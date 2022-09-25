Ünlü oyuncu Demi Moore bikinili pozlarını sosyal medyada paylaştı! Takipçilerinden yorum ve beğeni yağdı - Son Dakika
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Ünlü oyuncu Demi Moore bikinili pozlarını sosyal medyada paylaştı! Takipçilerinden yorum ve beğeni yağdı

25.09.2022 15:32

60 yaşındaki ünlü oyuncu Demi Moore Instagram'dan mayolu pozlarını takipçileriyle paylaştı. Ünlü oyuncunun paylaşımına beğeni ve yorum yağarken kullanıcılar yıldız oyuncu için "60 yaşındaki genç kız" yorumunu yaptı.

Ülkemizde, 1990 yılında çekilen Ghost (Hayalet) filmi ile büyük bir şöhrete kavuşan dünyaca ünlü aktris Demi Moore, ilerleyen yaşına rağmen kendine hayran bırakmaya devam ediyor.

ESTETİK SONRASI KORKUTMUŞTU

Geçtiğimiz yıllarda geçirdiği estetik operasyonundan sonra abartılı elmacık kemikleri ve şekli tamamen değişen dudak yapısından dolayı tatsız günler geçiren Demi Moore, kötü günleri geride bıraktı. Ünlü oyuncu 60 yaşında adeta yeniden doğdu.

60 Yaşındaki Genç Kız!

BİKİNİLİ POZLARIYLA GENÇ KIZLARA TAŞ ÇIKARDI

Instagram hesabını aktif kullanana 60 yaşındaki Moore, son yaptığı paylaşımla yine dikkatleri üzerine çekti. Ünlü isim ilerleyen yaşına rağmen, güzelliği ile hayran bırakıyor.

60 Yaşındaki Genç Kız!
60 Yaşındaki Genç Kız!
60 yaşında ama genç kız gibi! Ünlü oyuncu Demi Moore'un bikinili pozlarına bir bakın
YORUMLAR
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Kaynak: Snob Magazin

Demi Moore, Instagram, Magazin, Son Dakika

Son Dakika Magazin Ünlü oyuncu Demi Moore bikinili pozlarını sosyal medyada paylaştı! Takipçilerinden yorum ve beğeni yağdı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Ünlü oyuncu Demi Moore bikinili pozlarını sosyal medyada paylaştı! Takipçilerinden yorum ve beğeni yağdı - Son Dakika
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