dolayısıyla düzenlenen "Temsili Yörük Göçü", vatandaşların yoğun ilgisiyle gerçekleştirildi. Yörük kültürünün canlandırıldığı etkinlikte, katılımcılar keyifli anlar yaşadı.

Turizm Haftası etkinlikleri kapsamında Burdur Valiliği öncülüğünde gerçekleştirilen "Temsili Yörük Göçü", Çatalpınar mevkiinde başladı. Etkinliğe katılan vatandaşlar, yerel sanatçılar tarafından çalınan cura, sipsi ve yöresel müzikler eşliğinde geleneksel kıyafetleriyle yürüyüşe katıldı. Yöresel kıyafetler giyen Yörükler, beraberlerinde getirdikleri deve, at, eşek ve keçilerle birlikte yürüyerek Cumhuriyet Meydanı'na ulaştı. Yörük kültürünün simgeleriyle süslenen yürüyüş korteji, izleyenlere renkli anlar yaşattı. Yürüyüşün sona erdiği Cumhuriyet Meydanı'nda ise Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü öğrencileri tarafından halk oyunları gösterisi sunuldu. Gösteri vatandaşlardan büyük alkış aldı. Ayrıca etkinlikte İl Müftüsü Ali Hayri Çelik tarafından Yörük göç duası edildi.

Yörük geleneği genç nesillere aktarılıyor

Etkinliğe destek veren Burdur Yörük Kültür Araştırma ve Yaşatma Derneği Başkanı ve Burdur Dernekler Federasyonu Başkan Yardımcısı Alaettin Kalkan, "Bugün Turizm Haftası kapsamında Burdur Valiliği koordinesinde güzel bir Yörük göçü yaptık. Tabii biz de bu etkinliğe Yörük dernekleri olarak destek verdik. Atlarımızla, develerimizle, keçilerimizle, çoban kepeneklerimiz, yöresel kıyafetli kadınlarımız ve erkeklerimizle geleneğimizi göreneğimizi hem tanıttık hem yaşattık hem de bir yaylaya çıkış yürüyüşü yaptık. En sonunda da duamızı yaptık. Bizim tabii bunu yapma amacımız eski gelenek göreneklerimizi, Yörük kültürünü genç nesillere, çocuklarımıza, gençlerimize, torunlarımıza aktarmak. Bunu da yaptığımıza inanıyoruz. Hele bugünkü coşkulu çocuk ve gençlerden oluşan kalabalık bizleri ziyadesiyle memnun etti." dedi.

"Dünyanın neresinde Türk varsa biz onu seviyoruz"

İran'ın Kaşkay şehrinde yaşayan ve 8 yıldır Burdur'da ikamet eden Kaşkay Türkü Hasan Zeylabpoor, "İran'ın güneyinde yaşayan Yörük Türklerindenim. 4 milyona yakın bir Türk nüfusumuz var orada. Hala eski Türk kültürümüzden ödün vermeden dağlarda, ovalarda, kara çadırlarda yaşıyoruz. Tabii ki şehirde yaşayanlar da var ama kültürümüzden hiçbir şey kaybetmedik. Daha önce de Yörük günlerine, sizin festivallerinize katıldık. Çok değerli dildaşlarımız zahmet çekmişlerdi, gelmişlerdi, güzel elbiseleri vardı, güzel kültürleri vardı. Tanıştığımıza çok memnun olduk onlarla. Buradaki Yörük festivallerine katıldığımızda kanım kaynıyor. Bizim dilimiz, kanımız Türk olduğu için dünyanın neresinde bir Türk olsa biz onu seviyoruz, çok mutlu oluyoruz. Ama bence İran Kaşkay Türkleri Türkiye'ye göre kendi kültürünü daha çok yaşatıyor. Hala çadırda kalıyorlar, keçileri var, koyunları var, büyükbaş hayvanları var. Düğünler de doğada yapılıyor. At biniyorlar, deve besliyorlar. Türkiye'de de bunları yapan aşiretler, Yörükler var ama az kaldı. Biz Türkler olarak bunu kaybetmeyeceğiz. Bizim gerçek dilimiz, kültürümüz, tevekkülümüz her şeyimiz Yörüklüğümüze bağlı" dedi.

Etkinlik boyunca katılımcılar bol bol fotoğraf çektirdi, sosyal medya hesaplarında etkinliği paylaşarak kültürel farkındalığın artmasına katkı sağladı. Yörük Şenliği programı, yarın Burdur'un turizme açılan ilk mağarası olan ve 1965 yılında ziyarete açılan İnsuyu Mağarası'nda devam edecek. Etkinlikler burada da farklı gösteriler ve kültürel sunumlarla sürdürülecek.

