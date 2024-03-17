Yörüklerin Yağcıbedir halısı geleneği Sakarya\'da yaşatılıyor

Kültür Sanat

Orta Asya'dan göç eden Yörüklerin elde dokuduğu Yağcıbedir halısı geleneğini Sakarya'da yaşatan kadın kursiyerler, sipariş üzerine yaptıkları ürünleri satarak aile bütçelerine katkı sağlıyor.

Serdivan Halk Eğitim Merkezinin girişimleriyle, geçmişi 3 bin yıla dayanan, sağlamlığı, kullanıldıkça artan değeri ve doğallığıyla ünlü Yağcıbedir halısı geleneğinin gelecek nesillere aktarılması amacıyla dokuma kursu açıldı. Kursta eğitim alana kadınlar, Yörüklerin örf ve adetlerini yansıtan halıları binbir zahmetle dokuyor.

Anadolu motifleriyle süsledikleri el dokuması halıları, büyüklüğüne göre 3 ila 6 ay arasında üreten kadınlar, hem geleneğin yaşatılmasını sağlıyor hem de ürünleri satarak gelir elde ediyor.

"Orta Asya bozkırlarından ulaşmış kültürün devamı"

Serdivan Halk Eğitim Merkezi Müdürü Erhan Kantepe, AA muhabirine, kurs açmanın yanında gelenekleri, görenekleri ve kültürleri gelecek nesillere aktarmakla da yükümlü olduklarını söyledi.

Bu anlamda dokuma kursunun mihenk taşını Yağcıbedir halısının oluşturduğunu aktaran Kantepe, "Yağcıbedir halıları özellikle Balıkesir Bigadiç ve Sındırgı yörelerinde çok kullanılan bir halı türüdür. Orta Asya bozkırlarından Selçuklu'ya, Selçuklu'dan Osmanlı'ya ve nihayetinde Türkiye Cumhuriyeti'ne kadar ulaşmış olan bir kültürün devamı." diye konuştu.

Kantepe, yağcı bedir halılarının koyun yününden yapılmasının en büyük özelliği olduğunu belirterek, "Yünler temizlendikten sonra kök boya ile boyanmakta ve daha sonra Anadolu'nun motifleriyle ilmek ilmek, nakış nakış işlenmektedir. Kurslarımızın önemli bölümlerinde elde edilen ürünlerin tamamına yakını satılmaktadır." dedi.

Eğitmen Safiye Güzel de desenleri ve renkleri yün ve kök boyadan oluşan bu kültürü yaşatmaya çalıştıklarını aktararak, kursiyerlerin ev ekonomilerine katkı sağladığına da değindi.

Dokumacı Ayşe Kılıç, bir halıyı büyüklüğüne göre 3-6 ay arasında dokuduğunu, daha sağlam olması için Türk düğümü attıklarını anlattı.

Yağcıbedir halısı yanında kilim de dokuduklarını anlatan kursiyer Ahu Küçükmeriç, "Ürünleri arzu edersek evimizde kullanıyoruz, kızlarımıza çeyiz olarak hazırlıyoruz. Yine sipariş olursa satış da yapıyoruz. Burada ekonomik değeri çok yüksek ürünler üretiyoruz." ifadesini kullandı.