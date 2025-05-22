Zeugma Mozaik Müzesi Ziyaretçi Rekoru Kırıyor - Son Dakika
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Kültür Sanat

Zeugma Mozaik Müzesi Ziyaretçi Rekoru Kırıyor

22.05.2025 14:17
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Zeugma Mozaik Müzesi, 2025'in ilk 5 ayında 218 bin ziyaretçi ağırladı, yıl sonu rekoru bekleniyor.

Zeugma Mozaik Müzesi, yılın ilk 5 ayında 218 bin ziyaretçi ağırladı

GAZİANTEP - Dünyanın en büyük mozaik müzeleri arasında yer alan ve geçtiğimiz yıl yaklaşık 500 bin kişi tarafından ziyaret edilen Zeugma Mozaik Müzesi, 2025 yılının ilk 5 ayında 218 bin kişiyi ağırladı.

Zeugma Mozaik Müzesi, havaların ısınmasıyla birlikte GAP turu için Güneydoğu Anadolu Bölgesi'ndeki illeri gezdikten sonra Gaziantep'i gezmeye gelen vatandaşların ziyaretçi akınına uğruyor. Türkiye'nin çeşitli illerinden gelen ve müzeyi gezmek için bilet sırasında uzun kuyruklar oluşturan vatandaşlar, müzeye hayran kalıyor.

Gaziantep ile özdeşleşen Çingene Kızı mozaiği başta olmak üzere Mars Heykeli ve Fırat Nehri kenarında yapılan kazılarda bulunan villa taban mozaiklerinin sergilendiği Zeugma Mozaik Müzesi, yılın her döneminde yerli ve yabancı turistler tarafından ziyaret ediliyor.

Gaziantep'in en önemli kültürel değerlerinden olan, Zeugma Antik Kenti'nden çıkarılan ve 2 bin 500 metrekarelik alanı kaplayan mozaiklerin yanı sıra Roma dönemine ait heykeller, sütunlar ve çeşmeler ile dikkat çeken Zeugma Mozaik Müzesi, en çok ziyaret edilen müzeler arasında yer alıyor. 2023 yılının şubat ayında meydana gelen Kahramanmaraş merkezli depremlerden sonra ziyaretçi rekoru kırmaya başlayan ve geçtiğimiz yıl yaklaşık 500 bin kişi tarafından ziyaret edilen Zeugma Mozaik Müzesi'ni bu yılın ilk 5 ayında 218 bin kişi ziyaret etti.

Henüz yılın ilk 5 ayında 500 bin ziyaretçi hedefinin hemen hemen yarısına ulaşan Zeugma Mozaik Müzesi'nin, yılsonunda ziyaretçi rekoru kırması bekleniyor.

Ramazan Bayramı'nın 3'üncü gününde 8 bin 60 ziyaretçi ağırlayarak tüm zamanların günlük ziyaretçi rekorunun kırıldığı müze, 17 Mayısta 8 bin 257 ziyaretçiye ulaşarak ayrı bir rekora daha imza attı.

Gaziantep Müze Müdürü Özgür Çomak, Gaziantep'e gelen yerli ve yabancı turistlerin Zeugma Mozaik Müzesi'ne yoğun ilgi gösterdiğini belirtti.

"8 bin 257 kişi ile tüm zamanların günlük ziyaretçi rekorunu kırdık"

Zeugma Mozaik Müzesi'nin yılın her döneminde ilgi gördüğünü belirten Çomak, "2025 yılında hem Gaziantep olarak hem de ülkemiz olarak turizm sezonuna çok hızlı girdik. 2024 yılındaki 470 bin ziyaretçi rekorunu biz bu sene büyük ihtimalle çok rahat bir şekilde geçeceğiz. Ziyaretçi sayısında 500 binin üzerine çıkacağız. Biz aslında ziyaretçi rekorunu Ramazan Bayramı tatilinde kırdık. Zeugma Mozaik Müzesi Ramazan Bayramı'nda 50 bin ziyaretçiyi ağırladı. Geçtiğimiz yıl Zeugma Mozaik Müzesi, Türkiye'deki müzeler içerisinde en yüksek ziyaretçi sayısına ulaşan bir müzeydi. Aynı zamanda Ramazan Bayramı'nın üçüncü gününde de 8 bin 60 ziyaretçi ile tüm zamanların günlük ziyaretçi rekorunu kırdık. Fakat bu rekor 17 Mayısta tekrar kendisini egale etti. 17 Mayıs 2025 tarihinde 8 bin 257 ziyaretçiye ulaştık. Bu da tüm zamanların günlük ziyaretçi rekoru oldu" dedi.

"2025 yılında 500 bini aşkın ziyaretçiyi hedefliyoruz"

Bu yılın ilk 5 ayında 218 bin ziyaretçiye ulaştıklarını bildiren Çomak, "Yılın yarısı dolmadan bu rakama ulaştık. Bu da şunu gösteriyor; turizm sezonu sonbahar döneminde daha hareketli olacak. Önümüzde Kurban Bayramı var. Sonbahar döneminde Kültür Yolu Festivali ve GastroAntep Festivali var. Festivaller döneminde de şehrimize gelen yerli ve yabancı tüm misafirlerin zaten Zeugma Mozaik Müzesi'ni gezmeden gitmeyeceğini bildiğimiz için ziyaretçi sayımız çok rahatlıkla 500 bini geçecek diye düşünüyoruz" diye konuştu.

Müzeyi ziyaret eden tur rehberi Furkan Can, "Müzemiz iki bölümden oluşuyor. Müzemiz çok güzel ve tarihi eserlerin bulunduğu bir alana sahip. Müzemizi ben de çok seviyorum. Misafirlerimiz de müzemizi çok beğenerek ve keyif alarak, tarihi yaşayarak ve yaşattırarak müzede çok güzel bilgiler ediniyor. Biz de bir tarih elçisi olarak müzemizi misafirlerimize gezdirmeyi bir gönül işi olarak görüyoruz" şeklinde konuştu.

Konya'dan geldiğini ve müzenin mutlaka görülmesi gereken bir yer olduğunu belirten ziyaretçilerden Mükremin Bey ise "Gaziantep'e ilk defa geliyorum. Gaziantep çok güzel bir şehir. Bu bizim için yıllardır beklediğimiz bir andı. Gaziantep'te birçok yeri gezdik. Zeugma Mozaik Müzesi'ni gezmeden dönmek ve turumuzu tamamlamak istemedik. Müzede aşırı bir yoğunluk ve ilgi var. Bu bizi mutlu etti. Zeugma Mozaik Müzesini gezmeyi herkese tavsiye ederim" ifadelerini kullandı.

Kaynak: İHA

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Son Dakika Kültür Sanat Zeugma Mozaik Müzesi Ziyaretçi Rekoru Kırıyor - Son Dakika

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