Son Dakika Lösev Haberleri

- 27.03.2024 Aydın'da lösemili çocuklar ve aileleri için iftar programı düzenlendi
LÖSEV İzmir İl Koordinatörlüğünce Aydın'da bir otelde düzenlenen iftar programında, lösemili çocuklar ve aileleri bir araya geldi. LÖSEV İzmir İl Koordinatörü Ebru Alkan, lösemi ve kanserle mücadele eden hastalara ve ailelerine destek verdiklerini belirtti. Vali Yardımcısı Halil İbrahim Ertekin de bu anlamlı etkinlikte bulunmaktan onur duyduğunu ifade etti.
- 24.03.2024 Türk Sanat Müziği'nin 'Taş Bebek' lakaplı sanatçısı sağlık sorunlarıyla boğuşuyor
Gönül Yazar, sağlık sorunlarıyla mücadele ettiğini ve hastanede tedavi gördüğünü açıkladı. Şarkıcı, ağrılarının artması üzerine hastaneye gitme kararı aldığını ve sol bacağında pıhtı olduğunu öğrendiğini belirtti. Gönül Yazar, zayıfladığını ve tedavi sürecinde serum ve ilaçlarla beslendiğini ifade etti.
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- 23.03.2024 LÖSEV Gönüllüleri Sağlık Bakanı'nın açıklamasına tepki gösterdi
LÖSEV Gönüllüleri, Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın LÖSANTE Hastanesi için 'Lösemi diye gösterip diğer alanlarla ilgili hastane istemek istismardır' açıklamasına tepki gösterdi. Gönüllüler, Bakan Koca'nın kendi özel hastanelerine yatak ve doktor kadrosu bulabildiğini, ancak LÖSANTE'ye bu imkanların verilmediğini belirtti. LÖSEV aileleri, LÖSANTE Hastanesi'ne tam ruhsat verilene kadar mücadelelerine devam edeceklerini vurguladı.
- 23.03.2024 LÖSEV Edirne Temsilcisi: LÖSANTE Hastanesine tam ruhsat verilmeli
LÖSEV Edirne Temsilcisi Ceylan Toker, LÖSANTE Hastanesine tam ruhsat verilmesi gerektiğini belirtti. Toker, LÖSEV'in çocuk hastalara yıllardır parasız hizmet sunduğunu ve dünya tarafından taktir edildiğini ifade etti. Löseminin multidisipliner bir hastalık olduğunu vurgulayan Toker, her branştan doktorun ortak tedavisi gerektiğini söyledi. Toker, bu nedenle LÖSANTE Hastanesine ruhsat verilmesi gerektiğini savundu. Açıklamaya LÖSEV üyesi vatandaşlar da katıldı.
- 5.02.2024 Gülriz Sururi'nin vasiyeti davalık oldu
2018 yılında vefat eden Gülriz Sururi'nin vasiyeti, 2020 yılında açıklanmıştı. LÖSEV, vasiyete göre kendilerine 2 bin 500 dolar bağışlandığını iddia etti ancak bugüne kadar bir ödeme yapılmadığını öne sürerek vasiyetnamenin yerine getirilmesi için sanatçının kuzeni Çiğdem Sururi'ye dava açtı.
- 24.01.2024 LÖSEV Gönüllüleri Nallıhan'da Ziyaretler Gerçekleştirdi
LÖSEV gönüllüleri, Nallıhan ilçesinde İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü, İlçe Emniyet Müdürlüğü ve Jandarma Komutanlığını ziyaret ederek vakfın çalışmaları hakkında bilgi verdi. Vakıf görevlileri, 25 yıldır çocuklar için mücadele ettiklerini vurguladı ve Başkent Ankara'ya sahip çıkıyoruz projesi kapsamında uzak ilçeleri gezerek vakfın tanıtımını yaptıklarını belirtti.
- 20.01.2024 Nilüfer Muhtarlar Derneği, Mehmetçik Vakfı ve LÖSEV'e Bağış Yaptı
Nilüfer Muhtarlar Derneği, Mehmetçik Vakfı ve Lösemili Çocuklar Sağlık ve Eğitim Vakfı'e 10'ar bin lira bağışta bulunarak, tüm STK'lara da çağrıda bulundu. Dernek Başkanı Selami Cengiz, Mehmetçiklerin haklarını ödeyemeyeceklerini belirtirken, LÖSEV'in çalışmalarını da takdirle izlediklerini ifade etti.
- 12.01.2024 LÖSEV, Ergene Havzası'ndaki Kirliliğe Dikkat Çekmek İçin Etkinlik Düzenledi
LÖSEMİLİ Çocuklar Sağlık ve Eğitim Vakfı (LÖSEV), Ergene Havzası'ndaki kirliliği ve kanser hastalığına dikkat çekmek için kirli akan Çorlu Deresi'nde 'Sen de kansere dur de' etkinliği düzenledi. Etkinliğe kanser hastalığını yenenlerin de aralarında bulunduğu ve maske kullanan 500 LÖSEV gönüllüsü katıldı. LÖSEV yetkilileri, Ergene Havzası'ndaki kirliliğin önlenmesi ve kanserojenlerin durdurulması çağrısında bulundu.
