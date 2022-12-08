Oyuncu Tuba Büyüküstün, çocuklarıyla birlikte Türkiye'den ayrıldı! Artık Paris'te yaşayacaklar - Son Dakika
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Oyuncu Tuba Büyüküstün, çocuklarıyla birlikte Türkiye'den ayrıldı! Artık Paris'te yaşayacaklar

08.12.2022 17:00

Ünlü oyuncu Tuba Büyüküstün, iki kızını da alarak Fransa'nın Paris şehrine yerleşti. Büyüküstün, bu ülkede ne kadar kalacağına ilişkin ise herhangi bir bilgi paylaşmadı.

Türkiye'de yaptığı diziler nedeniyle bir dönemin en çok konuşulan isimleri arasında yer alan Tuğba Büyüküstün, radikal bir karara imza attı. Instagram hesabından sık sık kızları Maya ve Toprak ile neşeli anlarını paylaşan güzel anne Tuba Büyüküstün ikizlerini de alarak İstanbul'u bir süreliğine terk etti.

Ünlü oyuncu Tuba Büyüküstün, çocuklarıyla birlikte Türkiye'den ayrıldı! Başka ülkede yaşayacak

NE KADAR KALACAĞI BELLİ DEĞİL

Paris hakkında Elle dergisine konuşan Tuba Büyüküstün konuşmasında "Kızlarla birlikte şimdilik buradayız, ama ne kadar süreceğine dair plan yapmadık. Paris'i çok sevdiğimi ve tıpkı İstanbul gibi burada da kendimi evimde hissettiğimi hep söyledim Kızlar okula gidiyor, ben de günlük işlerimi hallediyorum" dedi. Diğer yandan oyuncunun kızlarıyla paylaştığı son fotoğraf da beğeni topladı.

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Son Dakika Magazin Oyuncu Tuba Büyüküstün, çocuklarıyla birlikte Türkiye'den ayrıldı! Artık Paris'te yaşayacaklar - Son Dakika


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