Adana'da Yumurtalık Belediyesince "Motosiklet Festivali" gerçekleştirildi.
Büyükşehir Belediyesi ve Ceyhan Motosiklet Kulübü işbirliğinde organize edilen festival, Zeytinbeli Sahili'nde motosiklet tutkunlarını ağırladı.
Yumurtalık Belediye Başkanı Erdinç Altıok, festivaldeki konuşmasında, "81 ilden gelen misafirlerimizi ilçemizde ağırlamaktan memnuniyet duyduk. Festivalimiz, doğa, tarih ve denizle iç içe unutulmaz anlara sahne oldu." dedi.
Festivalde motosiklet gösterileri, konserler ve spor müsabakaları gerçekleştirildi.
Son Dakika › Kültür Sanat › Yumurtalık'ta Motosiklet Festivali Yapıldı - Son Dakika
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