Kültür Sanat

Zelve Açık Hava Müzesi'nde çevre düzenlemesi

NEVŞEHİR - Türkiye'nin en önemli turizm destinasyonlarından biri olan ve Kapadokya bölgesinin en fazla turist akınına uğrayan Zelve Açıkhava Müzesi Ören yerinde, Kapadokya Alan Başkanlığı tarafından hediyelik eşya satış ve turist karşılama merkezinin yapımına başlandı. Kapadokya Alan Başkanı Birol İnceciköz, yörenin yapı dokusuna uygun şekilde yapılacak hediyelik eşya satış ve turist karşılama merkezinin Nisan ayı içeresinde hizmete kazandırılmasının planlandığını söyledi.

Gazetecilere açıklamalarda bulunan Kapadokya Alan Başkanı Birol İnceciköz, geçmişte çeşitli el sanatları ürünlerini satarak geçimlerini sağlayan esnafların da görüşlerinin alınmasıyla hazırlanan Zelve Açık Hava Müzesi'nin yöresel yapı dokusuna da uyumlu olarak inşa edileceğini söyledi.

Kapadokya Alan Başkanı Birol İnceciköz, "Kapadokya Alan Başkanlığı, kurulduğu günden bu yana hem bölgede kaçak yapılaşma ile mücadele ediyor, hem de alanda ki kültür turizmin gelişmesine yönelik süreçler ile ilgili yeni yatırımlar yapıyor. Kültür ve Turizm Bakanımız Mehmet Nuri Ersoy'un bize göstermiş olduğu hedefler doğrultusunda bir dizi projelendirmelerle, kültürel turizmin gelişmesi noktasında çalışmalar yürütüyoruz. Zelve Açık Hava Müzesi'ndeki bu alanlar daha önce derme çatma, kaçak dükkanlardan oluşan bir yerdi. Hem bölgenin görselliğini kirletiyordu hem de bölgenin dokusuna aykırı bir yapıydı. Daha önce Kapadokya Alan Başkanlığı olarak bu alandaki kaçak yapıları kaldırdık. Köylülerimizle ve esnafımızla konuştuk. Karşılıklı anlayış içerisinde Kapadokya Alan Başkanlığı olarak buraya yaklaşık 100 milyon liralık bir yatırımla ören yeri karşılama merkezi yapıyoruz. Burası özel bir ören yeri ve bölge içerisindeki en yoğun ziyaret edilen birkaç noktadan birisi. Biz de hem kullanıcı ihtiyaçlarını hem bölge insanımızın ihtiyaçlarını da göz önünde bulundurarak güzel ve kapsamlı bir proje hazırladık. Bu karşılama merkezi, hem alanımızın dokusuna uygun, hem bölgenin ihtiyaçlarını karşılayacak mahiyette olacak. Mart ayı sonu veya Nisan başı gibi bu çalışmamızı bitirdiğimizde daha önce yeri yıkılan köylülerimiz ve bölgeyi ziyaret eden turistlerimiz daha konforlu, daha nezih bir ortamda buradaki doğal güzelliklerin ziyaretini gerçekleştirerek" diye konuştu.

Bölgede kaçak yapılarla olan mücadeleye devam edeceklerini söyleyen İnceciköz "Kapadokya'da kaçak kazı yapmak aslında bölgeye zarar veriyor. Alan Başkanlığı'nın kuruluş misyonlarından birisi de bu kaçak yapılar ile mücadele. Bu çerçevede sık sık saha denetimleri yapıyoruz. Tespit edilen yapılar yasal sürece tamamlandıktan sonra kaldırıyoruz. Zelve Açık Hava Müzesi'nde olduğu gibi burada derme çatma yapılar vardı. Hem bölgenin görselliğini boyuyor hem de bölgenin dokusuna aykırı bir yapıydı. Biz kaçak yapıyı kaldırdığımız noktada bir ihtiyaç hasıl görmüş isek aynı noktada bölgenin görsel dokusunu uygun yeni yapıların yapılmasına da müsaade ediyoruz. Açıkçası kaçak yapıları kaldırarak, yeni projeler ile bölgenin dokusuna uygun yeni yapılar yapıyoruz" dedi.