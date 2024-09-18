Zeugma Mozaik Müzesi'nde 3 Sergi - Son Dakika
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Kültür Sanat

Zeugma Mozaik Müzesi'nde 3 Sergi

GastroAntep Festivali kapsamında Zeugma Mozaik Müzesi'nde üç farklı sergi açıldı, yoğun ilgi var.

18.09.2024 11:49
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Kültür ve Turizm Bakanlığı ile Gaziantep Büyükşehir Belediyesi işbirliğinde düzenlenen GastroAntep Kültür Yolu Festivali kapsamında Zeugma Mozaik Müzesi, 3 sergiye ev sahipliği yapıyor.

Zeugma Mozaik Müzesi'nin sergi salonunda açılan Huzme Sergisi'nde kentin tarihi dokusu ve kültürel değerlerinin kumaşlarla resmedildiği 22 eser yer alıyor.

Nizip Antik Kenti'nde 1990'lı yıllardaki kazı çalışmaları ile bu çalışmalarda başta "Çingene Kızı" mozaiği olmak üzere birçok önemli eserin çıkarılma anlarına ilişkin fotoğrafların büyük ekrana yansıtıldığı dijital sergi de ziyaretçilerin dikkatini çekiyor.

Müzenin Roma Salonu'ndaki, kültür varlığı kaçakçılığı ile mücadele kapsamında yurt dışından iadesi sağlanan ya da kolluk kuvvetlerince ele geçirilen tarihi eserlerin yer aldığı "Kaçış Yok" sergisinde ise 52 eser ziyaretçilerini bekliyor.

Müze Müdürü Özgür Çomak, AA muhabirine, GastroAntep Kültür Yolu Festivali kapsamında müzede birbirinden önemli 3 serginin yer aldığını söyledi.

Çomak, "Burada en çok ilgi gören fotoğraf, Çingene Kızı mozaiğinin ilk çıktığı an. Menad villasında yapılan çalışmada Çingene Kızı yüzünün, 2 bin yıl sonra ilk kez topraktan arındığı anı gösteren fotoğraf da bu sergide yer alıyor." diye konuştu.

"Kaçış Yok" sergisinde ise Zeugma kökenli 3 mezar stelinin olduğunu dile getiren Çomak, "Yine Roma dönemine ait altın kase var. Aynı zamanda Medusa başlı kolye ucu ve pişmiş topraktan eserlerin yer aldığı özel bir sergi. Sergiyi açtığımız günden beri Çingene Kızı'nı görmeye gelen ziyaretçilerimizin sergilerimize çok yoğun ilgi gösterdiğini görüyoruz. Şu ana kadar 7 bin 600 ziyaretçi geldi." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA

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Son Dakika Kültür Sanat Zeugma Mozaik Müzesi'nde 3 Sergi - Son Dakika

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