- 12.01.2024 LÖSEV, Ergene Havzası'ndaki Kirliliğe Dikkat Çekmek İçin Etkinlik Düzenledi
LÖSEMİLİ Çocuklar Sağlık ve Eğitim Vakfı (LÖSEV), Ergene Havzası'ndaki kirliliği ve kanser hastalığına dikkat çekmek için kirli akan Çorlu Deresi'nde 'Sen de kansere dur de' etkinliği düzenledi. Kanser hastalığını yenenlerin de aralarında bulunduğu ve maske kullanan 500 LÖSEV gönüllüsünün katıldığı eylemde, 'Kanser olmak istemiyoruz', 'Nehirler ölmesin', 'Sen de kansere dur de' yazılı dövizler taşındı.
- 12.01.2024 LÖSEV Ergene'de Kansere Dur De Etkinliği Düzenledi
Lösemili Çocuklar Vakfı (LÖSEV), Ergene ilçesinde 'Kansere dur de' etkinliği düzenledi. Etkinlikte, LÖSEV'in kanserle mücadele ettiği vurgulandı ve Ergene Havzasındaki kirliliğe dikkat çekildi. LÖSEV Genel Koordinatörü Hülya Ünver, kanserojenlerle daha aktif mücadele edeceklerini ve Ergene Nehri'nin temizlenene kadar bölgede olacaklarını belirtti.
- 11.01.2024 Ankara Çubuk Belediyesi çalışanlarına lösemi hakkında bilgi verildi
Ankara'nın Çubuk Belediyesi ve LÖSEV işbirliğiyle düzenlenen programda çalışanlara kanser çeşitleri, korunma yolları, erken teşhis ve sağlıklı beslenme konularında bilgi verildi. LÖSEV yöneticileri, löseminin bulaşıcı olmadığını vurgulayarak sağlıklı beslenme ve spor yapmanın hastalıklardan korunma için önemli olduğunu belirtti. LÖSEV Halkla İlişkiler Sorumlusu Leyla Aşık ise lösemili çocuklara ve ailelerine hizmet verdiklerini ifade etti.
- 11.01.2024 LÖSEV, Kurban Bayramı'nda ihtiyaç sahibi hastalara et dağıtımını sürdürüyor
Lösemili Çocuklar Sağlık ve Eğitim Vakfı (LÖSEV), Kurban Bayramı'nda vekaleten yapılan kurban bağışlarından elde edilen etleri, ihtiyaç sahibi hastalar ve ailelerine dağıtmayı sürdürüyor. Tarihi Havagazı Fabrikasında düzenlenen etkinlikte vakfa kayıtlı hasta ve ailelerine içinde 8 kilogram etin bulunduğu paketler teslim edildi. LÖSEV İzmir Halkla İlişkiler Koordinatörü Gamze Berçin Edirne, kanser tedavisi gören kişilerin protein ağırlıklı beslenmesinin önemine dikkat çekti ve hayırseverlere bağış çağrısında bulundu. LÖSEV'in yardımından yararlanan hastalar ise vakfın disiplinli ve özverili çalışmalarını övdü ve destek olan hayırseverlere teşekkür etti.
- 29.12.2023 Lösemiyi Yenen Genç, LÖSEV Gönüllüleriyle Lösemili Çocuklara Umut Oluyor
Ankara'da lösemiyi yenerek 2 yıl evden çıkmayan Hasan Hüseyin Güleç, LÖSEV gönüllüleriyle tanıştıktan sonra hayatı değişti. Şimdi LÖSEV'in Gençlik Komitesi bünyesinde gönüllülerle birlikte lösemili çocuklarla bir araya gelip, onlara umut olmaya çalışıyor.
- 29.12.2023 Lösemiyi Yenen Genç, LÖSEV Gönüllüleriyle Lösemili Çocuklara Umut Oluyor
3 yıl süren tedaviyle lösemiyi atlattıktan sonra evden çıkmayan Hasan Hüseyin Güleç, LÖSEV'in gönüllüleriyle tanışınca hayatı değişti. Şimdi LÖSEV'in Gençlik Komitesi bünyesinde gönüllülerle birlikte lösemili çocuklarla bir araya gelip, onlara umut olmaya çalışıyor.
- 28.12.2023 LÖSEV, çocuklar için 'Dilek Topla Benim İçin' projesini başlattı
LÖSEMİLİ Çocuklar Sağlık ve Eğitim Vakfı (LÖSEV), Ege Bölgesi'nde tedavisi devam eden binlerce çocuk için yeni yıl öncesi 'Dilek Topla Benim İçin' projesini başlattı. Gönüllüler, çocukların dileklerine karşılık bağışlanan hediyeleri paketlemek için bir araya geldi.
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- 14.12.2023 NNYÜ Öğrencileri Lösemili Çocuklar Yararına Kermes Düzenledi
Nuh Naci Yazgan Üniversitesi (NNYÜ) Sosyal Sorumluluk Kulübü öğrencileri tarafından lösemili çocuklar yararına kermes düzenlendi. Kermeste evlerinden getirilen yiyecekler, bileklikler, hediyelik eşyalar ve el yapımı takılar satışa sunuldu. Kermesten elde edilecek gelir Lösemili Çocuklar Vakfına (LÖSEV) bağışlanacak.
- 10.12.2023 Seferihisar'da 23. Mandalina Şenliği
Seferihisar, 23'üncü Mandalina Şenliği'ne ev sahipliği yaptı. Binlerce kişinin katıldığı şenlikte birbirinden renkli etkinlikler düzenlendi. Şenlikte ünlü müzik grubu Zakkum ve Devrim Seyrek de konser verdi. Ünlüler, LÖSEV için mandalina topladı ve gelirin tamamı bağışlandı.
