7 yaşındaki çocuğun yazdığı "Ben bir kek miyim?" şiirini besleyen şarkıcı sosyal medyayı salladı - Son Dakika
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7 yaşındaki çocuğun yazdığı "Ben bir kek miyim?" şiirini besleyen şarkıcı sosyal medyayı salladı

06.05.2022 10:08

Şarkıcı Ufuk Beydemir, 7 yaşındaki bir çocuğun yazdığı "Ben bir kek miyim?" şiirini besteledi. Şarkıcının bestesi sosyal medyada paylaşım rekoru kırdı.

Sosyal medya 7 yaşındaki bir çocuğun varoluşsal sancısını ustalıkla yansıttığı şiiri konuşuyor.

ŞİİRİ BESTELEDİ

Ayşe Nalan adlı Twitter kullanıcısı, 7 yaşındaki oğlunun yazdığını belirttiği şiiri Twitter hesabından paylaştı. Şiir, sosyal medyada gündem oldu ve kısa sürede binlerce kişi tarafından paylaşıldı.Yaklaşık 6 bin kişinin retweet ettiği şiiri, şarkıcı Ufuk Beydemir de besteleyerek söyledi.

Şarkıcı Ufuk Beydemir, 7 yaşındaki çocuğun yazdığı şiiri besteledi Twitter'da yer yerinden oynadı

BESTE PAYLAŞIM REKORU KIRDI

Şiirin viral olmasının ardından müzisyen Ufuk Beydemir'in "Yedi yaşındaki oğlunuza selam ve sevgiler. Çok güzel yazmış, yazmaya devam etsin" notuyla yüklediği şarkı da kısa sürede binlerce kez paylaşıldı.

Şarkıcı Ufuk Beydemir, 7 yaşındaki çocuğun yazdığı şiiri besteledi Twitter'da yer yerinden oynadı
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Son Dakika Magazin 7 yaşındaki çocuğun yazdığı 'Ben bir kek miyim?' şiirini besleyen şarkıcı sosyal medyayı salladı - Son Dakika


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SON DAKİKA: 7 yaşındaki çocuğun yazdığı "Ben bir kek miyim?" şiirini besleyen şarkıcı sosyal medyayı salladı - Son Dakika
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