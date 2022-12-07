Çiçek Taksi'nin güzel polisi Gül Gölge, güzelliğiyle yıllara meydan okuyor - Son Dakika
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Çiçek Taksi'nin güzel polisi Gül Gölge, güzelliğiyle yıllara meydan okuyor

07.12.2022 09:47

2001-2003 yılları arasında TRT 1'de yayınlanan unutulmaz dizi Çiçek Taksi'de polis memuru Nuray'a hayat veren Gül Gölge'nin son hali kendisine hayran bırakıyor. Güzellik uzmanlığı eğitim merkezi açan 41 yaşındaki oyuncu, güzelliğiyle de yıllara meydan okuyor.

Bir dönem ekranlarda fırtınalar estiren Çiçek Taksi dizisinde kadın polis memuru Nuray'ı canlandıran Gül Gölge, ekran macerasına kısa bir ara verip kendini güzellik sektörüne adamış durumda.

EKRANLARI ÖZLEMİŞ

Güzellik uzmanlığı eğitim merkezi açan 41 yaşındaki oyuncu sosyal medyada da oldukça aktif. Paylaşımlarıyla kendine hayran bırakan Gölge, ekranları da özlemiş.

Çiçek Taksi'nin güzel polisi Gül Gölge'nin son haline bir bakın! Yıllar ona dokunmamış

UFAK DOKUNUŞLAR GÜZELLİĞİNE GÖLGE DÜŞÜRMEMİŞ

Yüzüne ufak dokunuşlar yaptıran oyuncu, cildine ve sağlığına oldukça dikkat ediyor. İşte Çiçek Taksi'nin güzel polisi Nuray'ın son hali;

Çiçek Taksi'nin güzel polisi Gül Gölge'nin son haline bir bakın! Yıllar ona dokunmamış
Çiçek Taksi'nin güzel polisi Gül Gölge'nin son haline bir bakın! Yıllar ona dokunmamış
Çiçek Taksi'nin güzel polisi Gül Gölge'nin son haline bir bakın! Yıllar ona dokunmamış
Çiçek Taksi'nin güzel polisi Gül Gölge'nin son haline bir bakın! Yıllar ona dokunmamış
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Gül Gölge, Magazin, Son Dakika

Son Dakika Magazin Çiçek Taksi'nin güzel polisi Gül Gölge, güzelliğiyle yıllara meydan okuyor - Son Dakika


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