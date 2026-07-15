Zekiye Gürsoy'un Mısır Koçanı Bebekleri - Son Dakika
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Zekiye Gürsoy'un Mısır Koçanı Bebekleri

Zekiye Gürsoy\'un Mısır Koçanı Bebekleri
15.07.2026 11:39
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Bolu'da Zekiye Gürsoy, mısır koçanlarından yöresel kıyafetli bebekler yaparak kültürü yaşatıyor.

Bolu'da yaşayan 62 yaşındaki Zekiye Gürsoy, Mudurnu, Göynük ve Dörtdivan ilçelerindeki halkın yöresel kıyafetlerini mısır koçanını kullanarak hazırladığı bebeklerde yaşatıyor.

Beşkavaklar Mahallesi'nde yaşayan Gürsoy'un yıllar önce belediyenin açtığı kurslarda üç boyutlu rölyef ve ahşap boyama eğitimi aldıktan sonra sosyal medyada gördüğü mısır koçanından bebek yapımına yöneldi.

Bolu Halk Eğitimi Merkezi'ndeki kursta mısır koçanının işlenmesi, kurutulması ve şekillendirilmesini öğrenen Gürsoy, atölyeye çevirdiği evinin odasında kuruttuğu koçanların doğal dokusunu bozmadan kumaş boyalarıyla renklendiriyor ve tek tek şekillendirerek özgün tasarımlar ortaya çıkarıyor.

Mudurnu, Göynük ve Dörtdivan yörelerine ait geleneksel kıyafetleri kumaşlarla hazırlayıp koçandan yaptığı bebeklere uygulayan Gürsoy, nilüfer çiçeği, kapı süsü, çiçek aranjmanları ve dekoratif objeler de üretiyor.

Gürsoy, AA muhabirine, eserlerinin her birinde hayal gücü ile yöresel kültürü buluşturmaya özen gösterdiğini söyledi.

Mudurnu, Göynük ve Dörtdivan'ın yöresel kıyafetlerinden ilham aldığını dile getiren Gürsoy, "Kıyafetlerin süslemelerini ve ayrıntılarını evde kendim hazırlıyorum. Her bebeğin farklı bir hikayesi ve karakteri olmasını istiyorum. Yaptığım ürünlerle hem kültürümüzü tanıtıyor hem de unutulmaya yüz tutmuş el sanatlarını yaşatmaya çalışıyorum." diye konuştu.

Gürsoy, bir mısır bebeğin hazırlanmasının ortalama üç gün sürdüğünü belirterek, her ürünün büyük bir sabır ve emek gerektirdiğini, koçanları tek tek boyadığını, kuruttuğunu ve kat kat şekillendirdiğini anlattı.

Mısır koçanlarını bulmanın kolay olmadığına değinen Gürsoy, "Ben çevreden topladığım koçanları kurutup biriktirdim. Kurs açılacağı zaman büyük çantalar dolusu mısır koçanını götürerek diğer kursiyerlerle paylaştım. Böylece hep birlikte çalışma imkanı bulduk." dedi.

Gürsoy, tamamen sıfır atık malzeme kullandığına dikkati çekerek, şöyle devam etti:

"Mısır koçanlarını kurutup boyuyorum. Daha sonra tek tek şekillendirerek bebekler, nilüfer çiçekleri ve kapı süsleri yapıyorum. İnsanların daha önce çok fazla görmediği ürünleri ortaya çıkarmak bana büyük mutluluk veriyor. Bir hobi olarak başladığım bu uğraş zamanla gelir elde ettiğim bir işe dönüştü. Sipariş üzerine çalışmayı çok seviyorum. İnsanların benim yaptığım ürünleri evlerinde ya da sevdiklerine hediye etmek için tercih etmesi beni mutlu ediyor."

Üretmenin kendisine hem moral hem de yeni bir yaşam enerjisi verdiğini belirten Gürsoy, doğada atık olarak görülen bir malzemeyi sanat eserine dönüştürmenin kendisini çok mutlu ettiğini sözlerine ekledi.

Kaynak: AA

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Son Dakika Kültür Sanat Zekiye Gürsoy'un Mısır Koçanı Bebekleri - Son Dakika

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