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- 5.12.2023 Emekli memur LÖSEV'in gönüllü tanıtım elçisi olarak çalışıyor
Burdur'da emekli memur Şerafettin Acar, LÖSEV'in gönüllü tanıtım elçisi olarak çalışıyor. Acar, kentte düzenlenen etkinliklerde stant açarak LÖSEV'i tanıtıyor ve bağış topluyor. Kendisi de kanser hastalarıyla tanıştığı için LÖSEV'e adanmış olduğunu belirten Acar, LÖSEV'in tedavi ve yardım hizmetlerini anlattı.
- 17.11.2023 Yıldız Holding, Cumhuriyetin 100. yılında Mutlu Et Mutlu Ol Günü'nü kutladı
Yıldız Holding çalışanlarının her yıl kasım ayının üçüncü perşembe günü kutladığı geleneksel 'Mutlu Et Mutlu Ol Günü', bu sene Cumhuriyetin 100. yıl coşkusuyla gerçekleştirildi. Yıldız Holding'in Çamlıca Kampüsü'nde gerçekleşen etkinliklerde, çalışanlar sürdürülebilirlik temalı atölyelere katıldı, kolektif bir sanat çalışması gerçekleştirdi ve kermesten elde edilen gelir LÖSEV'e bağışlandı. Ayrıca, Yıldız Holding'de Anadolu medeniyetlerinin tarihine ışık tutan bir sergi açıldı. Yöneticiler, Türkiye'ye hizmet etmenin ve değer yaratmanın mutluluğunu yaşadıklarını belirtti ve toplumsal fayda odaklı çalışmalara devam edeceklerini vurguladı.
- 17.11.2023 LÖSEV, 25. yılını kutladı
Lösemili Çocuklar Sağlık ve Eğitim Vakfı LÖSEV, kuruluşunun 25. yılını Antalya Cosmos Theatre'da düzenlenen gala ile kutladı. Gala gecesinde LÖSEV'in ilerleyişindeki kilometre taşları paylaşıldı ve LÖSANTE Hastanesi'nin başarı oranı hakkında bilgi verildi. Ayrıca, LÖSEV'in kök hücre çoğaltma ve organ yetmezliklerini giderme gibi çalışmalar yürüttüğü belirtildi. Gecede, Lösemili Çocuklar Köyü kurma isteği ve lösemi ile mücadele eden bir annenin deneyimleri de paylaşıldı. Lösemili çocukların sahne performansları ise duygu dolu anlar yaşattı.
- 16.11.2023 Mardin'de lösemi ile mücadele eden çocuklar için etkinlik düzenlendi
Artuklu ilçesinde bir kafede düzenlenen etkinliğe lösemiyi yenen ancak tedavisi devam eden çocuklar katıldı. Etkinlikte, şarkılar söylendi, pasta kesildi, palyaço gösterisi yapıldı, çeşitli ikramlarda bulunuldu. LÖSEV Güneydoğu Anadolu Bölge Sorumlusu Zilan Has, lösemili çocuklar ve ailelerinin moral ve motivasyonlarını artırmaya yönelik etkinlikler düzenlediklerini belirtti.
- 16.11.2023 LÖSEV'in 25. kuruluş yıldönümü galası Antalya'da düzenlendi
Antalya'da bir otelde düzenlenen galada Lösemili Çocuklar Vakfı'nın (LÖSEV) 25'inci kuruluş yıldönümü kutlandı. Vakfın okullarında eğitim gören öğrenciler ile kanser tedavisi görüp iyileşen çocukların dans ettiği gecede sanatçı Nilüfer konser verdi.
- 13.11.2023 Söke Belediyesi Personeline LÖSEV Farkındalık Eğitimi Düzenlendi
Söke Belediyesi, personeline yönelik LÖSEV farkındalık eğitimi düzenledi. Eğitimde, LÖSEV yetkilileri kanserle mücadele edenlere ve ailelerine nasıl destek olunması gerektiği, gönüllülük çalışmaları ve gönüllülerin yapabilecekleri konularında bilgiler aktardı. Toplumun Lösemi ve kanser türleri hakkında bilinçli olması gerektiği vurgulandı.
- 8.11.2023 Kapadokya'da Sıcak Hava Balonları Lösemili Çocuklar İçin Havalandı
UNESCO Dünya Kültür Miras listesinde yer alan Kapadokya bölgesinde havalanan sıcak hava balonları, Lösemili Çocuklar Haftası nedeniyle LÖSEV pankartlarıyla havalandı. Balon pilotu Kemal Kaya, lösemili çocuklara sağlıklı yarınlar diledi.
- 7.11.2023 LÖSEV Sevgi Treni ile Lösemili Çocuklar Kayseri'ye Seyahat Etti
Lösemili Çocuklar Sağlık ve Eğitim Vakfı (LÖSEV), 2-8 Kasım Lösemili Çocuklar Haftası'nda iyileşmiş ve tedavisi devam eden lösemili çocuklara unutulmaz deneyimler yaşatmaya devam ediyor. Ankara'dan yola çıkan nostaljik sevgi treninde sevgi, iyilik ve umut çağrıları ile Kayseri'ye seyahat eden lösemili çocuklar, özel etkinliklerle dolu bir hafta geçirdi.
