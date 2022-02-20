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5 gündür aranıyordu! Dizi oyuncusu Lindsey Erin Pearlman ölü bulundu - Son Dakika

5 gündür aranıyordu! Dizi oyuncusu Lindsey Erin Pearlman ölü bulundu

20.02.2022 00:11

Yer aldığı General Hospital, Chicago Justice, Empire gibi yapımlarla tanınan 13 Şubat'tan beri kendisinden haber alınamayan oyuncu Lindsey Erin Pearlman ölü bulundu.

General Hospital, American Housewife gibi dizilerde rol almış ünlü oyuncu Lindsey Erin Pearlman, 13 Şubat'tan bu yana kayıptı. Günlerdir aranan 43 yaşındaki oyuncudan kötü haber geldi.

ÖLÜM NEDENİ ARAŞTIRILIYOR

Los Angeles polisi, sabah 08.30'da gelen bir ihbar üzerine olay yerine gittiklerini ve bir kadının cansız bedenini bulduklarını bildirdi. Adli Tıp'ın yaptığı inceleme sonucunda bulunan cesedin, ünlü oyuncu Lindsey Pearlman'a ait olduğu anlaşıldı. Polis, oyuncunun kaybolmasını ve ölüm nedenini araştırıyor.

American Housewife dizisiyle tanınan oyuncu Lindsey Erin Pearlman ölü bulundu
Lindsey Erin Pearlman
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Magazin, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Magazin 5 gündür aranıyordu! Dizi oyuncusu Lindsey Erin Pearlman ölü bulundu - Son Dakika Magazin


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SON DAKİKA: 5 gündür aranıyordu! Dizi oyuncusu Lindsey Erin Pearlman ölü bulundu - Son Dakika
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