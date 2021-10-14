49'luk Defne Samyeli, transparan sahne kıyafetiyle göz doldurdu

Eski spiker ve oyuncu Defne Samyeli, uzun bir süredir konserlerine hız kesmeden devam ediyor. Sahne performansının yanı sıra tercih ettiği kıyafetlerle de adından söz ettiren Samyeli, yine özel tasarım tulumuyla gündeme geldi.

GÖZ KAMAŞTIRDI

Önceki gün Kuruçeşme'deki bir mekanda sahne alan Defne Samyeli, Raşit Bağzıbağlı imzalı bir kıyafet tercih etti. Fiziğiyle her daim dikkatleri üzerine çeken 49'luk Defne Samyeli, üst kısmı transparan beyaz bir tulum giydi. Instagram'da 874 bin takipçisi bulunan Defne Samyeli, konserinden kareleri de paylaşmayı ihmal etmedi. Samyeli'nin "Dün geceden" notuyla paylaştığı pozları kısa sürede binlerce yorum ve beğeni aldı.