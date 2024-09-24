Zeki Müren 28. Yılında Anıldı

Kültür Sanat

Türk Sanat Müziğinin unutulmaz isimlerinden Zeki Müren, ölümünün 28'nci yılında, son yıllarını geçirdiği ve ölümünden sonra müze olarak düzenlenen Muğla'nın Bodrum ilçesindeki evinde anıldı.

"Sanat Güneşi" olarak tanınan ve mal varlığını Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) Mehmetçik Vakfı ve Türk Eğitim Vakfı'na (TEV) bağışlayan Zeki Müren için düzenlenen mevlit programında katılımcılara lokum ve lokma ikram edildi.

Sanatçının, müze olarak hizmet veren iki katlı evini ziyaret ederek, eşyalarını inceleyen vatandaşlar hatıra fotoğrafı çektirdi.

Etkinliğe, Bodrum Kaymakamı Mustafa Çit ile eşi Yasemin Çit, Bodrum Belediyesi Koordinatörü TSK Mehmetçik Vakfı Genel Müdürü İsmail Şanlı, TEV Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Şükrü Tekbaş'ın da arasında olduğu çok sayıda kişi katıldı.

Kültür ve Turizm Bakanlığı, Bodrum Kaymakamlığı ve Bodrum Belediyesinin katkılarıyla gerçekleştirilen anma etkinliği kapsamında, akşam Bodrum Antik Tiyatro'da konser düzenlenecek.