- 6.11.2023 YEDAŞ Lösemili Çocuklar İçin Stant Açtı
Yeşilırmak Elektrik Dağıtım A.Ş. (YEDAŞ), Lösemili Çocuklar Vakfı (LÖSEV) iş birliğiyle düzenlediği stant ile lösemili çocuklara maddi destek sağlıyor. YEDAŞ çalışanları tarafından satın alınan ürünlerin geliri, vakfın lösemiyle mücadele eden çocuklara yardım çalışmalarına aktarılıyor. Ayrıca stantta lösemi hakkında bilgilendirici broşürler de dağıtılıyor.
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- 20.10.2023 Civan Canova'nın vasiyetiydi: Damlaların geliri LÖSEV'e bağışlandı
Ünlü oyuncu Civan Canova'nın vefatından sonra gerçekleştirilen Damlalar sergisinde, tablo satışlarından elde edilen gelir Lösemili Çocuklar Vakfı'na bağışlandı. Canova'nın kız kardeşi Kumru Tibet, serginin hazırlık aşamasında yapılan bağışın, Civan Canova'nın vasiyetini yerine getirdiğini belirtti.
- 17.10.2023 Alanya Üniversitesi ve LÖSEV İş Birliği Protokolü İmzaladı
Alanya Üniversitesi ve Türkiye Lösemili Çocuklar Vakfı (LÖSEV), üniversiteli gençler arasında sosyal sorumluluk, yardımlaşma ve dayanışmanın önemini vurgulamak amacıyla iş birliği protokolü imzaladı. Protokol kapsamında, üniversite bünyesinde çeşitli etkinlikler ve projeler düzenlenecek ve üniversiteli gençlerin sosyal sorumluluk bilinci güçlendirilecek. Alanya Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mesut Güner, LÖSEV'in lösemi ve kanserle mücadele eden çocuklara ve ailelerine destek sağlayan önemli bir kuruluş olduğunu belirtti ve gençlerin topluma faydalı projeler üretmesini desteklediklerini ifade etti. LÖSEV Halkla İlişkiler Koordinatör Yardımcısı Hande Candan ise protokolün güzel bir başlangıç olduğunu ve Alanya Üniversitesi'nde LÖSEV topluluğu kurulacağını ve farkındalık çalışmalarının yapılacağını söyledi.
- 15.10.2023 Meme Kanserini Yenen Kadın, Şimdi Yumurtalık Kanseriyle Mücadele Ediyor
Meme kanserini iki kez yenen Semiha Işık, şimdi de yumurtalık kanseriyle mücadele ediyor. Hastalığın moralden başka ilacı olmadığını belirten Işık, annesine bakmak için işini bırakmak zorunda kaldığını ve hem kendi hastalığıyla uğraştığını hem de annesinin ihtiyaçlarını karşılamaya çalıştığını söyledi.
- 15.10.2023 Meme ve yumurtalık kanseriyle mücadele eden annesine bakan kadın: 'Bu hastalığın moralden başka ilacı yok'
Meme kanserini 2 kez yenen ve şimdi de yumurtalık kanseriyle mücadele eden Semiha Işık, annesine bakarken moralin önemini vurguladı. Kendi hastalığıyla uğraşırken annesinin ihtiyaçlarını karşılamaya çalışan Işık, hastalığın iyileşme sürecinin moralden geçtiğini belirtti.
- 30.09.2023 LÖSEV, Anıtkabir'i ziyaret ederek Atatürk'e saygı sundu
Lösemili Çocuklar Sağlık ve Eğitim Vakfı (LÖSEV), kuruluşunun 25'inci yılı dolayısıyla Mustafa Kemal Atatürk'e saygı, minnet ve şükranlarını sunmak için Anıtkabir'i ziyaret etti. LÖSEV Yönetim Kurulu Başkanı Dr. Ezer ve beraberindeki heyet, Atatürk'ün mozolesine LÖSEV motifli çelenk bıraktı. Törene, LÖSEV'in kurucu yönetim kurulu başkanı, vakfın yönetim kurulu üyeleri, lösemi ve kanser tedavisi gören çocuklar, iyileşmiş gençler, aile komiteleri, bağışçılar ve gönüllüler katıldı.
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- 14.09.2023 LÖSEV Uluslararası Kanser ve Hayat Sempozyumu'nda kanserojen ürünlerin KDV'sinin kanser tedavilerine harcanması çağrısı yapıldı
LÖSEV, Ankara LÖSANTE Hastanesi'nde düzenlenen Uluslararası Kanser ve Hayat Sempozyumu'nda kanserojen ürünlerin KDV'sinin kanser araştırma ve çalışmalarına aktarılması çağrısında bulundu. LÖSEV Başkanı Dr. Üstün Ezer, Türkiye'de her yıl 250 bin yeni lösemi ve kanser vakası görüldüğünü ve bu sayının arttığını belirtti. Sempozyumda ayrıca kanserde genetik ve bağışıklık ilişkisi, tanı ve tedaviye yönelik güncel gelişmeler ve immünoterapi gibi konular da ele alındı.
- 14.09.2023 LÖSEV Başkanı Kanserojen Ürünlerin KDV'sinin Kanser Araştırmalarına Aktarılmasını İstedi
LÖSEV 2'nci kez düzenlenen Uluslararası Kanser ve Hayat Sempozyumu'nda kanserojen ürünlerden alınan KDV'lerin kanser araştırma ve çalışmalarına aktarılması çağrısında bulundu. LÖSEV Başkanı Dr. Üstün Ezer, Türkiye'de her yıl 250 bin yeni lösemi ve kanser vakası görüldüğünü ve bu sayının arttığını belirtti. Ayrıca, sempozyumda kanserde genetik ve bağışıklık ilişkisi, tanı ve tedaviye yönelik güncel gelişmelerin de ele alındığı bilgisi paylaşıldı.
