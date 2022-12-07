Bir dönem ekranlarda fırtınalar estiren Çiçek Taksi dizisinde kadın polis memuru Nuray'ı canlandıran Gül Gölge, ekran macerasına kısa bir ara verip kendini güzellik sektörüne adamış durumda.
Güzellik uzmanlığı eğitim merkezi açan 41 yaşındaki oyuncu sosyal medyada da oldukça aktif. Paylaşımlarıyla kendine hayran bırakan Gölge, ekranları da özlemiş.
Yüzüne ufak dokunuşlar yaptıran oyuncu, cildine ve sağlığına oldukça dikkat ediyor. İşte Çiçek Taksi'nin güzel polisi Nuray'ın son hali;
Son Dakika › Magazin › Çiçek Taksi'nin güzel polisi Gül Gölge, güzelliğiyle yıllara meydan okuyor - Son Dakika