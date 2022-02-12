Yüzüklerin Efendisi dizisi yayınlanmadan tartışmalar başladı! Siyahi elf karakteri olay oldu - Son Dakika

Amazon Prime için hazırlananYüzüklerin Efendisi (The Lord of the Rings) dizisinden ilk görseller geldi. 2 Eylül 2022 tarihinde yayınlanacak "Yüzüklerin Efendisi: Güç Yüzükleri" için paylaşılan fotoğraflar serinin hayranları tarafından heyecanla karşılanırken aynı zamanda yeni bir tartışmanın başlamasına neden oldu.

Fotoğraflarda yer alan elf karakteri, hayranlar tarafından tepkiyle karşılandı. Kitaplara ve yazarına bağlı kalınmadığını söyleyen sosyal medya kullanıcıları, Yüzüklerin Efendisi evreninde siyahi ırkın olmadığını belirttiler. Bu görüşe karşı olan bazı hayranlar ise bu fikri ırkçılık olarak tanımlayarak tam tersi bir düşünceyle zamanın artık değiştiğini ve bu durumun çok normal olduğunu dile getirdi.

SİYAHİ ELF OLUR MU?

Yüzüklerin Efendisi ve Elf kelimeleri Twitter'da en çok konuşulan konulardan biri olmayı başardı. Sosyal medyadaki birçok sinema sayfası anket oluşturarak "Siyahi elf olur mu olmaz mı?" diye sordu.

Dizinin hayranları, yayınlanan ilk fotoğrafların ardından dizinin yayınlanacağı tarih olan 2 Eylül 2022'yi bekliyor.

"TOLKIEN VE ESERLERİ HERKES İÇİN"

Öte yandan dizinin yapımcıları gündem olan konuyla ilgili bir açıklama yaptı. Yüzüklerin Efendisi dizisinin yapımcılarından Lindsey Weber, Vanity Fair dergisine konuyla ilgili konuşarak; "J. R. R. Tolkien'ın eserinden yaptığımız uyarlamanın bugünün dünyasını olduğu gibi yansıtması bize doğal geldi. Tolkien ve eserleri herkes için. Öyküleri kendi kültürlerine hapsolmaktan çıkıp bir araya geldiklerinde başarılı olan kurgusal ırkları anlatıyor" dedi.