- 11.09.2023 Lösev, 2. Uluslararası Kanser ve Hayat Sempozyumu'nu Düzenledi.
Lösemili Çocuklar Sağlık ve Eğitim Vakfı (LÖSEV), LÖSANTE’de 2. Uluslararası Kanser ve Hayat Sempozyumu’nu yaptı. LÖSEV Başkanı Dr. Üstün Ezer, her sene Türkiye’de ortaya çıkan kanser vakalarının 250 bini aştığını ve hızla 500 bine ilerlediğini belirterek “Günde şu anda 500 kişi kanser ve lösemi nedeniyle kaybedilirken yakın gelecekte bin kişi lösemiden veya kanserden kaybedilecek. Bu, bu konuyla ilgisi olması gerekenlerin duyarsızlığıdır, bakış açılarının sadece para olduğu bir yönetim şeklinde insana ve çocuğa verilmeyen değerdir. Bin kişinin günde öldüğü bir hastalıkla mücadele etmemek, buna kaynak ayırmamak, bununla uğraşan bilim insanlarını yok saymak, sivil toplum örgütlerini engellemek kanserle ve Azrail’le kol kola gezmek demektir” dedi.
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- 24.08.2023 Seferihisar Belediyesi Gençlere Yoga ve Spor Eğitimi Veriyor
Seferihisar Belediyesi eğitmenleri tarafından LÖSEV Doğa Çiftliği'nde düzenlenen kamplarda gençlere yoga, cimnastik ve nefes alma dersleri veriliyor. Ayrıca seramik, felsefe, tarımsal eğitimler ve grup oyunları gibi çeşitli dersler de kampa katılanlarla birlikte gerçekleştiriliyor.
- 13.08.2023 LÖSEV Gönüllüleri Eskişehir Yarı Maratonu'nda Buluştu
Lösemili Çocuklar Sağlık ve Eğitim Vakfı (LÖSEV) gönüllüleri, 4. Uluslararası Eskişehir Yarı Maratonu ve Spor Festivalinde bir araya geldi. Sazova Bilim Kültür ve Sanat Parkı'nda gerçekleştirilen etkinliklerde, kanser hastalarına dikkat çekildi ve depremzedelere yardım kampanyası için destek çağrısında bulunuldu. Etkinliklere Anadolu Üniversitesi Gençlik Spor Kulübü Kadın Hentbol Takımı, LÖSEV FAYDA Kulübü ve diğer birçok kurum ve gönüllü katıldı.
- 9.08.2023 Depremde lösemi tedavisi yarım kalan çocuğa LÖSEV'den destek
Hatay'da meydana gelen deprem nedeniyle lösemi tedavisi aksayan Erdem Yıldız ve ailesi, LÖSEV'in davetiyle Ankara'ya taşındı. Erdem, burada gördüğü tedaviyle hastalığı yendi. Ailesi ise burada işe başladı. Erdem, eğitim hayatına da LÖSEV Eğitim Kurumları'nda tam burslu olarak devam edecek.
- 30.07.2023 LÖSEV, lösemi hastalığıyla mücadele eden çocuklara moral verdi
LÖSEMİLİ Çocuklar Vakfı (LÖSEV), Adalar Belediyesi, ÜNSPED Spor ve Kültür Kulübü ve Adalar Kent Konseyi ile işbirliği yaparak, lösemi hastalığıyla mücadele eden çocuklar için Büyükada Taş Mektep'te bir etkinlik düzenledi. Çocuklar, atölye çalışmalarına katılarak dans etti, şarkılar söyledi ve fidan dikti. Ayrıca, tedavisi sonlanmış üniversite öğrencileri de etkinliğe katılarak çocuklara mentorluk desteği verdi. Etkinlikte, ÜNSPED Spor ve Kültür Kulübü Başkanı Semra Demirer ve Heybeliada Lions Kulübü Başkanı Hülya Güveli'nin hazırladığı sürpriz etkinliklerle çocuklar unutulmaz bir gün geçirdi.
- 30.07.2023 Edirne'de LÖSEV'e Destek Etkinliği Düzenlendi
Edirne'de Lösemili Çocuklar Sağlık ve Eğitim Vakfı (LÖSEV) tarafından düzenlenen dayanışma etkinliğine LÖSEV'e kayıtlı aileler katıldı. Etkinlikte çocukların yüzleri boyandı ve davetlilere ikramda bulunuldu. Etkinliğe 50 aile katıldı ve ailelerin ihtiyaçları doğrultusunda çalışmalar devam edecek. Edirne Belediye Başkan Yardımcısı da LÖSEV'e destek verdiklerini belirtti.
- 16.07.2023 6 yaşındaki çocuk sünnet düğününde LÖSEV'e bağış yaptı
Samsun'un İlkadım ilçesinde düzenlenen sünnet düğününde Atakan Tuna Onaran adlı 6 yaşındaki çocuk, kendisine takılan paranın bir kısmını LÖSEV'e bağışladı. Reklamlardan etkilenen küçük çocuk, hem kendisi hem de ablası adına 1000 TL'lik bağış yaparak LÖSEV'e destek oldu. Ailesi de çocuğun bu duyarlılığından mutlu olduklarını belirtti.
