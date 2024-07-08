Yüksekova'daki Kaya Resimleri Doktora Tezi Konusu Oldu - Son Dakika
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Kültür Sanat

Yüksekova'daki Kaya Resimleri Doktora Tezi Konusu Oldu

Yüksekova\'daki Kaya Resimleri Doktora Tezi Konusu Oldu

Yüksekova ilçesindeki Cilo ve İkiyaka dağlarının zirvelerine yakın bölgedeki kaya resimleri, doktora tezi konusu oldu. Gazetecilik bölümü mezunu İskender Karaman, kaya resimlerini tarihlendirmenin zor olduğunu belirterek, bu resimlerin iletişim şekli olduğunu ve bölgede yaşayan hayvanları anlatmaya çalıştığını söyledi. Karaman, kaya resimlerinin Eski Taş Çağı'nda yapıldığını ve 28-30 bin yıl öncesine dayandığını ifade etti.

08.07.2024 09:55
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HAKKARİ'de Yüksekova ilçesindeki Cilo ve İkiyaka dağlarının zirvelerine yakın bölgedeki kaya resimleri, doktoru tezi konusu oldu. Tez çalışmasını yapan gazetecilik bölümü mezunu İskender Karaman, "Kaya resimlerini tarihlendirmek biraz zordur. O dönemin insanları, bunların bir iletişim şekli olduğunu ve bölgede yaşayan hayvanların olduğunu anlatmaya çalıştıklarını belirtiyor" dedi.

Yüksekova ilçesinde güvenlik güçlerince gerçekleştirilen başarılı operasyonlarla terörden arındırılan 3 bin 500 rakımlı Cilo Dağları ile Sat Buzul Gölleri, normalleşme süreciyle ziyaretçilerin akınına uğruyor. İlçeye 50 kilometre uzaklıktaki Göllerbaşı, doğasıyla ziyaretçilerin dikkatini çekiyor.

Gazetecilik bölümü mezunu İskender Karaman, İsviçre Alpleri'ni aratmayan Cilo ve İkiyaka dağlarının zirvelerine yakın bölgedeki insan, geyik, dağ keçisi, yaban koyunu, tavşan, kurt, tilki ve sembolik şekillerden oluşan kaya resimleri ile ilgili doktora için tez çalışması yaptı.

'DOKTORA TEZİNİ KAYA RESİMLERİ ÜZERİNDE YAPTI'

İskender Karaman, kaya resimlerinin, Eski Taş Çağı'nda (Paleolitik) yaşayan insanlar tarafından yapıldığını söyledi. Karaman, "Kaya resimlerini tarihlendirmek biraz zordur. Eski çağ insanları bunları yaparken obsidyen, granit ve kuvars taşı ile kayaların üzerlerini çizerek, yapmış oldukları figürlerdir. Buzul çağın çekilmeye başladığı zamandan sonra yapılmıştır. 28 bin ile 30 bin yıl önce yapılmaya başlamış. Çoğu kayaların üzerinde av sahneleri var. Özellikle yaşanmış bir olayı anlatmaya çalışıyor. Bu amaçlardan ziyade yol göstermek için de yapılmıştır. Hayvanların üreme zamanlarını da göstermiştir. Tapınmak ve avdaki başarılarını göstermek için de yapılmıştır. Ama temel olarak, bir şeyleri anlatmaya çalıştığı iletişim şekillerdir. Bu bölgedeki özellikle kayaların üzerinde zürafa ve aslan resimleri de var. Burada yaşamış hayvanları resmetmişler. Diyecekseniz, zürafa ile aslan resimleri ne alakası var? Ama o zamanki insanlar çizmiş. Şu an nesli tükenmiş bazı kuşlar var. O zamanki sosyolojik yaşamı anlatmaya çalışıyor. İnsanlar nasıl geçiniyor, nasıl ibadet ediyor ve kadının hayattaki yaşamını da anlatıyor. Kadınların başarısını, ot toplarken, avı yıkarken kayalara resmedilmiş. O dönemde yaşayan insanların hakkında birçok bilgi alabiliyorsun" ifadelerini kullandı.

Kaynak: DHA

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