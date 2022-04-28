#039;aşk-ı Müebbet' Uğurlu Geldi - Son Dakika
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#039;aşk-ı Müebbet' Uğurlu Geldi

28.04.2022 19:38
#039;aşk-ı Müebbet' Uğurlu Geldi

Müzik dünyasının başarılı ismi Mustafa Akay, yeni şarkısı 'Aşk-ı Müebbet'i müzikseverlerle buluşturdu.

Sosyal platformlarda kısa sürede büyük bir başarı yakalayan Akay, yeni şarkısıyla en çok istek alan şarkılar listesine girerek kısa sürede büyük bir başarıya imza attı.

'Aşk-ı Müebbet'i kliplendirmeyi de ihmal etmeyen başarılı yorumcu, seslendireceği akustik parçalarında müjdesini verdi. Akay, "Aşk-ı Müebbet çok inandığım bir parçaydı, bu denli beğenilmesi beni inanılmaz mutlu ediyor. Bu şarkıyla beraber konser takvimimizde hız kazandı.

Öte yandan yeni şarkılar için ise stüdyo çalışmalarımız başladı" diyerek sevenlerine müjde verdi.

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Kaynak: Snob Magazin

Son Dakika Magazin #039;aşk-ı Müebbet' Uğurlu Geldi - Son Dakika


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