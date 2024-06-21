Zamana direnen 750 yıllık kervansaray restore edilmeyi bekliyor - Son Dakika
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Kültür Sanat

Zamana direnen 750 yıllık kervansaray restore edilmeyi bekliyor

Elazığ'da bulunan Selçuklu dönemine ait 750 yıllık kervansaray, dışarıdan birçok noktasının yıkılmasına rağmen hala ayakta kalmayı başarmıştır. Kervansarayın restore edilip turizme kazandırılması talep edilmektedir. Köy sakinleri, bu eşsiz tarihi eserin korunması ve restore edilmesi gerektiğini vurgulamaktadır.

21.06.2024 10:40
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Zamana direnen 750 yıllık kervansaray restore edilmeyi bekliyor

ELAZIĞ - Elazığ'da Selçuklu döneminden kalma 750 yıllık kervansaray, adeta zamana direniyor. Dışarıdan birçok noktasının yıkılmasına rağmen yıllara meydan okuyarak ayakta kalmayı başaran kervansaray, restore edilip turizme kazandırılmayı bekliyor.

Keban ilçesine bağlı Denizli köyü sınırlarında bulunan Selçuklu dönemine ait yaklaşık 750 yıllık kervansaray, adeta zamana karşı direniyor. İpek Yolu üzerinde 13. yüzyılın sonu ile 14. yüzyılın başlarında inşa edildiği tahmin edilen kervansaray, ayakta kalmaya çalışıyor. Dışarıdan birçok noktasında yıkımlar başlayan kervansarayın içi, halen ihtişamını koruyor. Kervansaray, dış kapıdan girildiğinde ortada büyük bir salon şeklinde sağda ve solda iki oda, 6 bölmeden oluşuyor. Köy sakinleri eşine az rastlanan ve yıllara meydan okuyan kervansarayın restore edilip turizm kazandırılmasını istiyor.

"Eserlerimizi korumamız lazım"

Kervansarayın 750 yıllık olduğunu belirten köy muhtarı Cafer Çağlar, "Selçuklular döneminde yapılan bir handır. Bu kervansaray ticaret yolu üzerinde bulunuyor. Burayı korumaya bizim gücümüz yetmiyor. Tarihi eserlerimizi korumamız lazım. Bu bizim kültürümüzdür. Bunları kaybetmememiz lazım. 2000'li yıllardan itibaren takip ediyorum ama buraya bir türlü bakım yapılmadı. Halen ayakta ve çok güzel duruyor ama zamanla yıpranması devam ediyor. Kervansarayın içerisinde bulunan kabartmalar zaman aşımından dolayı hep döküldü. Şuan da bu kervansaray zamana direniyor. Taş bile zaman karşı ne kadar yıpranmış. Bunları korumamız lazım ama bu yönde biraz zayıf kalıyoruz" dedi.

Bölge halkı olarak kervansarayın restore edilmesi talep ettiklerini dile getiren Çağlar, "İnsanlar buraya geldiğinde oturacak yerleri olsun. Burada yöresel ürünlerimizi gösterebileceğimiz bir yer olursa gelen vatandaşlar da rahat eder. Buranın restore edilmesi lazım ve zaten bu yapı bölgede tektir. Bu çevrede bu şekilde bir tarihi eser yok. Kervansarayın girişinde 2 oda var. Bunlar insanların konaklama odasıdır. Burası aslında 40 dönümlük bir alana sahip. Bu kadar büyük olmasının sebebi hayvanları dışarıda da barındırabiliyormuş. Zaman içerisinde işgal edilmiş ve kervansarayın dibine kadar evler yapılmış. Devletimiz bu konuda bizlere yardımcı olursa çok seviniriz. Burası aynı zamanda çok serin. Serin olmasının sebebi de taş yapı olmasından kaynaklıdır. Dışarı ne kadar sıcak olursa olsun sıcaklığı buranın içerisinde hissetmezsin" diye konuştu.

Kaynak: İHA

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Son Dakika Kültür Sanat Zamana direnen 750 yıllık kervansaray restore edilmeyi bekliyor - Son Dakika

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