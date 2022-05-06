7 yaşındaki çocuğun yazdığı "Ben bir kek miyim?" şiirini besleyen şarkıcı sosyal medyayı salladı - Son Dakika

Sosyal medya 7 yaşındaki bir çocuğun varoluşsal sancısını ustalıkla yansıttığı şiiri konuşuyor.

ŞİİRİ BESTELEDİ

Ayşe Nalan adlı Twitter kullanıcısı, 7 yaşındaki oğlunun yazdığını belirttiği şiiri Twitter hesabından paylaştı. Şiir, sosyal medyada gündem oldu ve kısa sürede binlerce kişi tarafından paylaşıldı.Yaklaşık 6 bin kişinin retweet ettiği şiiri, şarkıcı Ufuk Beydemir de besteleyerek söyledi.

BESTE PAYLAŞIM REKORU KIRDI

Şiirin viral olmasının ardından müzisyen Ufuk Beydemir'in "Yedi yaşındaki oğlunuza selam ve sevgiler. Çok güzel yazmış, yazmaya devam etsin" notuyla yüklediği şarkı da kısa sürede binlerce kez paylaşıldı.