YTB Başkanı Eren: "Türkiye olarak en büyük mücadelemizi uluslararası medyaya karşı verdik" - Son Dakika
Üye Girişi

YTB Başkanı Eren: "Türkiye olarak en büyük mücadelemizi uluslararası medyaya karşı verdik"

18.03.2022 23:54

YTB Başkanı Eren: "Türkiye olarak en büyük mücadelemizi uluslararası medyaya karşı verdik" Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanı Abdullah Eren, "Türkiye'nin bu hak ve hakikat mücadelesinde aslında en önemli mücadele ettiği unsurların başında uluslararası medya geldi.

YTB Başkanı Eren: "Türkiye olarak en büyük mücadelemizi uluslararası medyaya karşı verdik"

ANKARA - Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanı Abdullah Eren, "Türkiye'nin bu hak ve hakikat mücadelesinde aslında en önemli mücadele ettiği unsurların başında uluslararası medya geldi. Son 8-10 yıldır en büyük mücadelemizi Türkiye olarak uluslararası medyaya karşı verdik" dedi.

Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanlığı ve Uluslararası Enformasyon Derneği iş birliğinde Türkiye'de iletişim alanında eğitim gören uluslararası öğrencilere yönelik düzenlenen Medya Akademisi Programı'nın sertifika töreni YTB'nin Ankara Ofisi'nde gerçekleştirildi. Programa YTB Başkanı Abdullah Eren, UMED Başkanı Aslan Değirmenci, YTB çalışanları, uluslararası öğrenciler ve ilgililer katıldı. Burada bir konuşma gerçekleştiren Başkan Eren, Türkiye'nin uzun yıllardır en büyük mücadelesini uluslararası medyaya karşı verdiklerinin altını çizdi.

"Uluslararası medyada manipülasyon hakikaten çok güçlü ve ciddi bir şekilde devam ediyor"

Eren, şunları kaydetti:

"Türkiye'nin bu hak ve hakikat mücadelesinde aslında en önemli mücadele ettiği unsurların başında uluslararası medya geldi. Son 8-10 yıldır en büyük mücadelemizi Türkiye olarak uluslararası medyaya karşı verdik. Türkiye'nin yaşamış olduğu tüm kritik süreçlerde Türkiye sizin hepinizin uluslararası medya dediğinizde aklınıza gelen hangi kuruluşlar varsa bunların yalan haberleriyle mücadele etmek zorunda kaldı. Bu nokta Türkiye de çok önemli bir kapasite geliştirdi. Uluslararası medyada manipülasyon hakikaten çok güçlü ve ciddi bir şekilde devam ediyor. Bizler bunu mevcut kuzeyimizdeki Rusya'nın Ukrayna'ya yapmış olduğu saldırı çerçevesinde medyanın olayı ne kadar yakından ve ne kadar hararetli bir şekilde takip ettiğine bakın sivil ölümlere ve diğer ölümlere. Bizim için hiçbir can diğerinden daha az kıymetli değil."

YTB Başkanı Eren, "Uluslararası medyanın hak ve hakikat mücadelesinde Türkiye'ye ne kadar taraflı olduğunu buradan görebilirsiniz. Türkiye şu an kendi enstrümanlarıyla bu kısıtı aşmış durumda. Uluslararası medyanın yapmış olduğu haberlere her zaman eleştirel bakmakta fayda var" ifadeleriyle sözlerini sonlandırdı.

Bir üniversitenin İletişim Fakültesi 4'üncü sınıf öğrencisi ise duygularını paylaşarak akademiye katıldığı için mutluluk duyduğunu anlattı.

Açılış konuşmalarının ardından uluslararası öğrencilere YTB Başkanı Eren ve UMED Başkanı Değirmenci tarafından sertifikaları takdim edildi.

YTB Başkanı Eren: Türkiye olarak en büyük mücadelemizi uluslararası medyaya karşı verdik
YTB Başkanı Eren: Türkiye olarak en büyük mücadelemizi uluslararası medyaya karşı verdik
YTB Başkanı Eren: Türkiye olarak en büyük mücadelemizi uluslararası medyaya karşı verdik

YORUMLAR
500
Vatandaşların ulaşım şikayetlerini Afyonkarahisar Belediyesi ilgisiz Vatandaşların ulaşım şikayetlerini Afyonkarahisar Belediyesi ilgisiz YTB ile İİT arasında eğitim alanında iş birliği protokolü imzalandı YTB ile İİT arasında eğitim alanında iş birliği protokolü imzalandı

Yurtdışı Türkler ve Akraba Toplulukları, Abdullah Eren, Türkiye, Medya, Kültür Sanat, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Kültür Sanat YTB Başkanı Eren: 'Türkiye olarak en büyük mücadelemizi uluslararası medyaya karşı verdik' - Son Dakika


Son Dakika
23:11 Anket sonuçlarında yeni gelişme! İYİ Parti, Gelecek Partisi ve DEVA Partisi atağa geçti
23:07 Fatih Karagümrük, sahasında Kayserispor'u 3-0 yendi! Emre goller performansıyla hayran bıraktı
22:55 "Asgari ücrete yılda iki kez zam gelir mi?" sorusuna AK Partili Cahit Özkan'dan heyecanlandıran yanıt
22:50 Boşandığı eşini başından vurarak öldüren sanık, ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırıldı
22:42 Dün akşam gözaltına alınan Bulgaristan eski Başbakanı Borisov serbest bırakıldı
22:24 Nefes kesen mücadele! Trabzonspor, sahasında Çaykur Rizespor'a 3-2 mağlup oldu
22:06 Ronaldo resmen ayrılıyor! Messi ile aynı takımda olması isteniyor
21:45 Çelik bin pişman! Yıllar önce çektirdiği mayolu fotoğrafı tekrar gündem olunca deliye döndü
21:15 Burak Yılmaz, Lille'den ayrılıyor! Ekonomik nedenler devreye girdi
20:37 Müzakere görüşmesi için Rusya'dan şart: Mutabakat metninin imzalanması gerekli
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 19.03.2022 00:01:56. #1.13#
SON DAKİKA: YTB Başkanı Eren: "Türkiye olarak en büyük mücadelemizi uluslararası medyaya karşı verdik" - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement