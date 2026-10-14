Halk TV'ye kayyum kararına tepki! Mansur Yavaş'tan 28. madde hatırlatması - Son Dakika
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Halk TV'ye kayyum kararına tepki! Mansur Yavaş'tan 28. madde hatırlatması

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Halk TV’ye kayyum atanması ve yayının durdurulmasının ardından açıklama yapan Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, karara sert tepki gösterdi. Türkiye’nin 2026 Dünya Basın Özgürlüğü Endeksi’ndeki yerine dikkat çeken Yavaş, Anayasa'nın 28. maddesini hatırlattı.

İstanbul'da sabah saatlerinde Halk TV binasına giren Mali Şube, KOM ve TEM ekiplerinin aramaları sonrası kanala kayyum atandı. Ekranların karartılması ve yönetimin kayyum heyetine devredilmesinin ardından siyaset dünyasından tepkiler yükselmeye devam ediyor.

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, sosyal medya hesabından yaptığı yazılı açıklama ile karara tepki gösterdi.

"TÜRKİYE BASIN ÖZGÜRLÜĞÜNDE 163. SIRADA"

Açıklamasına uluslararası verileri hatırlatarak başlayan Mansur Yavaş, Türkiye'nin basın karnesine dikkat çekti. Yavaş, "2026 Dünya Basın Özgürlüğü Endeksi’nde Türkiye, 180 ülke arasında 163. sırada. Bu tablo, ülkemizde basın özgürlüğünün geldiği noktayı bütün açıklığıyla ortaya koyuyor" ifadelerini kullandı.

"ANAYASA'NIN 28. MADDESİ AÇIKTIR"

Müdahalenin anayasal bir ihlal olduğunu savunan Yavaş, basının ve eleştirinin demokrasideki yerine değindi:

"Oysa Anayasamızın 28. maddesi son derece açıktır: 'Basın hürdür, sansür edilemez.' Basın özgürlüğü, yalnızca gazetecilerin değil, halkın doğru haber alma hakkının da güvencesidir ve eleştiri suç değil demokrasinin vazgeçilmez bir parçasıdır. En çok izlenen haber kanallarından biri olan Halk TV’ye kayyum atanması, basın özgürlüğüne ve halkın haber alma hakkına yönelik açık bir müdahaledir!"

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SON DAKİKA: Halk TV'ye kayyum kararına tepki! Mansur Yavaş'tan 28. madde hatırlatması - Son Dakika
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