- 29.06.2023 Lösemi Hastası Simay, İlik Nakliyle Sağlığına Kavuştu
İzmir'de lösemi teşhisi konulan 11 yaşındaki Simay Hasçelik, babasından yapılan ilik nakliyle sağlığına kavuştu. Şimdi ise kendisi gibi lösemi hastası olanlara moral vermek için etkinliklere katılıyor ve başarı hikayesini paylaşıyor. Babası da diğer ailelere moral vererek, çocuklarına sıkı sıkı tutunmalarını öneriyor. LÖSEV gönüllüsü olan Simay, hastalığı süresince destek aldığı vakfa da katkıda bulunuyor. Aile, diğer lösemili çocuklara umut olmak için çalışmalarına devam ediyor.
- 27.06.2023 LÖSEV, lösemi ve kanser hastalarına 'Karşılıksız Özel İhtiyaç Kredisi' desteği sağladı
Lösemili Çocuklar Sağlık ve Eğitim Vakfı (LÖSEV), Kurban Bayramı öncesinde, lösemi ve kanser mücadelesi veren çocuklar ve ihtiyaç sahibi yetişkin kanser hastalarına 10 bin ve 20 bin lira değerindeki 'Karşılıksız Özel İhtiyaç Kredisi' ile destek oldu. LÖSEV, aylık düzenli nakdi desteklere ek olarak, bayram öncesi yüzlerce aileye 10 bin ile 20 bin TL arasındaki 'Karşılıksız Özel İhtiyaç Kredisi' çeklerini iletti. Kampanya sürecinde, LÖSEV'e kayıtlı binlerce aileye 'Sağlık-Eğitim Bursu' ve 'Aile Destek Bursu' da ihtiyaçları doğrultusunda verildi. LÖSEV, LÖSANTE Çocuk ve Yetişkin Hastanesi'nde tedavisi devam eden lösemi ve kanser hastası çocuklar ve refakatçi annelerini, bayramda yalnız hissetmemeleri için ziyaret ederek bayram hediyesi veriyor.
- 27.06.2023 LÖSEV Tatil Köyünde Lösemili Çocuklar Bayramı Geçiriyor
Bodrum'da bulunan LÖSEV tatil köyünde Kurban Bayramı için düzenlenen etkinliğe, Türkiye'nin dört bir yanından zorunlu tedavi süreci devam eden ya da iyileşen lösemili çocuklar katıldı. Otel işletirken iki kez kansere yakalanan iş insanı Memduh Hacıibrahimoğlu tarafından bağışlanan butik otel, LÖSEV tarafından çocuklar için tatil köyü olarak yenilendi. Çocuklar denize giriyor, kitap okuyor, spor aktivitelerine katılıyor ve çeşitli sanatsal etkinliklere dahil oluyor. LÖSEV İzmir Halkla ilişkiler Koordinatör Yardımcısı Gamze Berçin Edirne, amacın çocukları yaz boyunca burada ağırlamak ve gelişimlerine katkı sağlamak olduğunu belirtti. LÖSEV bağışçılarından kurban bağışı bekleniyor.
- 24.06.2023 LÖSEV, Adana'da fedakar babaları bir araya getirdi
Lösemili Çocuklar Sağlık ve Eğitim Vakfı (LÖSEV), Adana'da düzenlediği etkinlikle hasta çocukları için fedakarlık gösteren babaları bir araya getirdi. Etkinliğe hastalığı yenen ve tedavileri devam eden çocuklar da katıldı. LÖSEV, Fedakar Babalar Topluluğu üyeleri için yaklaşan Kurban Bayramı dolayısıyla etkinlik düzenledi. Buradaki atlara binen çocuklar daha sonra babalarıyla birlikte uçurtma yaptı. LÖSEV Adana İrtibat Ofisi Sosyal Hizmet Uzmanı Neşe Çavdar, çocukların tedavi sürecinde her geçen gün babaların da öne çıkmaya başladığını söyledi. Lösemi hastası çocukların babalarının dayanışması için Fedakar Babalar Topluluğunun oluşturulduğunu belirten Çavdar, düzenledikleri etkinlikle de onların keyifli bir vakit geçirmesini istediklerini dile getirdi. LÖSEV Fedakar Babalar Topluluğu Adana Temsilcisi Haluk Üçel de etkinlikle çocuklarıyla güzel bir gün geçirdiklerini söyledi.
- 24.06.2023 Lösemi hastası oğlunu iyileştiren anne, kanser hastalarına yardım etmeye devam ediyor
Eskişehir'de 4 yıl önce lösemiyi yenen oğlu Burak Onat'ın tedavi sürecinde kanser hastalarına yardım faaliyetlerinde bulunan Ayşen Çalışır, hasta çocuklar için gönüllü çalışmaya devam ediyor. Oğlunun tedavisi sırasında Lösemili Çocuklar Sağlık ve Eğitim Vakfında (LÖSEV) görev alan Çalışır, 4 yıldır işinden arta kalan zamanlarda LÖSEV Eskişehir İrtibat Bürosunda gıda ve ihtiyaç malzemelerinin paketlenmesine yardım ediyor. Hafta sonları da vaktinin çoğunu burada geçiren Çalışır, bülten dağıtımı ve takvim satışı gibi işlerin yanı sıra ailelere yönelik eğitimlerde görev alıyor.