Hesap Aç, 1.000 TL Kazan. BYBIT TR’ye Şimdi Üye Ol. Reklam Reklamdır
Kaynak: İHA

Turizm Haftası, Yerel Haberler, Kültür Sanat, Etkinlikler, Turizm, Burdur, Son Dakika

Son Dakika Kültür Sanat Yörükler Burdur'da Renkli Yürüyüşle Göç Ettiler - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Arı sokan adamı koruma kıyafeti de kurtaramadı Arı sokan adamı koruma kıyafeti de kurtaramadı
Küresel uyuşturucu ağının çökertildiği operasyondan Türk baronlar çıktı Küresel uyuşturucu ağının çökertildiği operasyondan Türk baronlar çıktı
Hakimler ve Savcılar Kurulu kararıyla iki il Ankara yargı çevresine dahil edildi Hakimler ve Savcılar Kurulu kararıyla iki il Ankara yargı çevresine dahil edildi
Horoz dövüşü alanında katliam: 12 kişi hayatını kaybetti Horoz dövüşü alanında katliam: 12 kişi hayatını kaybetti
Özel sağlık kuruluşları hakkında yönetmelik Resmi Gazete’de İşte madde madde yeni düzenlemeler Özel sağlık kuruluşları hakkında yönetmelik Resmi Gazete'de! İşte madde madde yeni düzenlemeler
TRT dizisinin set aracı takla attı Ünlü oyuncu hastanelik oldu TRT dizisinin set aracı takla attı! Ünlü oyuncu hastanelik oldu
Çanakkale Boğazı Sis Nedeniyle Kapatıldı Çanakkale Boğazı Sis Nedeniyle Kapatıldı
Uluslararası seviyede aranan 3 kişi Türkiye’ye getirildi Uluslararası seviyede aranan 3 kişi Türkiye'ye getirildi
Gülben Ergen’in dövmesinin sırrı ortaya çıktı Gülben Ergen'in dövmesinin sırrı ortaya çıktı
Galatasaray’ın iptal edilen penaltısında karar doğru mu Ünlü yorumcular tereddütsüz görüş belirtti Galatasaray'ın iptal edilen penaltısında karar doğru mu? Ünlü yorumcular tereddütsüz görüş belirtti
Kadın doğum kliniğindeki skandalda konuşmalar ortaya çıktı: Ücreti yumurta sayısı belirler Kadın doğum kliniğindeki skandalda konuşmalar ortaya çıktı: Ücreti yumurta sayısı belirler

07:54 Zirai don felaketinde çiftçiye rekor tazminat ödenecek Zirai don felaketinde çiftçiye rekor tazminat ödenecek
23:27 Ayşe Barım’ın hastaneye kaldırıldığı iddiasına yalanlama Ayşe Barım'ın hastaneye kaldırıldığı iddiasına yalanlama
22:44 Vali Davut Gül’den “Taksim“ açıklaması: Kamu düzenini bozmalarına müsaade etmeyeceğiz Vali Davut Gül'den "Taksim" açıklaması: Kamu düzenini bozmalarına müsaade etmeyeceğiz
20:59 Trendyol Süper Lig’e ilk yükselen takım Kocaelispor oldu Trendyol Süper Lig'e ilk yükselen takım Kocaelispor oldu
17:19 Cumhurbaşkanı Erdoğan: Normal doğumun teşvik edilmesi sizi niçin rahatsız ediyor Cumhurbaşkanı Erdoğan: Normal doğumun teşvik edilmesi sizi niçin rahatsız ediyor?
10:02 İbrahim Tatlıses’in soyadının hikayesi Katıldığı programda ilk kez anlattı İbrahim Tatlıses'in soyadının hikayesi! Katıldığı programda ilk kez anlattı
09:55 Lemina’dan Fenerbahçelileri delirtecek sözler: Yarış falan yok, biz şampiyonuz Lemina'dan Fenerbahçelileri delirtecek sözler: Yarış falan yok, biz şampiyonuz
09:37 Dehşet anları kamerada Karısının gözü önünde adamın ensesine ateş edip gitti Dehşet anları kamerada! Karısının gözü önünde adamın ensesine ateş edip gitti
09:26 Eski DHMİ Daire Başkanı Cemil Acar tutuklandı Kasasından külçe külçe altın çıktı Eski DHMİ Daire Başkanı Cemil Acar tutuklandı! Kasasından külçe külçe altın çıktı
09:23 Taşıtlar için yeni uygulama Başvuru için son 10 gün Taşıtlar için yeni uygulama! Başvuru için son 10 gün
09:16 Türkiye kargoda bir ilke imza attı Türkiye kargoda bir ilke imza attı
09:11 Galatasaray’da Barış Alper Yılmaz şoku Kritik maçta yok Galatasaray'da Barış Alper Yılmaz şoku! Kritik maçta yok
09:11 Gülseren Ceylan’dan Mehmet Ali Erbil’e ağır gönderme Gülseren Ceylan'dan Mehmet Ali Erbil'e ağır gönderme
09:07 Parasını buna yatıran yine kazandı Parasını buna yatıran yine kazandı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 20.04.2025 08:09:29. #7.12#
SON DAKİKA: Yörükler Burdur'da Renkli Yürüyüşle Göç Ettiler - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement