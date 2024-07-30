Yozgat'ta 23. Uluslararası Sürmeli Festivali sona erdi - Son Dakika
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Kültür Sanat

Yozgat'ta 23. Uluslararası Sürmeli Festivali sona erdi

Yozgat'ta bu yıl 23.sü düzenlenen ve 4 gün süren Uluslararası Sürmeli Festivali sona erdi. Festivalin son gününde Yozgat'ın yetiştirdiği ve 'Ben yoruldum hayat' parçasıyla büyük çıkış yakalayan Mümin Sarıkaya ve Karadeniz müziğinin en beğenilen grubu İmera sahne aldı. Cumhuriyet Meydanı'nı hınca hınç dolduran vatandaşlar sanatçıların şarkılarına eşlik ederek telefon ışıkları ile konser alanında renkli görüntüler oluşturdu. Programın sonunda Grup İmera'nın türkü isteğini kırmayan Yozgat Belediye Başkanı Dr. Kazım Arslan, Yozgat ile özdeşleşen 'Sürmeli' türküsünü söyleyerek vatandaşları mest etti. 'Konserler ağustos ayında da devam edecek' 4 gün boyunca festival çerçevesinde Yozgat halkı olarak güzel konser akşamları yaşadıklarını söyleyen Yozgat Belediye Başkanı Kazım Arslan, 'Sürmeli festivalimize noktayı koyduk, Yozgat olarak Sürmeli Festivali'nde farklılığımızı gösterdik. Çok değerli konukları ve çok değerli sanatçıları burada birlikte misafir ettik, dinledik. Bugün de Türkiye'nin en güzel gruplarından birisini çizgisini hiçbir zaman bozmayan, özel ve özgün gurubu burada hep birlikte dinlemiş olduk. Zaman zaman eleştiriler de oluyor şenliğin yapılış şekli ile ama biz bunlara aldırış etmiyoruz. Biz bildiğimizi yapacağız, halkımızla beraber halkın olanı halka aktarmaya devam edeceğiz. İnşallah ağustos ayı içerisinde de konserlerimiz devam edecek.' dedi. Konuşmanın sonunda Başkan Arslan, Grup İmera üyelerine ve Mümin Sarıkaya'ya festivale katkılarından dolayı teşekkür etti.

30.07.2024 01:49
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Yozgat'ta 23. Uluslararası Sürmeli Festivali sona erdi

YOZGAT - Yozgat'ta bu yıl 23.sü düzenlenen ve 4 gün süren Uluslararası Sürmeli Festivali sona erdi.

Festivalin son gününde Yozgat'ın yetiştirdiği ve "Ben yoruldum hayat" parçasıyla büyük çıkış yakalayan Mümin Sarıkaya ve Karadeniz müziğinin en beğenilen grubu İmera sahne aldı. Cumhuriyet Meydanı'nı hınca hınç dolduran vatandaşlar sanatçıların şarkılarına eşlik ederek telefon ışıkları ile konser alanında renkli görüntüler oluşturdu. Programın sonunda Grup İmera'nın türkü isteğini kırmayan Yozgat Belediye Başkanı Dr. Kazım Arslan, Yozgat ile özdeşleşen "Sürmeli" türküsünü söyleyerek vatandaşları mest etti.

"Konserler ağustos ayında da devam edecek"

4 gün boyunca festival çerçevesinde Yozgat halkı olarak güzel konser akşamları yaşadıklarını söyleyen Yozgat Belediye Başkanı Kazım Arslan, "Sürmeli festivalimize noktayı koyduk, Yozgat olarak Sürmeli Festivali'nde farklılığımızı gösterdik. Çok değerli konukları ve çok değerli sanatçıları burada birlikte misafir ettik, dinledik. Bugün de Türkiye'nin en güzel gruplarından birisini çizgisini hiçbir zaman bozmayan, özel ve özgün gurubu burada hep birlikte dinlemiş olduk. Zaman zaman eleştiriler de oluyor şenliğin yapılış şekli ile ama biz bunlara aldırış etmiyoruz. Biz bildiğimizi yapacağız, halkımızla beraber halkın olanı halka aktarmaya devam edeceğiz. İnşallah ağustos ayı içerisinde de konserlerimiz devam edecek." dedi.

Konuşmanın sonunda Başkan Arslan, Grup İmera üyelerine ve Mümin Sarıkaya'ya festivale katkılarından dolayı teşekkür etti.

Kaynak: İHA

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Son Dakika Kültür Sanat Yozgat'ta 23. Uluslararası Sürmeli Festivali sona erdi - Son Dakika

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