Halk TV'nin yayınının durdurulduğu an! İşte ekrana verilen program

İstanbul'da sabahın erken saatlerinde Halk TV'nin merkez binasına düzenlenen polis baskınının ardından kanala kayyum atandı. Gelişmelerin ardından televizyon kanalının yayını tamamen durduruldu.

Polis ekiplerinin binaya girmesi ve yönetimin kayyum heyetine devredilmesi sürecinde yaşananları Halk TV programcısı Deniz Bayramoğlu aktardı.

GÖRÜŞME SONUÇSUZ KALDI, YAYIN KESİLDİ

Binadaki son durumu paylaşan Deniz Bayramoğlu, kanal yönetiminin yayını sürdürme gayretinin karşılıksız kaldığını belirtti. Bayramoğlu, "Halk TV Genel Yayın Yönetmeni Suat Toktaş, kayyım heyeti başkanı ile yayının devam etmesi konusunda bir görüşme gerçekleştirdi. Ancak yapılan bu görüşme sonuçsuz kaldı ve Halk TV yayını durduruldu" ifadelerini kullandı.

EKRANIN KARARTILDIĞI ANLAR

Kanalın ekran kararma anına ilişkin ayrıntılar da belli oldu. Televizyon yayınının saat 06.31 itibarıyla kesildiği kaydedildi. Yayının durdurulmasının hemen ardından ekrana ilk olarak "Canım Kardeşim" temalı LÖSEV reklamı getirildi; reklamın ardından ise "Görkemli Hatıralar" isimli kültür-sanat programı yayına verildi.