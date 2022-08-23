Zeki Müren'in halı koleksiyonunun son parçası

345 numaralı son parça olan ve "Aşk Şarabı" ismi verilen halı Kahramanmaraş'ta bir mağazada sergileniyor

KAHRAMANMARAŞ - Merhum sanatçı Zeki Müren tarafından 1968 yılında resmedilen 12 adet halı tasarımının sonuncusu Kahramanmaraş'taki halı mağazasında sergileniyor.

Sanat Güneşi Zeki Müren'in İstanbul'daki yalısında kullanmak için Isparta'da dokunan 12 halının son parçası Kahramanmaraş'taki bir halı mağazasında ortaya çıktı. Mağazanın içinde sergilenen halı mağaza yetkililerince manevi bir değeri olduğu için satılmıyor.

Halının bir ucunda 'Zeki Müren' diğer ucunda ise 'Aşk Şarabı' yazıyor.

Üzerinde tavus kuşlu desenlerinin yer aldığı halının yapılan araştırmalar sonucu orijinal olduğu öğrenildi.

Halının kendileri için maddi değerin yanı sıra manevi bir değer olduğunu söyleyen mağaza müdürü Hayati Tekiş, "Ben 30 yıldır mağazada çalışıyorum. Benden önce de yaklaşık 30 yıldır halı bizde. Özel ve belirli sayıda üretilen bir halı. Geçmişini çok bilmiyoruz. Rahmetli Zeki Müren kendisine has özel olarak ürettiği halılardan birisi bu halıdır. Çok para verip almak isteyenler oldu ancak maddi değerini yanı sıra manevi değeri bizim için önemli. Saklıyoruz ve iki gözümüz gibi bakıyoruz. Türkiye'nin farklı bölgelerinden aradılar özellikle Antalya'dan aradılar ve halıyı istediler. Biz kesinlikle veremeyeceğimizi ilettik. İş yerimizin en güzel yerinde saklıyoruz ve her gördüğümüzde Zeki Müren'i hatırlıyoruz. Yılda bir kere özel bakımlarını da yapıyoruz" dedi.