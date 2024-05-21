Zonguldak'ta Türk Mutfağı Haftası'nda yöresel ürünler tanıtıldı - Son Dakika
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Kültür Sanat

Zonguldak'ta Türk Mutfağı Haftası'nda yöresel ürünler tanıtıldı

Zonguldak'ta Türk mutfağı haftası kapsamında alışveriş merkezinde düzenlenen programla yöresel lezzetler ve el emeği ürünler tanıtıldı.

21.05.2024 17:44
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Zonguldak'ta Türk Mutfağı Haftası'nda yöresel ürünler tanıtıldı

ZONGULDAK - Zonguldak'ta Türk mutfağı haftası kapsamında alışveriş merkezinde düzenlenen programla yöresel lezzetler ve el emeği ürünler tanıtıldı.

Cumhurbaşkanlığı ve Emine Erdoğan'ın himayelerinde, Kültür ve Turizm Bakanlığı'nın desteği ile kutlanan Türk Mutfağı haftası Zonguldak'ta kutlandı. Hafta kapsamında bir alışveriş merkezinde program düzenlendi.

Programın açılış kurdelesini Zonguldak Valisi Osman Hacıbektaşoğlu, İl Kültür ve Turizm İl Müdürü Taner Dursun, Zonguldak Belediye Başkan Yardımcısı Erol Yılmaz, Ticaret Sanayi Odası Başkanı Metin Demir kesti. Vali Hacıbektaşoğlu ve protokol üyeleri stantlarda standlardaki yöresel lezzetleri tadarak el emeği ürünleri inceledi.

Etkinlik sonrasında açıklama yapan Zonguldak Valisi Osman Hacıbektaşoğlu, "Emine Erdoğan himayelerinde Kültür Bakanlığımız Turizmi geliştirme ajansı tarafından Türkiye'de ve dış temsilciliklerde Türk mutfağı haftası düzenleniyor. Bizde ilimizde her yıl Türk mutfağı haftası düzenliyoruz. İlimizin coğrafi işaret alanlarını tatlılarını değerlerini hem kendi vatandaşlarımıza hemde misafirlerimize herkese sunuyoruz. Türkiye turizm alanında çok büyük ilerlemeler kaydetti. Turizmin çeşitlenmesi özellikle gastronomi turizmin ön plana çıkması turizme ayrı bir değer katmıştır. Hem dış hemde iç turizme daha büyük bit ivme kazandırmıştır. Bizde Zonguldak'ta ki tatlılarımızı kömecimizi, beyaz baklavamımızı, Çaycuma manda yoğurdumuzu balıklarımızı misafirlerimizin hizmetine sunmak istiyoruz. Tüm turizm sektörü biraya geldik. Türk mutfağı haftası etkinliklerini düzenlediler. Bizde bu tatlılara hem bakacağız, hem göreceğiz hemde tadacağız. Emek verenlere teşekkür ediyorum" dedi.

Kaynak: İHA

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