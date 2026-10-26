Lösemili Çocuklar Vakfı ekibi Vezirköprü'de 3 ilkokulda farkındalık eğitimi verdi - Son Dakika
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Lösemili Çocuklar Vakfı ekibi Vezirköprü'de 3 ilkokulda farkındalık eğitimi verdi

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Lösemili Çocuklar Vakfı ekibi Vezirköprü\'de 3 ilkokulda farkındalık eğitimi verdi
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Lösemili Çocuklar Sağlık ve Eğitim Vakfı'nın Samsun irtibat ofisi ekibi, 2-8 Kasım Lösemili Çocuklar Haftası kapsamında Vezirköprü'de 3 ilkokulda öğrencilere lösemi farkındalık eğitimi verdi. Eğitimlerde sağlıklı yaşam anlatıldı, turuncu etkinliklerle dayanışma bilinci hedeflendi.

Samsun'un Vezirköprü ilçesinde ilkokul öğrencilerine lösemi farkındalığı konusunda eğitim verildi.

Lösemili Çocuklar Sağlık ve Eğitim Vakfı'nın Samsun irtibat ofisi bünyesinde faaliyet gösteren ekip, 2-8 Kasım Lösemili Çocuklar Haftası kapsamında Boğaköy İlkokulu, Mahmatlı İlkokulu ve Kapaklı İlkokulu'nda öğrencilerle bir araya geldi. Çocukların yaş gruplarına uygun anlatımlarla gerçekleştirilen etkinliklerde kanser ve lösemi hakkında bilgilendirme yapıldı.

Seminerlerde sağlıklı beslenme, hareketli yaşam ve sağlıklı yaşam alışkanlıklarının önemi anlatıldı. Eğitimlerin ardından lösemi farkındalığını simgeleyen turuncu renkli etkinlikler düzenlendi. Öğrenciler, etkinliklerle hem eğlendi hem de öğrendiklerini pekiştirdi.

Etkinliklerle lösemi konusunda toplumsal duyarlılığın artırılması ve lösemiyle mücadele eden çocuklara yönelik dayanışma bilincinin güçlendirilmesi hedeflendi.

Kaynak: İHA
VezirköprüLösemiLösemiSamsunSağlıkEğitimYerelSon Dakika

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