30 yıl sonra bir araya gelen İzel, Çelik ve Ercan'ın konserinde endişe yaratan anlar: Baygınlık geçiren İzel'in yardımına arkadaşları koştu - Son Dakika
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30 yıl sonra bir araya gelen İzel, Çelik ve Ercan'ın konserinde endişe yaratan anlar: Baygınlık geçiren İzel'in yardımına arkadaşları koştu

03.09.2022 14:43

30 yıl aradan sonra yeniden bir araya gelen İzel, Çelik ve Ercan, ikinci konserlerini Fethiye'de verdi. Konser sırasında baygınlık geçiren İzel, yürekleri ağza getirirken, şarkıcının yardımına arkadaşları Çelik ve Ercan koştu.

90'lı yıllara damga vuran, albüm satışları rekor kıran efsane müzik grubu İzel-Çelik-Ercan, 30 yıl aradan sonra yeniden bir araya gelmişti.

İKİNCİ KONSER FETHİYE'DEYDİ

İzel - Çelik - Ercan, İstanbul'un ardından ikinci konserlerini Muğla'nın Fethiye ilçesinde verdi. Ancak konser sırasında korkutan anlar yaşandı.

SAHNEDE FENALAŞTI

İzel şarkı söylediği esnada bir anda fenalaştı. Sahnede fenalaşıp bayılan İzel'in yardımına Çelik ve Ercan yetişti. O anlar İzel-Çelik-Ercan'ı dinlemeye gelen seyirciler tarafından kaydedildi.

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Son Dakika Magazin 30 yıl sonra bir araya gelen İzel, Çelik ve Ercan'ın konserinde endişe yaratan anlar: Baygınlık geçiren İzel'in yardımına arkadaşları koştu - Son Dakika


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