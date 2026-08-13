LÖSEV\'in Çocuklarının Eğitim Hayali Engellendi

(ANKARA) - Lösemi tedavilerini başarıyla tamamlayan çocukların yeniden sosyal hayata katılması amacıyla LÖSEV-USA iş birliğiyle, 5 çocuğun Kaliforniya'da iki aylık İngilizce dil eğitimi almaları için hazırlanan program, ABD vizesi engeline takıldı. LÖSEV, tüm yetkilileri, çocukların durumunu insani ve hassas bir çerçevede değerlendirmeye davet etti.

LÖSEV'den yapılan açıklamada, lösemi tedavilerini başarıyla tamamlayan çocukların yeniden sosyal hayata katılması amacıyla LÖSEV-USA iş birliğiyle, 5 çocuğun Kaliforniya'da iki aylık İngilizce dil eğitimi almaları için özel program hazırlandığı belirtildi.

Çocukların ulaşım, konaklama ve diğer giderlerinin LÖSEV tarafından karşılanması, İngilizce eğitimlerinin ise California Language Academy tarafından desteklenmesinin planlandığı aktarılan açıklamada, ancak heyecanla beklenen yolculuğun önüne ABD vize süreci engelinin çıktığı, yapılan girişimlere rağmen vize randevusu ve vize mülakat tarihinin eğitim programından aylar sonrasına verildiği bildirildi.

Açıklamada, "Biz lösemi canavarıyla savaştık ve kazandık diyen çocuklarımız, şimdi hastalığı geride bırakmanın ve yeniden hayata bağlanmanın heyecanını yaşıyor. Tam da böyle bir dönemde karşılarına bürokratik bir engelin çıkması, çocuklarımız ve ailelerimiz için büyük bir hayal kırıklığı oluyor. Başta Amerika Birleşik Devletleri'nin ilgili diplomatik makamları olmak üzere sürece katkı sağlayabilecek tüm yetkilileri, çocukların durumunu insani ve hassas bir çerçevede değerlendirmeye davet ediyoruz" denildi.