Halk TV soruşturmasında gözaltına alınan isimler belli oldu! İşte tam liste... - Son Dakika
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Halk TV soruşturmasında gözaltına alınan isimler belli oldu! İşte tam liste...

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Halk TV soruşturmasında gözaltına alınan isimler belli oldu! İşte tam liste...
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İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından, Halk TV’nin firari sahibi Cafer Mahiroğlu hakkında “rüşvet”, “ihaleye fesat karıştırma” ve “suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama” suçlamalarıyla yürütülen soruşturma kapsamında haklarında gözaltı kararı verilen aralarında Mahiroğlu'nun da bulunduğu 17 şüpheliden 11'i gözaltına alındı. Gözaltına alınan isimler beli oldu. İşte detaylar...

İstanbul’da Halk TV’nin firari sahibi Cafer Mahiroğlu’na yönelik soruşturmada gözaltına alınan isimler belli oldu. Şüphelilerden 4'ünün yurt dışında firari konumda, 1'inin cezaevinde olduğu belirlenirken, firari 1 şüpheliyi yakalama çalışmaları sürüyor.

POLİS HALK TV’YE GİRDİ, YAYIN KESİLDİ

İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri bu sabah erken saatlerde Halk TV’nin İstanbul’daki merkez binasına girdi. Bina çevresi trafiğe kapatılırken, çalışanların içeri girmesine izin verilmedi. Polisin binaya girmesinin ardından kanalın yayını durduruldu. 

TMSF tarafından kanala atanan kayyum heyeti başkanı İbrahim Paşalı polisle birlikte binaya geldi.

Halk TV Genel Yayın Yönetmeni Suat Toktaş’ın, kayyum heyetinin “birlikte çalışma” önerisini geri çevirdiği belirtildi.

Halk TV soruşturmasında gözaltına alınan isimler belli oldu! İşte tam liste...

17 ŞÜPHELİ HAKKINDA GÖZALTI KARARI

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığından yapılan açıklamada, soruşturmada MASAK verileri, gizli tanık beyanları, şüpheli ifadeleri ve dosya kapsamındaki belgelerin incelendiği belirtildi. Açıklamaya göre 17 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi ve eş zamanlı operasyonda 11 kişi gözaltına alındı.

Mahiroğlu’nun ortağı, yöneticisi ya da ilişkili olduğu değerlendirilen şirketlere Sulh Ceza Hakimliği kararıyla el konuldu ve Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu (TMSF) kayyum olarak atandı. Başsavcılık açıklamasında şirketlerin listesi verilmedi; Halk TV’nin de el konulan şirketler arasında yer aldığı bildirildi.

Halk TV soruşturmasında gözaltına alınan isimler belli oldu! İşte tam liste...

İŞTE GÖZALTINA ALINAN İSİMLER

Operasyonda gözaltına alınan isimler şöyle;

  • Harika Akkaya
  • Hasan Özdemir
  • İbrahim Özdemir
  • Mustafa Özdemir
  • Armağan Küçük
  • Mediha Burumoğlu
  • Halit Akın
  • Ali Turan
  • Murat Koçak
  • Erkan Yağcı
  • Süleyman Özen

BALDIZ İLE MUHASEBECİ DE GÖZALTINDA

Gözaltına alınanlar arasında Halk TV’nin mali işlerini yürüttüğü belirtilen ve kanal içerisinde "muhasebeci" olarak bilinen Harika Akkaya, Mahiroğlu’nun baldızı ve yönetimde görev alan Armağan Küçük ile resmi kayıtlarda kanalın sahibi olarak görünen Süleyman Özen de bulunuyor. 

Mediha Burumoğlu, Halit Akın, Ali Turan ve Murat Koçak’ın ise şirketlerin eski yönetim kurulu üyeleri olduğu aktarıldı.

Halk TV soruşturmasında gözaltına alınan isimler belli oldu! İşte tam liste...

FİRARİ VE CEZAEVİNDE OLANLAR

Hakkında gözaltı kararı bulunan Cafer Mahiroğlu, Hakan Arıcan, Mehmet Necati Yağcı ve Sevim Kul’un yurt dışında firari konumda olduğu belirlendi. 

BUSTECH ile bağlantılı müteahhit olduğu belirtilen Fatih Yadoğlu’nun firari olduğu ve yakalama çalışmalarının devam ettiği öğrenildi. 

Halk TV’nin eski çalışanı ve CHP Silivri İlçe Başkanı Doruk Bulut’un ise başka bir soruşturma kapsamında cezaevinde bulunduğu bildirildi.

14 MİLYON 464 BİN LİRALIK RÜŞVET İDDİASI

Başsavcılık açıklamasında, Mahiroğlu’nun İzmir Büyükşehir Belediyesindeki bağlantılarını kullanarak BUSTECH Araç Bakım Onarım Hizmetleri A.Ş.’nin kurulmasını sağladığı, şirketi kendi belirlediği kişilere devrederek belediye ihalelerinden haksız menfaat elde ettiği öne sürüldü. İhale süreçleriyle bağlantılı olarak 14 milyon 464 bin lira tutarında kayıt dışı rüşvet ödemesi yapıldığı iddia edildi.

Açıklamada ayrıca şirketin üstlendiği işlerde ihale bedelinin çok üzerinde ödemeler yapıldığı ve elde edilen gelirlerin Mahiroğlu’na ya da onunla bağlantılı şirketlere aktarıldığı ileri sürüldü.

30 MİLYAR LİRAYI AŞAN İŞLEM HACMİ

MASAK incelemesine göre Mahiroğlu’nun ortağı ya da yöneticisi olduğu şirketlerin toplam işlem hacmi 30 milyar 352 milyon 37 bin 389 lira olarak tespit edildi. Mahiroğlu’nun kişisel hesaplarına 459 işlemle 1 milyar 62 milyon 260 bin lira giriş, 564 işlemle 1 milyar 118 milyon 591 bin lira çıkış yapıldığı belirlendi. 

Mahiroğlu, birinci derece yakınları ve bağlantılı şirketlerin hesaplarında yüksek tutarlı uluslararası SWIFT transferleri bulunduğu, beyan edilen gelirlerle mal varlığı edinimleri arasında uyumsuzluk olduğu da öne sürüldü.

İBB SORUŞTURMASINDA DA ARANIYOR

Mahiroğlu’nun, İstanbul Büyükşehir Belediyesine yönelik ayrı bir soruşturmada “ihaleye fesat karıştırma” suçundan aranma kaydı bulunduğu ve 10 Mart 2025'te yurt dışına çıktığı biliniyor.

MAHİROĞLU’NDAN “POLİS HALK TV’DE” PAYLAŞIMI

Operasyonu sosyal medya hesabından duyuran Mahiroğlu, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nu hedef alarak “Butlan lideri Kılıçdaroğlu ve ekibi mutlu olabilir. Polis Halk TV’de” ifadelerini kullandı.

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    Yorumlar (1)

  • haydar topçu haydar topçu:
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