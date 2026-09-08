Harvard’a tam burs kazanan lösemili öğrenci için LÖSEV’den kök hücre çağrısı

(ANKARA) - Lösemi tedavisi gören Kabataş Erkek Lisesi öğrencisi 18 yaşındaki Ahmet Cemal Müftüoğlugil, ABD'deki Harvard Üniversitesi'nden tam burslu kabul aldı. Kemik iliği nakli bekleyen Ahmet Cemal Müftüoğlugil için Türkiye'de doku grubu uygun iki gönüllü verici bulunmasına karşın kök hücre bağışlamadıkları belirtilirken, LÖSEV Başkanı Dr. Üstün Ezer, "Lösemili bir gencin yaşamı gizemli vericiye bağlı, beni ister assınlar ister hapse atsınlar. Ben o gizemli vericiyi bulup ikna edeceğim" dedi.

İstanbul'daki Kabataş Erkek Lisesi 12'nci sınıf öğrencisi 18 yaşındaki Ahmet Cemal Müftüoğlugil'in lösemi tedavisi sürerken ABD'deki Harvard Üniversitesi'nden tam burslu kabul alması sevinç yarattı; şimdi genç öğrenci için uygun kök hücre bağışçısı aranıyor.

LÖSEV Kurucusu ve Yönetim Kurulu Başkanı Dr. Üstün Ezer, TÜRKÖK'te doku grubu uygun iki gönüllü vericinin kök hücrelerini bağışlamak istemediğini belirterek, "Ülkemizdeki milyonlarca çocuğun umudu, moral kaynağı olacaksınız. Gelin bu çağrıma yanıt verin ve hep birlikte bu gizemli vericileri bulalım. İkna edelim ve herkese 'Bu ülkede iyi, güzel şeyler de oluyormuş' diyebilelim" dedi.

Kabataş Erkek Lisesi 12'nci sınıf öğrencisi Ahmet Cemal Müftüoğlugil'e geçtiğimiz şubat ayında lösemi tanısı konuldu ve tedavisine başlandı. Ahmet Cemal, geçen hafta üniversite eğitimi için başvurduğu ABD'deki Harvard Üniversitesi'nden tam burslu kabul aldığını öğrendi.

Tedavisi devam eden Müftüoğlugil, bir yandan sağlığına kavuşmak bir yandan da Harvard Üniversitesi'nde eğitimine başlamak için gün sayıyor. Müftüoğlugil, tedavisinin önümüzdeki yıl Harvard Üniversitesi'nde de sürdürülebileceğini belirterek, üniversitenin kendisine tedavisini tamamlaması için bir yıl süre verdiğini söyledi.

LÖSEV Kurucusu ve Yönetim Kurulu Başkanı Dr. Üstün Ezer ise Müftüoğlugil'in yaşaması için son çare olarak kemik iliği nakline hazır hale getirildiğini belirtti. Türkiye'de yapılan taramalarda Müftüoğlugil için uygun iki gönüllü verici bulunduğunu ancak her iki vericinin de daha sonra kök hücrelerini bağışlamak istemediğini anlatan Ezer, gönüllülere çağrıda bulundu.

"BENİ İSTER ASSINLAR, İSTER HAPSE ATSINLAR"

Ezer, şunları kaydetti:

"Başarılı bir gencin yaşaması, daha önce testleri yapılmış, doku grubu uygun gönüllü bir kişinin küçücük bir fedakarlığına bağlıysa bundan kaçmamalıyız. Sonuçta gencecik fidanın hayatı söz konusu.

Lösemili bir gencin yaşamı gizemli vericiye bağlı, beni ister assınlar ister hapse atsınlar. Ben o gizemli vericiyi bulup ikna edeceğim. Çünkü kök hücresi vermek kan vermek gibi son derece basit ve donöre hiçbir olumsuz etki yaratmayan bir işlemdir. Bunu iyi anlatırsak kimsenin 'vermeyeceğim' diyebileceğini sanmıyorum. Gönüllüyü ikna etmek zaten bizim asli işimiz. LÖSEV bu konuda son derece güvenilir ve başarılı bir kuruluştur"

"GİZEMLİ VERİCİLERİ BULALIM"

Türkiye'de aranan iliğin bulunduğunu, Müftüoğlugil için hemen hemen aynı doku işaretlerini taşıyan iki ayrı kişinin tespit edildiğini aktaran Ezer, TÜRKÖK'ten gelen haberin ardından nakil sürecinin tehlikeye girdiğini söyledi.

Ezer, uygun kök hücrelerin bağışlanması halinde Müftüoğlugil'in hayata tutunabileceğini vurgulayarak, gönüllü vericilere şöyle seslendi:

"Lütfen gizlilik kapsamında sizinle görüşmek ve ikna etmek istiyorum. Bugün burada gencecik, idealist, hayata sımsıkı bağlanmış bir çocuğumuzun hayatı söz konusu. Bugün binlerce lösemili çocuk ve yetişkin kanser hastalarımızın canavarlarla savaşlarında hep var olan umudun tükenmesi söz konusu.

Bugün siz bu kök hücrelerinizi verince ve gencimiz bu sayede iyileşince, güneş LÖSEV'den doğacak. Ülkemizdeki milyonlarca çocuğun umudu, moral kaynağı olacaksınız. Gelin bu çağrıma yanıt verin ve hep birlikte bu gizemli vericileri bulalım. İkna edelim ve herkese 'Bu ülkede iyi, güzel şeyler de oluyormuş' diyebilelim."