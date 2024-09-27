15. Gelinlik Tasarım Yarışması Başvuruları Başladı - Son Dakika
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15. Gelinlik Tasarım Yarışması Başvuruları Başladı

15. Gelinlik Tasarım Yarışması Başvuruları Başladı

IF Wedding Fashion İzmir'de düzenlenen gelinlik tasarım yarışması için başvurular 30 Eylül'e kadar sürecek. Bu yıl 'Köklere Dönüş' temasıyla gerçekleştirilecek yarışmanın onur konuğu jüri üyesi dünyaca ünlü modacı Randy Fenoli olacak.

27.09.2024 12:19  Güncelleme: 12:21
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IF Wedding Fashion İzmir-Gelinlik, Damatlık ve Abiye Giyim Fuarı kapsamında yapılan 15. Gelinlik Tasarım Yarışması'na başvurular 30 Eylül'e kadar sürecek. Bu yıl "Köklere Dönüş" temasıyla düzenlenen yarışmada, uzun yıllardır yayında olan ve ülkemizde de yayınlanan Amerika'nın ünlü reality şovlarından "Gelinliğe Evet De" programının yapımcı ve sunucusu dünyaca ünlü modacı Randy Fenoli de onur konuğu jüri üyesi olacak.

Modanın ve gelinliğin başkenti İzmir'de düzenlenen Avrupa'nın en büyük moda fuarlarından IF Wedding Fashion İzmir-Gelinlik, Damatlık ve Abiye Giyim Fuarı; İzmir Büyükşehir Belediyesi ev sahipliğinde, İZFAŞ tarafından Ege Giyim Sanayicileri Derneği ortaklığında 19 - 22 Kasım 2024 tarihlerinde 18'inci kez kapılarını açmaya hazırlanıyor. fuarizmir'de gerçekleştirilecek IF Wedding Fashion İzmir, 15. Gelinlik Tasarım Yarışması'yla önceki yıllarda olduğu gibi sektöre yeni tasarımcılar kazandıracak. Sektörü yeni tasarımlarla güçlendirmeyi, uluslararası pazarlarda moda ve trend yaratabilecek özgün tasarımları ortaya çıkarmayı hedefleyen yarışmaya başvurular 30 Eylül'e kadar devam ediyor.

Tema "Köklere Dönüş"

Bu yıl "Köklere Dönüş" temasıyla düzenlenen yarışmaya katılacak yarışmacılar katılım ve başvuru koşullarına http://www.gelinliktasarimyarismasi.com.tr adresinden ulaşabilecek. Yarışmada ön eleme ise 4 Ekim günü yapılacak. Yarı finalistler ilan edilip değerlendirme sonucu finale kalan tasarımcılar, tasarladıkları gelinliği, İzmir Moda Tasarımcılar Derneği üyesi moda tasarımcıların atölyelerinde sektör profesyonellerinin mentörlüğünde dikme fırsatı bulacak. Genç yetenekler, 19 Kasım günü yapılacak açılış töreni defilesinde ise tasarımlarını profesyonellere sunma şansı yakalarken, yarışma ödülleri de sahiplerini bulacak.

Dünyaca ünlü modacı Randy Fenoli onur konuğu jüri üyesi

Birbirinden değerli akademisyen ve tasarımcıların jüri olarak yer aldığı yarışmada bu yıl özel bir jüri üyesi de olacak. TLC kanalında uzun yıllardır yayında olan ve ülkemizde de yayınlanan Amerika'nın ünlü reality şovlarından "Gelinliğe Evet De" programı yapımcı ve sunucusu dünyaca ünlü Modacı Randy Fenoli, yarışmada Onur Konuğu Jüri Üyesi olarak yer alacak.

Birbirinden değerli akademisyen ve tasarımcılar jüride

Tasarımcı Övge Yıldızhan Subaşı'nın başkanlığını yaptığı ön eleme jürisinde; Tasarımcı Amor Garibovic, Tasarımcı Arzu Kaprol, Moda Tasarımcıları Derneği Eş Başkanı Belma Özdemir, İzmir Ekonomi Üniversitesi Güzel Sanatlar ve Tasarım Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Ender Bulgun, Tasarımcı Erol Albayrak, İzmir Moda Tasarımcılar Derneği Başkanı Esin Özyiğit, Tasarımcı Hatice Gökçe, Mimar Sinan Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Tekstil ve Moda Tasarım Bölüm Başkanı Prof. Kemal Can, Tasarımcı Murat Cinpir. Tasarımcı Nadir Demir, Tasarımcı Özlem Erkan, Tasarımcı Simay Bülbül, Marmara Üniversitesi Tekstil ve Moda Tasarımı Bölümü Öğretim Görevlisi Başkanı Zeynep İrem Sabanuç Gönül, Ege Giyim Sanayicileri Derneği Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Zeynep San, Ege Üniversitesi Moda ve Tasarım Yüksekokulu Müdürü Prof. Dr. Ziynet Öndoğan yer alıyor.

Dereceye girenlere ödüller

Yarışmada derece alanlar, sektöre sağlam adımlarla giriş yapmanın yanı sıra özel ödüller de kazanacak. Birinci olacak tasarımcı, 75 bin TL para ödülünün yanı sıra IF Wedding Fashion İzmir 2025'te Performans Defilesi hakkı kazanacak. İkinci tasarımcı 50 bin TL, üçüncü tasarımcı ise 25 bin TL ödülün sahibi olacak. IF Wedding Fashion İzmir podyumu, geçtiğimiz yılın Gelinlik Tasarım Yarışması birincisi Sercan İzci'nin performans defilesine de ev sahipliği yapacak. - İZMİR

Kaynak: İHA

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Son Dakika Magazin 15. Gelinlik Tasarım Yarışması Başvuruları Başladı - Son Dakika

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