- 24.06.2023 LÖSEV, Çorum'da kanser hastalarına et yardımı yaptı
Lösemili Çocuklar Sağlık ve Eğitim Vakfı (LÖSEV), Çorum'da kanser hastalarına et yardımı yaptı. Kanser ve Lösemi Hastalarına Mutlu Et Projesi kapsamında tedarik edilen etler, ihtiyaç sahibi kanser hastalarına ulaştırıldı. Vakıf, Türkiye genelinde kayıtlı 90 bini aşkın aileye 12 ay boyunca yardımlarını sürdürüyor.
- 22.06.2023 Beşiktaş Belediye Başkanı Rıza Akpolat, Kurban Bayramı bağışını LÖSEV'e yaptı
Beşiktaş Belediye Başkanı Rıza Akpolat, geleneksel hale getirdiği Kurban Bayramı bağışını bu yıl da LÖSEV'e yaptı. LSV Dükkan'ı da ziyaret eden Başkan Akpolat, tüm komşularını LÖSEV'e bağış yapmaya davet etti. Başkan Akpolat, her kurbanın lösemili çocuklar için bir can, bir nefes olduğunu belirterek, Beşiktaşlı komşularını LÖSEV'e davet etti ve Kurban Bayramı'nı kutladı.
- 21.06.2023 Batman'da LÖSEV kanser hastalarına et yardımı yaptı
Batman Belediyesi Spor Kompleksinde bulunan kanser hastası ailelere Lösemili Çocuklar Vakfı (LÖSEV) tarafından et desteği sağlandı. LÖSEV halkla ilişkiler personeli Aynur Aslan, protein ihtiyacını karşılamak amacıyla 100 hastaya ve ailelerine et desteği sağladıklarını belirtti. Vekaleten kesilen kurbanlar yıl boyu ailelere dağıtılacak. Ayrıca, kanser hastalıkları konusunda vatandaşları bilgilendiren LÖSEV, gönüllülerle birlikte hastalara moral de vermeye çalışıyor.
- 20.06.2023 Koca yürekli çocuklar kitap yazıp gelirini deprem bölgesine bağışladılar
İzmir'de ilkokul öğrencileri tarafından yazılan hikayeler bir kitapta toplandı, kitabın geliri ise deprem bölgesindeki çocuklara gönderildi. Koca yürekli çocuklar, evlerindeki ikinci el eşyaları satarak elde ettikleri geliri LÖSEV'e de bağışladı. Kitapta yer alan resimleri de minikler çizdi ve karekod sayesinde hareketlendirildi. Minik yazarlarımız seslendirme yaptı ve bu da karekod uygulamasına eklendi. Yaklaşık 2 bin TL para toplayarak hem deprem bölgesine hem de LÖSEV'e bağışta bulunan çocuklar, elde edilen gelirle kırtasiye malzemeleri alıp paketleyerek deprem bölgesindeki çocuklara gönderdiler.
- 19.06.2023 LÖSEV, Ankara'da kanser hastası yakını olan ailelere kurban eti desteği sağladı
Lösemili Çocuklar Sağlık ve Eğitim Vakfı (LÖSEV), Ankara'da kanser hastası yakını olan ailelere kurban eti desteği sağladı. Kampanyadan yararlanan kanser hastası Nalin Doğan, LÖSEV'in kendilerine maddi ve manevi her konuda destek olduğunu belirtti ve herkesin lösemi hastası çocuklara karşı duyarlı olmasını beklediğini söyledi.
- 2.06.2023 LÖSEV İyilik TIR'ı Edremit'te lösemili çocuklara yardım dağıttı
Lösemili Çocuklar Vakfı'nın (LÖSEV) İyilik TIR'ı Edremit ilçesine gelerek lösemili çocuklar ve kanser hastası yetişkinlere bağışlanan kuru gıda, giyim, kırtasiye, oyuncak gibi ayni yardımları dağıttı. LÖSEV Bursa İl Koordinatör Yardımcısı Aslı Sakarya, İyilik TIR'ının sırası ile Edremit, Akçay, Ören, Ayvalık, Çanakkale ve Balıkesir'de olacağını belirtti. Ayrıca yaklaşan Kurban Bayramı'nda LÖSEV'e yapılan bağışların önemine de dikkat çekti.
- 30.05.2023 LÖSEV, Uluslararası Lösemili Çocuklar Haftası'nda farkındalık etkinlikleri düzenledi
Lösemili Çocuklar Sağlık ve Eğitim Vakfı (LÖSEV), "Bütün Dünyada Lösemili Çocuklar Eşittir" temasıyla düzenlenen 22'nci Uluslararası Lösemili Çocuklar Haftası dolayısıyla farkındalık etkinlikleri düzenledi.
- 19.05.2023 Lösev'den Lösemili ve İyileşmiş Çocuklarla 19 Mayıs Kutlaması
Lösemili Çocuklar Sağlık ve Eğitim Vakfı (LÖSEV), 19 Mayıs Atatürk’ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı’nı, lösemili çocuklar, iyileşmiş gençler ve gönüllüler ile çeşitli etkinlikler düzenleyerek kutladı. LÖSEV Yönetim Kurulu Başkanı Dr. Üstün Ezer, “Türkiye Cumhuriyet’i, 100. yılında büyük bir sınav veriyor. 19 Mayıs, 29 Ekimleri kutlarken o günlerin kolay kazanılmadığını bilmeliyiz. İnanıyorum ki sizler ülkeye sahip çıkacak, Atatürk’ün umudu olan gençler olarak bu ülkeyi ayağa kaldıracaksınız” dedi.
