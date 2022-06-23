YYÜ 40. kuruluş yıl dönümünü Ankara'da konserle kutladı - Son Dakika
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YYÜ 40. kuruluş yıl dönümünü Ankara'da konserle kutladı

23.06.2022 22:50
YYÜ 40. kuruluş yıl dönümünü Ankara'da konserle kutladı

Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi (YYÜ) 40. kuruluş yıl dönümünü Ankara'da verilen "Gelenekten Geleceğe" adlı konserle kutladı.

Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi (YYÜ) 40. kuruluş yıl dönümünü Ankara'da verilen "Gelenekten Geleceğe" adlı konserle kutladı.

Gazi Üniversitesi Konser Salonu'nda yapılan konsere Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu ile çok sayıda milletvekili, bazı rektörler, akademisyenler ve öğrenci katıldı.

Konser öncesi misafirlere Van yöresinin yemek ve tatlıları ikram edildi. Ardından YYÜ Eğitim Fakültesi Güzel Sanatlar Eğitimi Bölümü öğrencileri tarafından "Gelenekten Geleceğe" adlı bir konser verildi. Bölüm Başkanı Prof. Dr. Serap Yükrük tarafından yönetilen müzik korosu izleyicilere keyifli anlar yaşattı.

YYÜ Rektörü Prof. Dr. Hamdullah Şevli üniversitenin 40. kuruluş yıl dönümünü kutlamanın mutluluğunu yaşadıklarını belirtti.

Konuklara üniversitenin tarihçesini anlatan Şevli, şunları kaydetti:

"Tarım, hayvancılık, turizm, sağlık, sosyal, arkeoloji, spor ve sanat çalışmaları başta olmak üzere, bölgenin sahip olduğu yüksek potansiyeli, bilimsel araştırmalar ve sosyal sorumluluk projeleriyle açığa çıkarma misyonuna uygun stratejik hedefler belirledik. Üniversitemiz şehre ve bölgeye sırtını dönen bir üniversite olmanın aksine bütün imkanları ve alt yapısıyla bölgeye yüzünü dönen bir üniversite. Bugün burada bizleri yalnız bırakmayan başta sayın Gençlik ve Spor Bakanımız Mehmet Muharrem Kasapoğlu olmak üzere katılım sağlaya tüm siyasetçi, bürokrat, rektör, akademisyen ve değerli hemşerilerimize teşekkür ediyorum."

Rektör Şevli, konuşmasının ardından YYÜ Eğitim Fakültesi Güzel Sanatlar Eğitimi Bölümü Prof. Dr. Serap Yükrük'e çiçek takdim etti. Etkinlik halk oyunları gösterisiyle son buldu.

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Kaynak: AA

Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi, Mehmet Kasapoğlu, Ankara, Van, Kültür Sanat, Son Dakika

Son Dakika Kültür Sanat YYÜ 40. kuruluş yıl dönümünü Ankara'da konserle kutladı - Son Dakika

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