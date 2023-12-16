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109. Bölüm Özeti: Gülüşünün Kıyısında Hayallerim Var - Son Dakika
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109. Bölüm Özeti: Gülüşünün Kıyısında Hayallerim Var

Oğulcan ile Fatma, salona saçılan paraların şaşkınlığını yaşarken, bir yandan da durumu aile fertlerine nasıl açıklayacaklarını düşünmektedirler. Ayaz, Asiye'nin ve Eren ailesinin gözüne girebilmek için, birtakım şaşırtıcı hamleler yapar. Aylaların kapısını çalan sürpriz misafir, Berk başta olmak üzere, hepsini şoke eder. Süreyya ve Yaman'ın evlilik kararı, Süsen'i annesiyle karşı karşıya getirirken, Akif de Yaman'ı saf dışı bırakmakta son derece kararlıdır. Sarp ile Lidya, Ömerlere karşı sinsi bir hamle yapmak için birlik olurlar. Para hırsından dolayı gözü dönen Oğulcan'ın yaptığı dikkatsizlik ise, onu büyük bir korkuyla karşı karşıya bırakır.

109. Bölüm Özeti: Gülüşünün Kıyısında Hayallerim Var
16.12.2023 - 05:14,
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109.Bölüm Özeti:

"Gülüşünün kıyısında hayallerim var."

Oğulcan ile Fatma, salona saçılan paraların şaşkınlığını yaşarken, bir yandan da durumu aile fertlerine nasıl açıklayacaklarını düşünmektedirler. Ayaz, Asiye'nin ve Eren ailesinin gözüne girebilmek için, birtakım şaşırtıcı hamleler yapar.

Aylaların kapısını çalan sürpriz misafir, Berk başta olmak üzere, hepsini şoke eder. Süreyya ve Yaman'ın evlilik kararı, Süsen'i annesiyle karşı karşıya getirirken, Akif de Yaman'ı saf dışı bırakmakta son derece kararlıdır.

Sarp ile Lidya, Ömerlere karşı sinsi bir hamle yapmak için birlik olurlar. Para hırsından dolayı gözü dönen Oğulcan'ın yaptığı dikkatsizlik ise, onu büyük bir korkuyla karşı karşıya bırakır.

Kaynak: Magazinkolik
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Akif, Son Dakika

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