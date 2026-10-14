Halk TV'nin yayınının durdurulduğu an! İşte ekrana verilen program - Son Dakika
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Halk TV'nin yayınının durdurulduğu an! İşte ekrana verilen program

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Halk TV'ye kayyım atanmasının ardından kanalın yayını saat 06.31'de durduruldu. Yayının kesildiği anlarda ekranda "Canım Kardeşim" temalı LÖSEV reklamının ardından "Görkemli Hatıralar" programının yer aldığı görüldü.

İstanbul'da sabahın erken saatlerinde Halk TV'nin merkez binasına düzenlenen polis baskınının ardından kanala kayyum atandı. Gelişmelerin ardından televizyon kanalının yayını tamamen durduruldu.

Polis ekiplerinin binaya girmesi ve yönetimin kayyum heyetine devredilmesi sürecinde yaşananları Halk TV programcısı Deniz Bayramoğlu aktardı.

GÖRÜŞME SONUÇSUZ KALDI, YAYIN KESİLDİ

Binadaki son durumu paylaşan Deniz Bayramoğlu, kanal yönetiminin yayını sürdürme gayretinin karşılıksız kaldığını belirtti. Bayramoğlu, "Halk TV Genel Yayın Yönetmeni Suat Toktaş, kayyım heyeti başkanı ile yayının devam etmesi konusunda bir görüşme gerçekleştirdi. Ancak yapılan bu görüşme sonuçsuz kaldı ve Halk TV yayını durduruldu" ifadelerini kullandı.

EKRANIN KARARTILDIĞI ANLAR

Kanalın ekran kararma anına ilişkin ayrıntılar da belli oldu. Televizyon yayınının saat 06.31 itibarıyla kesildiği kaydedildi. Yayının durdurulmasının hemen ardından ekrana ilk olarak "Canım Kardeşim" temalı LÖSEV reklamı getirildi; reklamın ardından ise "Görkemli Hatıralar" isimli kültür-sanat programı yayına verildi.

Halk TV'nin yayınının durdurulduğu an! İşte ekrana verilen program
Halk TV'nin yayınının durdurulduğu an! İşte ekrana verilen program
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Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (8)

  • Uğur Çetin Uğur Çetin:
    Yazıklar olsun size 8 8 Yanıtla
    7896 7896:
    Bugün aldığım en güzel haber televizyondan bir mikrop temizlendi. 4 6
    berkcan çınar berkcan çınar:
    7896 ismin ne bilmem ama sen a haber ve cnn Türk izlemeye devam et 4 0
  • Ahmet Kçk Ahmet Kçk:
    kendilerine kim muhalifse kayyum baskı şiddet yoluyla susturmaya çalışıyorlar millet susmayacak milleti susturamazsınız 2 4 Yanıtla
  • Ramadan Svs Ramadan Svs:
    HİÇ BİR İŞE YARAMAYAN ÜLKEYİ KÖTÜLEYEN ÜLKEYİ BATMIŞ GİBİ GÖSTEREN BOŞ BİR KANALDI İYİ OLDU GEÇ BİLE KALINDI 2 2 Yanıtla
    berkcan çınar berkcan çınar:
    a haber ve cnn de hep ülkeyi iyi gösteriyor niye gercekleri göstermiyorlar? 0 1
  • Murat Avci Murat Avci:
    interneti de kestiler 0 0 Yanıtla
  • hsn.cntrk47 hsn.cntrk47:
    beynim yandı Türkiye'de neler oluyo alan satan veren kaçıran uçuran fondipleyen 0 0 Yanıtla
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