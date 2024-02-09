16 aydır kirasını ödeyemeyen Pucca'dan açıklama: Zor durumdayım - Son Dakika
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16 aydır kirasını ödeyemeyen Pucca'dan açıklama: Zor durumdayım

16 aydır kirasını ödemediği için ev sahibiyle davalık olan Pucca, bir süredir zor günler geçirdiğini ve ekonomik sıkıntılarından dolayı kirasını ödemekte zorlandığı için taşınacağını söyledi.

09.02.2024 10:38  Güncelleme: 10:54
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Pucca olarak tanınan fenomen yazar Selen Pınar Işık'ın ev sahibi iki yıldır kirasını eksik ya da geç aldığını söyleyerek "İyilikten maraz doğdu. Adli süreci başlattık. 16 aydır kira ödemeden evimizde yaşıyor" dedi. Ev sahibinin açıklarına cevap veren Pucca, ekonomik olarak zor günler geçirdiğini söyledi.

"1,5 AYDIR ÜLKE OLARAK ZOR DURUMDAN GEÇİYORUZ"

Instagram'ın kanal kısmından açıklama yapan Pucca, kirasını ödemekte zorlandığını belirterek şu ifadeleri kullandı: "Yaklaşık 1,5 yıldır ekonomik olarak ben değil, ülke olarak zor durumdan geçiyoruz. Hem ev sahipleri hem de kiracılar mağdur. Evet ben de kiramı ödemekte zorluk yaşıyorum milyonlarca insan gibi. Yaşadığım zorlu süreçleri beni takip edenler zaten biliyorlar. Oğlumun başına gelen talihsiz kaza üzerinden kendi yaşadığım ekonomik zorlukların arkasına sığınmak istemiyorum ama zor günlerdi. Tek başıma bunların altından kalkmaya çalışıyorum tökezlesem bile. Süreç mahkemeye taşındığı vakit tek olmadığımı, milyonların aynı sorunları yaşadığını gördüm."

"EVİ BOŞALTIYORUZ, MAHKEME DEVAM EDİYOR"

"Zaten evi boşaltma sürecinde olduğum ve davanın devam ettiği yasal süreçte neden magazin sayfalarında olduğumu anlamış değilim. Haber kanallarının röportaj taleplerini kabul etmiyorum. Oğlum 6 yaşındaki ve zaten yeterince zor günler geçirdik daha fazla psikolojimizin bozulmasına izin vermeyeceğim. Mahkeme sürecimiz devam ediyor. Sizi meşgul ettiğim için kendi adıma özür dilerim.

16 aydır kirasını ödeyemeyen Pucca'dan açıklama: Zor durumdayım

NE OLDU?

Pucca'nın ev sahibi Jale Tuncer, X hesabından ünlü ismi hedef alarak "İyilikten maraz doğdu. İki buçuk yıldır kiracımız olan Pucca, ilk bir yıl kirayı ya eksik ya da geç yatırarak geçirdi. Biz ise uzun zaman bunu önemsemeyip adli süreci çok geç başlattık. Son 16 aydır kira ödemeden evimizde yaşıyor. Eve verilen zararlar da cabası" dedi.

16 aydır kirasını ödeyemeyen Pucca'dan açıklama: Zor durumdayım

OĞLU 3. KATTAN DÜŞMÜŞTÜ

Pucca'nın Osman Karagöz ile evliliğinden dünyaya gelen 6 yaşındaki oğlu Batı, geçtiğimiz sene 3. kattan düşerek ağır yaralanmıştı. Vücudunda ciddi kırıklar meydana gelen Batı, 2 kez ameliyat olmuş ve bir süre hastanede tedavi görmüştü.

16 aydır kirasını ödeyemeyen Pucca'dan açıklama: Zor durumdayım
16 aydır kirasını ödeyemeyen Pucca'dan açıklama: Zor durumdayım
16 aydır kirasını ödeyemeyen Pucca'dan açıklama: Zor durumdayım
16 aydır kirasını ödeyemeyen Pucca'dan açıklama: Zor durumdayım
16 aydır kirasını ödeyemeyen Pucca'dan açıklama: Zor durumdayım
16 aydır kirasını ödeyemeyen Pucca\'dan açıklama: Zor durumdayım

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (4)

  • Necati Kaya: Eve girdiginden beri 16 aydir odemedigin kirayi ekonomik zorluga baglaman senin için komik. Sen girerim otururum çok sıkıştirdilarmi,mahkeme filan olursa çıkar baska bir kerizin evine gecerim düsüncesindesin. Senin çıkmana gerek yok zatem mahkeme ilk celsede seni çıkarir. Alışmışsiniz toplum uzeriden asalak geçinmeye. 107 14 Yanıtla
  • Serkan Basar: sen zor durumdaysan bizim şu an yaşamamamız gerek :) 89 6 Yanıtla
  • Bülent Selik: Sonra oyunu akp ye verirsin 9 22 Yanıtla
  • Mc : gidip o şaşalı hayatını bırakıp fakir insanlar gibi derme çatma yerlere geçeceksin. Böyle hak yiyerek nereye kadar ? 14 2 Yanıtla
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Selen Pınar Işık, Instagram, Magazin, Yaşam, Son Dakika

Son Dakika Magazin 16 aydır kirasını ödeyemeyen Pucca'dan açıklama: Zor durumdayım - Son Dakika


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