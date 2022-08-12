Selen Soyder ile Oren Fransez Boşandı - Son Dakika
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Selen Soyder ile Oren Fransez Boşandı

12.08.2022 11:02
Selen Soyder ile Oren Fransez Boşandı

2015 yılında nikah masasına oturan oyuncu Selen Soyder ile iş insanı Oren Fransez, evliliklerini noktaladı.

2007'de Türkiye Güzeli seçilen ve aynı zamanda pek çok dizide rol alan Selen Soyder, 7 yıllık evliliğini bitirdi. 2015'te nikah masasına oturan Soyder ile iş insanı Oren Fransez, anlaşmalı olarak boşandı.

Uzun süredir haklarında çıkan ayrılık haberleri karşısında sessiz kalan ikiliden Selen Soyder, boşandıklarını sosyal medya hesabından açıkladı.

Oyuncu, "2015 yılında hayatlarımızı birleştirme kararı vererek evlenmiş olduğum Oren Frensez ile anlaşmalı olarak boşanmış olduğumu siz değerli kamuoyu ile paylaşmak istedim. Değerli kamuoyunun dikkatine sunulmak üzere... Saygılarımla." ifadelerini kullandı.

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Kaynak: Snob Magazin

Selen Soyder, Türkiye, Magazin, Son Dakika

Son Dakika Magazin Selen Soyder ile Oren Fransez Boşandı - Son Dakika

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