- 8.05.2023 Lösemili öğrenciler matematik yarışmasında finale kaldı
LÖSEV'de eğitim gören lösemili öğrenciler Belinay Uyanık ve Enes Bulut, ulusal matematik ve fen bilimleri yarışmasında finale kaldı. Öğrenciler, hastalıkları nedeniyle sık sık eğitimlerine ara vermek zorunda kalmalarına rağmen, eşitlik ve başarı için mücadele ediyorlar. Öğretmenleri, öğrencilerinin sıradan çocuklar olmadığını ve başarabileceklerine inandıklarını belirtiyor.
- 8.05.2023 LÖSEV öğrencileri matematik ve fen yarışmasında finale kaldı
LÖSEMİLİ Çocuklar Sağlık ve Eğitim Vakfı'nda (LÖSEV) eğitim gören Belinay Uyanık ve Enes Bulut, ulusal matematik ve fen bilimleri yarışmasında finale kaldı. Hastalıkları nedeniyle sık sık eğitimlerine ara vermek zorunda kalan öğrenciler, 20-21 Mayıs'ta Aydın'da yapılacak finale hazırlanıyor.
- 28.04.2023 Beylikdüzü Belediye Başkanı Mehmet Murat Çalık Ankara'da 'Beslenme Saati' projesini tanıttı
LÖSEV Köyü ve LÖSANTE Hastanesi'nde tedavi gören çocuklar ve aileleriyle bir araya gelen Beylikdüzü Belediye Başkanı Mehmet Murat Çalık, 'Çocuklar umuduma umut kattı. LÖSEV desteklerinizi bekliyor' dedi. Kemal Kılıçdaroğlu'nun eşi Selvi Kılıçdaroğlu da program kapsamında Ankara'da bulundu.
- 26.04.2023 Retinoblastom hastası aile, LÖSEV ile bağlarını koparmadı
Antalya'da ender görülen Retinoblastom hastalığına sahip Nartane Alkaya'nın çocukları da aynı hastalığa yakalandı. LÖSEV'in maddi ve manevi desteğiyle tedavilerini başarıyla tamamlayan aile, vakıf ile bağlarını koparmadı ve farklı birimlerde görev almaya başladı. İki kez kanseri yenen Yusuf Deniz, yeni tanı konulan yaşıtlarını ziyaret ederek destek oluyor. Irmak ise LÖSEV'in etkinliklerinde yaşıtlarıyla vakit geçiriyor.
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- 21.04.2023 LÖSEV, Lösemili Çocuklar İçin Bayram Şenliği Düzenledi
Lösemili Çocuklar Vakfı (LÖSEV), Ramazan Bayramı ve 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla lösemili çocuklar için bayram şenliği düzenledi. Etkinlikte çocuklar dans gösterileri, oyunlar ve resim atölyeleri gibi faaliyetlerle keyifli vakit geçirdi.
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- 13.04.2023 Lösemi Hastaları İftarda Buluştu… Lösev Yönetim Kurulu Başkanı Üstün Ezer, "14 Mayıs'tan Sonra Türkiye'de Lösev'den Bir Güneş Doğacak"
Lösemili Çocuklar Sağlık ve Eğitim Vakfı (LÖSEV), Ankara’da düzenlediği iftar yemeğinde lösemi hastası çocuklarla ve tedavi görüp iyileşmiş gençleri bir araya geldi. LÖSEV Yönetim Kurulu Başkanı Üstün Ezer, “Bir sürü hastane, okullarımız, hepsi Türkiye’nin her tarafında açılacak. İnşallah 14 Mayıs’tan sonra Türkiye’de LÖSEV’den bir güneş doğacak. Bu güneş bütün çocuklarımızı aydınlatarak, kanserin kökünü kurutacağız ve yüzde 100 başarı bizim olacaktır” dedi.
- 1.04.2023 Lösev: "Deprem Bölgesinde Ölümcül Hastalıklara Neden Olabilecek Asbestin Sökümü Titizlikle Yapılmalı"
Lösemili Çocuklar Sağlık ve Eğitim Vakfı (LÖSEV), 1-7 Nisan Kanser Haftası dolayısıyla “LÖSEV, lösemisiz ve kansersiz bir dünya için deprem sonrasındaki yıkımlarda, asbest söküm analizi yapılmadan ana yıkıma izin verilmemesinin ve bölgede çalışan işçilerin sağlığını güvence altına alacak önlemlerin titizlikle sağlanmasının gerektiğine işaret ediyor. Moloz yığınlarının kaldırılması ve hafriyat dökümü sırasında oluşacak toz bulutuyla birlikte asbest ve diğer zararlı maddelerin bulut, hava ve su ile karışmasıyla oluşacak maruziyetin yıllar içinde ölümcül sonuçlar yaratabilecek hastalıkların nedeni olduğu konusunda uyarıyor" açıklamasını yaptı.
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- 8.12.2022 Buray... LÖSEV'İN SESİNE SES OLDU!
LÖSEV Lösemili Çocuklara ve kanser hastalarına umut olurken, sağlıklı ve mutlu yarınlar için el ele çalıştığı gönüllülerini de unutmadı. Dünya Gönüllüler Günü’nde LÖSEV Sağlık Kenti LÖSANTE Hastanesi’nde yüzlerce gönüllü ve iyileşen Lösemili Çocuklar hep bir ağızdan Buray ile sevilen şarkılarını seslendirdi.
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