27 yıllık evliliği biten Arzum Onan sessizliğini bozdu

Magazin camiasında örnek gösterilen Arzum Onan ve Mehmet Aslantuğ çifti, 29 Mayıs'ta 27 yıllık evliliğini tek celsede bitirdi. Aslantuğ biten evliliğiyle ilgili zaman zaman açıklama yaparken Onan da sessizliğini bozdu. Yeni hayatına alışmaya çalıştığını söyleyen Onan, "Mehmet ile aram hiçbir zaman kötü olmaz olamaz birbirimizi çok seviyoruz" dedi.

"HER ŞEY GÜZEL OLACAK"

Türk Tıbbi Onkoloji Derneği öncülüğünde düzenlenen 'Kontrol sende cevabı gende' projesinin elçisi olan Arzum Onan, önceki gün verilen davette basın mensuplarıyla sohbet etti. Yeni hayatına alıştığını söyleyen Onan, "Şu dönem hiçbiri için kolay değil ama zaman her şey bizim için. Her şey güzel olacak. Alışıyorum" dedi. Aslantuğ ile arasının hiçbir sorun olmadığını söyleyen ünlü isim, "Mehmet ile aram hiçbir zaman kötü olmaz olamaz birbirimizi çok seviyoruz. Biz görüşmüyor değiliz. Ortada oğlumuz Can var" ifadelerini kullandı.