Ünlü oyuncu Demi Moore bikinili pozlarını sosyal medyada paylaştı! Takipçilerinden yorum ve beğeni yağdı

Ülkemizde, 1990 yılında çekilen Ghost (Hayalet) filmi ile büyük bir şöhrete kavuşan dünyaca ünlü aktris Demi Moore, ilerleyen yaşına rağmen kendine hayran bırakmaya devam ediyor.

ESTETİK SONRASI KORKUTMUŞTU

Geçtiğimiz yıllarda geçirdiği estetik operasyonundan sonra abartılı elmacık kemikleri ve şekli tamamen değişen dudak yapısından dolayı tatsız günler geçiren Demi Moore, kötü günleri geride bıraktı. Ünlü oyuncu 60 yaşında adeta yeniden doğdu.

BİKİNİLİ POZLARIYLA GENÇ KIZLARA TAŞ ÇIKARDI

Instagram hesabını aktif kullanana 60 yaşındaki Moore, son yaptığı paylaşımla yine dikkatleri üzerine çekti. Ünlü isim ilerleyen yaşına rağmen, güzelliği ile hayran bırakıyor.