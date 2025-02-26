46 yaşındaki Çağla Şıkel'in fit vücudu Londra Moda Haftası'na damga vurdu - Son Dakika
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46 yaşındaki Çağla Şıkel'in fit vücudu Londra Moda Haftası'na damga vurdu

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46 yaşındaki ünlü model Çağla Şıkel, Londra Moda Haftası'nda podyumda fırtınalar estirdi. İki çocuk annesi olan Şıkel, geçtiğimiz hafta güzelliğini altın süte borçlu olduğunu açıklamıştı.

26.02.2025 11:59  Güncelleme: 12:08
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Londra Moda Haftası'nda Neslişah Yılmaz'ın defilesinde boy gösteren Çağla Şıkel, düzgün fiziğiyle genç kızlara taş çıkardı.

2008 yılında hayatını birleştirdiği Emre Altuğ ile evliliğini sekiz yıl sonra bitiren Çağla Şıkel'in bu evlilikten Kuzey ve Uzay adında iki oğlu bulunuyor. Yıllardır modelliği bırakmayan Şıkel, yaşına rağmen asla değişmeyen formuyla dikkat çekiyor.

FİZİĞİYLE HAYRAN BIRAKTI

46 yaşındaki ünlü model, Londra Moda Haftası'nda giydiği kıyafetlerle kendine hayran bıraktı. Şıkel, podyumda giydiği haute-couture tarzı kıyafeti başarıyla taşıdı.

İki çocuk annesi Çağla Şıkel, geçtiğimiz hafta güzelliğini altın süte borçlu olduğunu açıklamıştı.

46 yaşındaki Çağla Şıkel'in fit vücudu Londra Moda Haftası'na damga vurdu
46 yaşındaki Çağla Şıkel'in fit vücudu Londra Moda Haftası'na damga vurdu
46 yaşındaki Çağla Şıkel\'in fit vücudu Londra Moda Haftası\'na damga vurdu

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Son Dakika Magazin 46 yaşındaki Çağla Şıkel'in fit vücudu Londra Moda Haftası'na damga vurdu - Son Dakika

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    Yorumlar (3)

  • aragorn:
    HALA TAŞŞŞŞ 2 1 Yanıtla
  • Okan Oruc:
    Londra'nın haberi varmı 0 0 Yanıtla
  • Casper:
    B.k taş kaşar peyniri 0 0 Yanıtla
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SON DAKİKA: 46 yaşındaki Çağla Şıkel'in fit vücudu Londra Moda Haftası'na damga vurdu - Son Dakika
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