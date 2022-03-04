Yüzüncü Yıl Marşı'nda yarı final heyecanı - Son Dakika
Üye Girişi

Yüzüncü Yıl Marşı'nda yarı final heyecanı

04.03.2022 12:57

Yüzüncü Yıl Marşı'nda yarı final heyecanıİSTANBUL Cumhuriyet'in 100'üncü yılında Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı himayesinde ve Çekmeköy Belediyesi tarafından 100'üncü Yıl Marşı Yarışması yarı final heyecanı Atatürk Kültür Merkezi'nde gerçekleşti.

Yüzüncü Yıl Marşı'nda yarı final heyecanı

İSTANBUL Cumhuriyet'in 100'üncü yılında Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı himayesinde ve Çekmeköy Belediyesi tarafından 100'üncü Yıl Marşı Yarışması yarı final heyecanı Atatürk Kültür Merkezi'nde gerçekleşti. 100'üncü Yıl Marşı Yarışması Şiir etabında 81 ile ve 14 farklı ülkeden yaklaşık 2 bin 500 eser arasından ilk 100'e giren şairler belirlendi.

Çekmeköy Belediyesi'nin Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı'nın koordinasyonunda düzenlediği 100. Yıl Marşı Yarışması'nda ilk 100'e giren eserler, Çekmeköy Belediye Başkanı Ahmet Poyraz'ın ev sahipliğinde Atatürk Kültür Merkezi'nde düzenlenen törenle açıklandı. Yarışmanın ilk aşaması olan şiir etabına 81 il ve 14 farklı ülkeden 2 Bin 259 şiir başvurusu alındı. Seçici kurul tarafından belirlenen 100 eser ödüllerini aldı. 100. Yıl Marşı Yarı Final programına; Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Özgül Özkan Yavuz, Çekmeköy Belediye Başkanı Ahmet Poyraz sanat siyaset ve iş dünyasından önemli isimler ve binlerce vatandaş katıldı. Yücel Arzen'in konseriyle devam eden programa Azerin ve Yücel Arzen'in, Mermuh şair Abdurahhim Karakoç'un "İncemesin" şiirinin bestesini seslendirmesi damga vurdu. 100'üncü Yıl Marşı Yarışmasında toplam ödül 400 bin TL olurken ilk 100 şiirin yarışmanın jürisi tarafından belirlenmesiyle beste yapılması için ikinci etap kısmının startı da başlatılmış oldu.

100'üncü Yıl Marşı yarışmasının toplam ödülü 400 bin TL

İlk yüze kalan en geç yarışmacı Mersin'den 20 yaşındaki Serkan Keskin olurken, en yaşlı yarışmacı Bayburt doğumlu Yahya Akengin oldu. Yarışmada ilk yüze girenler arasında Azerbaycan'dan Sema İmanova'da bulunuyor. Şiir yarışması finalinde toplamda 250 Bin Türk Lirası ödül dağıtıldı. ilk 100'e giren şiirlerin şairlerine 2 bin 500 Türk Lirası ödül verildi. İlk 100 şiir içinden herhangi birinin bir sonraki aşama olan beste yarışmasının da kazananı olması durumunda bu şiire ek olarak 50 bin Türk Lirası daha ödül verilecek. Birinci olan marşın sahibine ise 100 Bin Türk Lirası ödül verilecek. Böylelikle toplamda 400 Bin Türk Lirası ödül sahiplerini bulacak.

Konser sonrası katılımcılara seslenen Çekmeköy Belediye Başkanı Ahmet Poyraz, "İnanın 13 yıldır Çekmeköy'e hizmet eden bir kardeşiniz olarak en çok heyecanlandığım gün bu projeyi konuştuğumuz gündü. Çünkü 100. yılla ilgili bir çalışmayı, bir eseri ortaya çıkarmanın ilk adımlarını atacaktık. 81 il ve 14 ülkeden binlerce şiirle yarışmaya katılan tüm şairlerimize, titiz çalışmalar yapan seçici kurulumuza, iletişim başkanlığımıza ve bugün burada heyecanımızı paylaşan vatandaşlarımıza teşekkür ediyorum" dedi.

Yüzüncü Yıl Marşı'nda yarı final heyecanı
Yüzüncü Yıl Marşı'nda yarı final heyecanı
Yüzüncü Yıl Marşı'nda yarı final heyecanı

YORUMLAR
500
Son dakika haber | Kastamonu merkezli telefon dolandırıcılığı operasyonunda 16 zanlı yakalandı Son dakika haber | Kastamonu merkezli telefon dolandırıcılığı operasyonunda 16 zanlı yakalandı Başsavcı Tuncel'den Rektör Çomaklı'ya tebrik ziyareti Başsavcı Tuncel'den Rektör Çomaklı'ya tebrik ziyareti

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı, Çekmeköy Belediyesi, Cumhuriyet, AKM, Kültür Sanat, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Kültür Sanat Yüzüncü Yıl Marşı'nda yarı final heyecanı - Son Dakika


Son Dakika
13:01 Putin'in 'Nükleer güç' tehdidinin ardından Biden, "kıyamet günü uçağı"nı havalandırdı!
12:48 Motorin 19,03'ü görünce Beşiktaşlılar espriyi kaçırmadı: Alemin göz yaşlı, motorin artık Beşiktaşlı!
12:41 Şiddet olaylarında yaşanan artış Jandarma raporuna yansıdı: 48 bin kadın şiddet gördü, 51 bin çocuk suç mağduru
12:34 Rus kontrolüne geçen Avrupa'nın en büyük nükleer santrali Zaporijya nerede, Türkiye'ye ne kadar uzak, patlama riski var mı?
12:18 Pakistan'da hain saldırı! Cami içerisinde en az 30 kişi yaşamını yitirdi
12:14 Ukraynalı yetkililerden saldırı düzenlenen nükleer santral açıklaması: Patlarsa, Çernobil'in 10 katı büyüklüğünde olacak
11:57 Akrep Nalan son yolculuğuna uğurlanırken, köpeği uzaktan izledi
11:57 Akaryakıta her gün zam gelirken, AK Partili Cahit Özkan'dan ilginç iddia: Benzin ve mazotu en ucuza satan ülkeyiz
11:54 Ethem Sancak, Rus kanalına konuştu: NATO kanserdir, SİHA'ların böyle kullanılacağını bilmiyorduk, Rusya düşerse Türkiye bölünür!
11:52 Rus televizyon kanalı "savaş" dedi, Başsavcılık, kanalı kapattı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 4.03.2022 13:24:07. #1.12#
SON DAKİKA: Yüzüncü Yıl Marşı'nda yarı final heyecanı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement